बंदूक रोकना आसान, विचारधारा रोकना चुनौती, साहित्य कर सकता है बदलाव, बेस्ट सेलर कहलाना ठीक, लेकिन समाज कितना जानता है: अंकिता जैन

सवाल: जो लोग नक्सलवाद को लेकर आगे बढ़े थे, कहा जाता है कि यह विचारधारा बहुत बड़ी है. बंदूक को आप रोक दीजियेगा, विचारधारा को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है. अगर इसी बात को हम साहित्य से जोड़ लें तो विचारधारा बहुत बड़ी है, लेकिन बंदूक ने इसे रोक दिया. क्या यह द्वंद्व टूटेगा ?

जवाब: हर क्षेत्र का अपना एक समय आता है, जब वह प्रोग्रेस करता है. भारत ने एक समय बाद प्रोग्रेस करना शुरू किया है. अब छत्तीसगढ़ का एक समय है. जब छत्तीसगढ़ ने काम करना शुरू किया है. मैं जशपुर से आती हूं. जशपुर को अभी 4 साल पहले ऑफिशियली नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है. वहां से अब फोर्स हटाई गई है. जिले की सुविधाओं को देखा जाए, तो पहले यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कभी वहां पर कोई साहित्यिक आयोजन होगा. क्या वहां के लोगों को इस बात के लिए तैयार किया गया है, कि वही साहित्य को सुनने के लिए तैयार हैं. जिस क्षेत्र में आज लोग अपनी चीजों को खोज रहे हैं, उसमें देखना होगा, हमारा साहित्य कहां है. हमारा इलाका चाहे वह जशपुर हो चाहे बस्तर हो, जब वह वहां से बाहर निकलेंगे, उनके हाथ में कलम आएगी, उनके हाथ लाइब्रेरी तक पहुंचेंगे, तब जाकर के बड़े बदलाव की कल्पना की जा सकती है.

जवाब: हम तुलनात्मक टिप्पणी चाहते हैं, तो मैं दिल्ली की तुलना में इसे बहुत कम कहूंगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत कम कहूंगी, बिहार की तुलना में बहुत कम कहूंगी. लेकिन अगर छत्तीसगढ़ को देखें, अब जिस स्थिति में हम जा रहे हैं, उससे ये बात कही जा सकती है कि हम लोग कुछ आगे बढ़ने लगे हैं. यह सही है कि अब जरूर इस तरह की बातें शुरू हुई हैं.

अंकिता जैन जशपुर की रहने वाली जानी मानी साहित्यकार हैं. अंकिता जैन को प्रतिष्ठित ‘इफको युवा साहित्य सम्मान–2025’ से सम्मानित हैं. छोटे और मझोले किसानों के संघर्ष को संवेदनशील शब्दों में वर्णित करने वाली उनकी पुस्तक ‘ओह रे! किसान’ को मिला यह सम्मान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में चल रहे ''रायपुर साहित्य उत्सव'' में हिस्सा लेने पहुंची लेखिका अंकित जैन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. लेखिका अंकिता जैन ने कहा कि साहित्य समाज का आईना है . समकालीन साहित्य उसी समय समाज को लिखता है, जिस समय समाज में साहित्यकार, कवि लेखक होते हैं. अंकिता जैन ने कहा यह जरूरी है की बेहतर वातावरण बने और छत्तीसगढ़ जिस हालत में है, उसमें नक्सल प्रभावित इलाके जहां बंदूक का साया समाप्त हो रहा है, कलाम की धार को मजबूत करने की जरूरत है.

जवाब: विचारधारा वाला द्वंद टूटेगा ऐसा लगता नहीं है. विचारधारा से बड़ी कोई बंदूक नहीं है. आप किसी व्यक्ति को बंदूक की नोक पर डरा कर काम करा सकते हैं, लेकिन विचारधारा की बुनियाद पर आप एक नहीं कई दिमाग को बदल सकते हैं. विचारधारा से बड़ी कोई बंदूक नहीं है. विचारधारा और बंदूक के बीच का द्वंद और लड़ाई हमेशा चलती रही है, चाहे उसका फ्रंट कोई भी रहा हो. आप यह मान लीजिए नक्सलवाद हटा देंगे, यह बहुत अच्छी बात है. लेकिन नक्सलवाद की जड़ जहां से है, जहां से नक्सलवाद शुरू हुआ था वह कहां है.

