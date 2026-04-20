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DG शिपिंग ने पोर्ट और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से कहा- 'प्लास्टिक पेलेट्स की चोरी रोकें'

नई दिल्ली: प्लास्टिक पेलेट्स के समुद्री ट्रांसपोर्ट से बढ़ते पर्यावरण रिस्क को देखते हुए, शिपिंग महानिदेशालय (DGS) ने सभी पोर्ट अथॉरिटीज, प्लास्टिक पेलेट्स ले जाने वाले मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से भारतीय पानी में ऐसे कार्गो के लिए सख्त हैंडलिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज जरूरतों को पूरा करने को कहा है.

यह कदम हाल की उन घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें प्लास्टिक पेलेट्स ले जा रहे कंटेनर समुद्र में खो गए थे, जिससे केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर गंदगी फैल गई थी.

प्लास्टिक के पेलेट्स ले जाने वाले कंटेनर – जिन्हें आम तौर पर नर्डल्स कहा जाता है – समुद्र में खो गए, जिससे समुद्र और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली बड़े पैमाने पर खराब हो गई.

हाल ही में एक सर्कुलर में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है, पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत डीजी शिपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि जहाजों, कार्गो की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सबसे जरूरी है, खासकर समुद्री गतिविधियों से प्लास्टिक प्रदूषण पर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए.

यह निर्देश अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के तहत बनाए गए वैश्विक मानकों के मुताबिक है, जो समुद्र में प्लास्टिक कचरे पर सख्त कंट्रोल के लिए जोर दे रहा है.

प्लास्टिक के छर्रे (नर्डल्स)

प्लास्टिक पेलेट्स प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल है, लेकिन जब ये समुद्र में फैल जाते हैं, तो ये समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला खतरा बन जाते हैं.

डीओजीएस के अनुसार, केरल और तमिलनाडु के तटों पर हाल की घटनाओं में ये छोटे-छोटे पेलेट्स बड़ी मात्रा में बहकर किनारे पर आ गए, और श्रीलंका के पास के पानी में भी फैल गए.

डीजी शिपिंग ने कहा, "ऐसे मामलों में सफाई का काम बहुत मुश्किल साबित हुआ है, जिसमें अक्सर स्थानीय अधिकारियों, वॉलंटियर्स और कई सरकारी एजेंसियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है."