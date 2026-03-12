फोन पर बच्चों कीआपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो स्टोर करना POCSO एक्ट के तहत दंडनीय है: हाई कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि, बाल पोर्नोग्राफी कंटेंट को मोबाइल फोन में रखना भी POCSO अधिनियम के तहत दंडनीय है.
Published : March 12, 2026 at 3:27 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि मोबाइल फोन पर बच्चों की पोर्नोग्राफिक तस्वीरें और वीडियो स्टोर करना भी पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा.
केरल के त्रिशूर जिले के चोट्टुरपुर किलनूर के पीजे बिनोज नाम के शख्स ने हाई कोर्ट में एक आपराधिक याचिका दायर की थी. इसमें उसने अपने मोबाइल फोन पर बड़ी संख्या में बाल पोर्नोग्राफिक इमेज और वीडियो स्टोर करने के लिए अपने खिलाफ POCSO एक्ट-2012 के सेक्शन 15 और IT एक्ट-2000 के सेक्शन 67(B) के तहत दर्ज FIR को रद्द करने और इससे जुड़ी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी.
याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि, मोबाइल फोन पर बच्चों की पोर्नोग्राफिक तस्वीरें और वीडियो स्टोर करना भी पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा.
याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि न सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेज और वीडियो को फैलाना, बल्कि फैलने की संभावना वाले चाइल्ड पोर्नोग्राफिक फोटो और वीडियो को स्टोर करना भी POCSO एक्ट के सेक्शन 15 के तहत अपराध है. बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ इसलिए अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने अपने फोन से चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेज और फोटो नहीं भेजे.
ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले ही चार्ज फ्रेम कर दिए हैं. मामला सबूतों की सुनवाई के चरण पर है. अदालत ने कहा कि, वह इस चरण में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में दखल नहीं दे सकते. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका खारिज कर दी.
केस का बैकग्राउंड
आपराधिक जांच के लिए पुलिस ने जांच के दौरान याचिकाकर्ता का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था. उसके मोबाइल फोन को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया था. जांच के दौरान मोबाइल स्टोरेज बॉक्स में बड़ी संख्या में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेज और वीडियो मिले.
इस वजह से, बेंगलुरु के कमर्शियल स्ट्रीट स्टेशन पुलिस ने आवेदक के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन 67(b) और POCSO एक्ट की धारा 15 के तहत FIR दर्ज की. बच्चों की पोर्नोग्राफिक तस्वीरें बनाना, ब्राउज करना, स्टोर करना और फैलाना सजा के लायक अपराध हैं. बाद में, उन्होंने जांच की और चार्जशीट फाइल की. शहर का एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट (FTSC-1) मामले की जांच और ट्रायल कर रहा था. इस वजह से, आवेदक ने अपने खिलाफ FIR और ट्रायल कोर्ट के ट्रायल को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
ये भी पढ़ें: ओडिशा: मूक-बधिर नाबालिग से दरिंदगी, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा