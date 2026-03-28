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सिक्किम और दार्जिलिंग में भारी बर्फबारी और तूफान से जनजीवन ठप, संदकफू में बिछी सफेद चादर

सिक्किम में बर्फबारी. (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )