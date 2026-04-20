DG शिपिंग ने पोर्ट और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से कहा- 'प्लास्टिक पेलेट्स की चोरी रोकें'
प्रदूषण की घटनाओं के बाद सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी मालवाहक जहाज इन प्लास्टिक पेलेट्स को डेक पर नहीं रख सकेगा.
Published : April 20, 2026 at 2:45 PM IST
नई दिल्ली: प्लास्टिक पेलेट्स के समुद्री ट्रांसपोर्ट से बढ़ते पर्यावरण रिस्क को देखते हुए, शिपिंग महानिदेशालय (DGS) ने सभी पोर्ट अथॉरिटीज, प्लास्टिक पेलेट्स ले जाने वाले मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से भारतीय पानी में ऐसे कार्गो के लिए सख्त हैंडलिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज जरूरतों को पूरा करने को कहा है.
यह कदम हाल की उन घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें प्लास्टिक पेलेट्स ले जा रहे कंटेनर समुद्र में खो गए थे, जिससे केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर गंदगी फैल गई थी.
प्लास्टिक के पेलेट्स ले जाने वाले कंटेनर – जिन्हें आम तौर पर नर्डल्स कहा जाता है – समुद्र में खो गए, जिससे समुद्र और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली बड़े पैमाने पर खराब हो गई.
हाल ही में एक सर्कुलर में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है, पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत डीजी शिपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि जहाजों, कार्गो की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सबसे जरूरी है, खासकर समुद्री गतिविधियों से प्लास्टिक प्रदूषण पर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए.
यह निर्देश अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के तहत बनाए गए वैश्विक मानकों के मुताबिक है, जो समुद्र में प्लास्टिक कचरे पर सख्त कंट्रोल के लिए जोर दे रहा है.
प्लास्टिक के छर्रे (नर्डल्स)
प्लास्टिक पेलेट्स प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल है, लेकिन जब ये समुद्र में फैल जाते हैं, तो ये समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला खतरा बन जाते हैं.
डीओजीएस के अनुसार, केरल और तमिलनाडु के तटों पर हाल की घटनाओं में ये छोटे-छोटे पेलेट्स बड़ी मात्रा में बहकर किनारे पर आ गए, और श्रीलंका के पास के पानी में भी फैल गए.
डीजी शिपिंग ने कहा, "ऐसे मामलों में सफाई का काम बहुत मुश्किल साबित हुआ है, जिसमें अक्सर स्थानीय अधिकारियों, वॉलंटियर्स और कई सरकारी एजेंसियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है."
प्लास्टिक पेलेट्स, जो आम तौर पर 2–5 एमएम साइज के होते हैं, लगभग सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कच्चे माल का काम करते हैं. ये माइक्रोप्लास्टिक अक्सर ट्रांसपोर्ट के दौरान फैल जाते हैं, जिससे समुद्र में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और जंगली जानवरों के लिए खतरा पैदा होता है, जो गलती से इन्हें खाना समझ लेते हैं.
भारत प्लास्टिक पेलेट्स का एक बड़ा आयातक है
भारत प्लास्टिक पेलेट्स और कच्चे माल का एक बड़ा आयातक है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 8 बिलियन डालर है.
भारत मुख्य रूप से वियतनाम, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया से प्लास्टिक पेलेट्स आयात करता है. डिमांड इंजेक्शन मोल्डिंग (दुनिया भर में प्लास्टिक के पुर्जों के निर्माण की सबसे लोकप्रिय विधि है) , पैकेजिंग और ऊर्जा की खपत में उल्लेखनीय कमी बढ़ रही है.
शिपिंग रेगुलेटर ने कहा कि एक बार समुद्री माहौल में छोड़े जाने के बाद, इन पेलेट्स को पूरी तरह से रिकवर करना लगभग नामुमकिन है.
समय के साथ, वे माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाते हैं, समुद्री फ़ूड चेन में घुस जाते हैं और बायोडायवर्सिटी, मछली पालन और तटीय आजीविका के लिए खतरा पैदा करते हैं. डीजीएस सर्कुलर ग्लोबल मैरीटाइम सेफ्टी फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत प्रोविजन भी शामिल हैं.
समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एमएआरपीओएल कन्वेंशन जैसे मौजूदा कन्वेंशन पहले से ही सुरक्षा और प्रदूषण रोकने के नियम तय करते हैं. लेकिन, प्लास्टिक पेलेट से होने वाले प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर आईएमओ की मरीन पर्यावरण संरक्षण समिति के जरिए और सुझाव दिए हैं.
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