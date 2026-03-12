ETV Bharat / bharat

फोन पर बच्चों कीआपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो स्टोर करना POCSO एक्ट के तहत दंडनीय है: हाई कोर्ट

कर्नाटक हाई कोर्ट ( IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि मोबाइल फोन पर बच्चों की पोर्नोग्राफिक तस्वीरें और वीडियो स्टोर करना भी पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा. केरल के त्रिशूर जिले के चोट्टुरपुर किलनूर के पीजे बिनोज नाम के शख्स ने हाई कोर्ट में एक आपराधिक याचिका दायर की थी. इसमें उसने अपने मोबाइल फोन पर बड़ी संख्या में बाल पोर्नोग्राफिक इमेज और वीडियो स्टोर करने के लिए अपने खिलाफ POCSO एक्ट-2012 के सेक्शन 15 और IT एक्ट-2000 के सेक्शन 67(B) के तहत दर्ज FIR को रद्द करने और इससे जुड़ी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि, मोबाइल फोन पर बच्चों की पोर्नोग्राफिक तस्वीरें और वीडियो स्टोर करना भी पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा. याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि न सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेज और वीडियो को फैलाना, बल्कि फैलने की संभावना वाले चाइल्ड पोर्नोग्राफिक फोटो और वीडियो को स्टोर करना भी POCSO एक्ट के सेक्शन 15 के तहत अपराध है. बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ इसलिए अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने अपने फोन से चाइल्ड पोर्नोग्राफिक इमेज और फोटो नहीं भेजे.