हमारा जंगल, हमारी जमीन जिसे लोग खराब कर रहे हैं, आज अलग तरह की लोग लड़ाई कर रहे हैं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा का कभी समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हम अपनी चीजों को अपनी विचारधारा को पूरी तरह त्याग दें. अपना सब कुछ समर्पित कर दें. जिसको जो करना है वह करता रहे. हम क्या देश दुनिया को बताएंगे, इसे भी बदलने की जरुरत है.



सवाल: आवाज की बात करें तो जंगल में कोयल की आवाज बंद हो गई. पपीहे की आवाज बंद हो गई. चिड़ियों की आवाज इसलिए चली गई क्योंकि वहां गोलियों की आवाज ज्यादा थी. क्या आप यह सोच सकती हैं, कि इस तरह के आयोजन जंगल में उस सोच को और जंगल की उस व्यवस्था को बाहर निकाल पाएंगे, क्या यह संभव है ?

जवाब: आयोजन सिर्फ राजधानी तक सीमित रहे तो उस इलाके को और वहां के लोगों को बाहर नहीं ला पाएंगे. अगर हम वाकई चाहते हैं कि वहां के लोगों को हम बाहर लेकर आएं तो उसके लिए काम करना होगा. मैं वहां के लोगों को जानती हूं. मैं उन लोगों के साथ रह रही हूं, उनको बहुत ज्यादा कुछ साहित्य के बारे में पता नहीं है. उनको अपने साहित्यकारों के बारे में जानकारी नहीं है.

आप बस्तर के निचले इलाके में चले जाइए, आप वहां जाकर देखेंगे कि वहां का बच्चा अपने कोर्स के अलावा कितने लेखक, कितने कवि को जानता है, उसके लिए उनके नाम सिर्फ उंगलियों पर पता हैं. हम मंच से यह कह देते हैं कि, हम कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, बेस्ट सेलर हैं, लेकिन जो जशपुर या बस्तर जैसे ट्राइबल एरिया हैं, क्या उनको वाकई पता है. मैं अंकित जैन हूं, मुझे कितने लोग जानते हैं. सोशल मीडिया पर मुझे लोग थोड़ा बहुत जानते हैं. जहां की मैं हूं अगर वहीं के लोग मुझे नहीं जानते तो ऐसे में मेरा साहित्यकार होना बेकार है.



सवाल: साहित्य और ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, जिस अर्थव्यवस्था में देश है, जिस अर्थव्यवस्था में विश्व और जिस अर्थव्यवस्था को गांव समाज अंगीकार करता है, क्या वह ट्रिलियन वाली इकोनामी इस साहित्य को प्रभावित करेगी. यह साहित्य इस ट्रिलियन वाली इकोनॉमी से प्रभावित होकर ही चलेगा ?

जवाब: साहित्य पहले समाज का दर्पण था, आज भी समाज का दर्पण है और हमेशा रहेगा. आज से 30 साल पहले जो साहित्यकार थे, अपने इर्द-गिर्द जिन चीजों को देख रहे थे वह उन्होंने लिखा. आज के समय में हम जो देख रहे हैं उसे हम लिख रहे हैं. इस समय का सिनेमा बन रहा है. इस समय का साहित्य है. इस समय का कलाकार लेखक फिल्मकार जो देखेगा वही वह बनाएगा. इसका इकोनॉमी का कोई लेना-देना नहीं है. हम दोनों चीजों को मिला देते हैं, यह उचित नहीं है.

साहित्यकार, लेखक या फिर फिल्मकार जो भी हैं, वह सिर्फ अपने समय की चीज को जीते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं. उनका काम बस इतना है. उनको इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि इकोनॉमी कहां जा रही है. साहित्य इकोनॉमी को प्रभावित करता है यह सही है. आज हम किसी साहित्य को लिखते हैं और उसे पढ़कर चार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब वह हमारे देश से जुड़ रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से जोड़ रहा है. साहित्य इकोनॉमी के आधार पर होगा यह नहीं माना जा सकता है.

