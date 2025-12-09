ETV Bharat / bharat

मोनोपॉली को भारतीय आसमान और इकॉनमी को बंधक बनाने से रोकें, मजबूत इरादे और बड़े विजन की जरूरत

एक प्राइवेट एयरलाइन जब लड़खड़ाती है, तो पूरे देश को नुकसान होता है. ( ETV Bharat )

सीआर सुकुमार इंडिगो की दिसंबर 2025 की गड़बड़ी सिर्फ एक “टेक्निकल प्रॉब्लम” नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि भारत ने एक प्राइवेट एयरलाइन को इतना बड़ा बनने दिया है कि जब वह लड़खड़ाती है, तो पूरे देश को नुकसान होता है. इससे सरकार को नियमों को फिर से डिजाइन करने के लिए मजबूर होना चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का लक्ष्य रखने वाले देश में यात्रियों के समय, पैसे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न कर सके. जब इंडिगो रुकती है, तो भारत फंस जाता है: इस महीने की शुरुआत में, इंडिगो ने कुछ ही दिनों में बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दीं और उनमें देरी कर दी, जिससे लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, उनके फैमिली फ़ंक्शन, मेडिकल अपॉइंटमेंट, बिजनेस मीटिंग और यहां तक कि एग्जाम भी छूट गए. इसका मुख्य कारण नए पायलट रेस्ट नियमों, इंडिगो के टाइट शेड्यूल, जिसमें बहुत कम स्पेयर कैपेसिटी थी, और कुछ एयरक्राफ़्ट पर चल रहे सॉफ़्टवेयर काम के बीच टकराव था. क्योंकि इंडिगो भारत में आधे से ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लायर्स को ले जाती है, इसलिए जब उसकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुईं, तो दूसरी एयरलाइन्स भीड़ को संभालने के लिए बहुत छोटी थीं. कई रूट्स पर हवाई किराए तेजी से बढ़ गए, और आम यात्रियों को एहसास हुआ कि अगर इंडिगो उड़ान भरने में नाकाम रही, तो उनके पास कोई असली ऑप्शन नहीं था. यह संकट असल में क्या दिखाता है: सालों से, भारत की एविएशन कहानी बड़े सपनों और अचानक गिरने के बीच झूलती रही है. कई एयरलाइंस बंद हो गईं या दिवालिया हो गईं, जिससे कम प्लेयर बचे और इंडिगो को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पावर मिली. इंडिगो एक आसान, कम लागत वाला, हाई-एफिशिएंसी मॉडल चलाकर आगे बढ़ा. एक ही तरह के प्लेन, रोजाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्रू की टाइट प्लानिंग. लेकिन जब नियम बदले या चीजें गलत हुईं, तो इससे लगभग कोई सेफ्टी कुशन नहीं बचा. साथ ही, देश ने पायलटों को ट्रेनिंग देने, मजबूत एयरपोर्ट सिस्टम बनाने और कोहरे, टेक्निकल दिक्कतों या नए सेफ्टी नियमों जैसे बुरे दिनों के लिए प्लानिंग करने में काफी इन्वेस्ट नहीं किया है. नतीजा एक कमजोर सिस्टम है, जहां एक कंपनी की गलती या गलत फैसला पूरे नेटवर्क को अस्त-व्यस्त कर सकता है. सरकार का पहला रिएक्शन: मददगार, लेकिन चिंता की बात भी: हालात को शांत करने के लिए, सरकार ने कुछ समय के लिए नए पायलट ड्यूटी और आराम के नियमों में कुछ ढील दी और खराब प्लानिंग के लिए एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया. इसने अचानक किराए में बढ़ोतरी को कंट्रोल करने की भी कोशिश की और एयरलाइंस को रिफंड देने और कैंसलेशन से प्रभावित यात्रियों की मदद करने की उनकी ड्यूटी याद दिलाई. लेकिन एयरलाइंस के दबाव में पायलट आराम के नियमों को वापस लेना या कमजोर करना गलत मैसेज देता है कि जब बड़ी कंपनियां मुश्किल में हों तो सेफ्टी नियमों को तोड़ा जा सकता है. पायलट बॉडीज ने पहले ही चेतावनी दी है कि लंबे ड्यूटी घंटे और कम आराम से थकान का खतरा बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हवा में यात्रियों की सेफ्टी पर पड़ता है. अभी क्या करना चाहिए: अभी के लिए, यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी एक एयरलाइन के बिजनेस मॉडल को बचाने पर. तीन कदम बहुत जरूरी हैं. साफ़, ऑटोमैटिक रिफंड और मुआवजा: जब एयरलाइन की गलती से फ़्लाइट कैंसिल होती हैं या बहुत देर से चलती हैं, तो यात्रियों को काउंटर या कॉल सेंटर पर लड़ने या भीख मांगने के बिना, ऑटोमैटिक रूप से पूरा रिफंड और तय मुआवजा मिलना चाहिए. बड़े पैमाने पर रुकावटों के लिए क्राइसिस प्लेबुक: जब भी एक दिन में कैंसिलेशन एक तय लेवल को पार कर जाए, तो एक स्टैंडर्ड “इमरजेंसी कोड” लागू होना चाहिए. खास रूट पर किराए की कुछ समय के लिए लिमिट, दूसरी एयरलाइनों को फ़्लाइट जोड़ने के लिए जल्दी मंजूरी, और प्रभावित यात्रियों को फिर से बुक करने के लिए एयरलाइनों के बीच जरूरी सहयोग. सुविधा के लिए सुरक्षा को कम न करें: पायलट के आराम और ड्यूटी के नियमों में कोई भी ढील कम से कम, सीमित रूप से तय और सख्ती से समय-सीमा में होनी चाहिए, और हमेशा एक स्वतंत्र एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा रिव्यू की जानी चाहिए जो सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान दे, मुनाफे पर नहीं.