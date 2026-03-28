सिक्किम और दार्जिलिंग में भारी बर्फबारी और तूफान से जनजीवन ठप, संदकफू में बिछी सफेद चादर
दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट हरिशंकर पणिक्कर ने कहा कि रात भर जारी तूफान और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं.
Published : March 28, 2026 at 8:32 PM IST
दार्जिलिंग: दार्जिलिंग और सिक्किम में रात भर हुई मूसलाधार बारिश और तूफान के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला है. शहर के कई हिस्सों में पेड़ गिर गए हैं और पहाड़ों से उतरी ओलावृष्टि ने मैदानी इलाकों के विभिन्न स्थानों को अपनी चपेट में ले लिया.
दार्जिलिंग जिले में स्थित संदकफू (Sandakphu) में शुक्रवार की रात भारी बर्फबारी देखी गई. सुबह तक पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था, जिसके कारण सड़कें बंद हो गईं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई. हालांकि, प्रशासन आज सुबह से ही बर्फ हटाने और यातायात को सामान्य करने के काम में जुटा हुआ है.
इससे पहले, 17 मार्च को भी संदकफू में बर्फबारी हुई थी. उस समय मात्र 15 मिनट के तूफान ने ही पहाड़ियों में काफी तबाही मचाई थी. परिणामस्वरूप, जीटीए (GTA) ने बर्फबारी के कारण संदकफू की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 19 मार्च से दोबारा बहाल किया गया था.
इस बीच, सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड 1, 3, 5, 17 और 33 में पेड़ गिर गए, जिससे भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. शनिवार सुबह से ही नगर निगम इन गिरे हुए पेड़ों को हटाने के काम में जुटा है ताकि वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सके.
स्थिति पर टिप्पणी करते हुए दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट हरिशंकर पणिक्कर ने कहा, "रात भर जारी तूफान और बारिश के कारण पहाड़ों में कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं. प्रभावित इलाकों में बहाली का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है." सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब ने कहा, "रात में तूफान थमने के बाद, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई स्थानों का दौरा किया. कई पेड़ गिर गए थे और उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं."
इस बीच, सिक्किम में भी ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उत्तरी सिक्किम के कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. युमथांग, गुरुडोंगमार, लाचेन, लाचुंग, 15 माइल और नाथांग सहित विभिन्न स्थानों पर बर्फबारी की सूचना मिली है.
खबरों के अनुसार, आज सुबह तक उन मुख्य मार्गों से बर्फ हटा दी गई है जो बर्फबारी के कारण बंद हो गए थे, जिससे यातायात सामान्य हो गया है. चुंगथांग से मंगन (लाचुंग, लाचेन और तुंग के रास्ते), जेएन रोड से 15 माइल का हिस्सा और आरएन रोड से नांगथांग तक की सड़कें खुली हैं. हालांकि, नागा रोड अभी भी बंद है. तुंग के रास्ते चुंगथांग से मंगन जाने वाली सड़क और थांगु से गुरुडोंगमार जाने वाली सड़क भी बंद है.
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