मोनोपॉली को भारतीय आसमान और इकॉनमी को बंधक बनाने से रोकें, मजबूत इरादे और बड़े विजन की जरूरत
भारत ने एक प्राइवेट एयरलाइन को इतना बड़ा बनने दिया है कि जब वह लड़खड़ाती है, तो पूरे देश को नुकसान होता है.
Published : December 9, 2025 at 1:03 PM IST
सीआर सुकुमार
इंडिगो की दिसंबर 2025 की गड़बड़ी सिर्फ एक “टेक्निकल प्रॉब्लम” नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि भारत ने एक प्राइवेट एयरलाइन को इतना बड़ा बनने दिया है कि जब वह लड़खड़ाती है, तो पूरे देश को नुकसान होता है. इससे सरकार को नियमों को फिर से डिजाइन करने के लिए मजबूर होना चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का लक्ष्य रखने वाले देश में यात्रियों के समय, पैसे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न कर सके.
जब इंडिगो रुकती है, तो भारत फंस जाता है: इस महीने की शुरुआत में, इंडिगो ने कुछ ही दिनों में बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दीं और उनमें देरी कर दी, जिससे लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, उनके फैमिली फ़ंक्शन, मेडिकल अपॉइंटमेंट, बिजनेस मीटिंग और यहां तक कि एग्जाम भी छूट गए. इसका मुख्य कारण नए पायलट रेस्ट नियमों, इंडिगो के टाइट शेड्यूल, जिसमें बहुत कम स्पेयर कैपेसिटी थी, और कुछ एयरक्राफ़्ट पर चल रहे सॉफ़्टवेयर काम के बीच टकराव था.
क्योंकि इंडिगो भारत में आधे से ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लायर्स को ले जाती है, इसलिए जब उसकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुईं, तो दूसरी एयरलाइन्स भीड़ को संभालने के लिए बहुत छोटी थीं. कई रूट्स पर हवाई किराए तेजी से बढ़ गए, और आम यात्रियों को एहसास हुआ कि अगर इंडिगो उड़ान भरने में नाकाम रही, तो उनके पास कोई असली ऑप्शन नहीं था.
यह संकट असल में क्या दिखाता है: सालों से, भारत की एविएशन कहानी बड़े सपनों और अचानक गिरने के बीच झूलती रही है. कई एयरलाइंस बंद हो गईं या दिवालिया हो गईं, जिससे कम प्लेयर बचे और इंडिगो को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पावर मिली. इंडिगो एक आसान, कम लागत वाला, हाई-एफिशिएंसी मॉडल चलाकर आगे बढ़ा. एक ही तरह के प्लेन, रोजाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्रू की टाइट प्लानिंग. लेकिन जब नियम बदले या चीजें गलत हुईं, तो इससे लगभग कोई सेफ्टी कुशन नहीं बचा.
साथ ही, देश ने पायलटों को ट्रेनिंग देने, मजबूत एयरपोर्ट सिस्टम बनाने और कोहरे, टेक्निकल दिक्कतों या नए सेफ्टी नियमों जैसे बुरे दिनों के लिए प्लानिंग करने में काफी इन्वेस्ट नहीं किया है. नतीजा एक कमजोर सिस्टम है, जहां एक कंपनी की गलती या गलत फैसला पूरे नेटवर्क को अस्त-व्यस्त कर सकता है.
सरकार का पहला रिएक्शन: मददगार, लेकिन चिंता की बात भी: हालात को शांत करने के लिए, सरकार ने कुछ समय के लिए नए पायलट ड्यूटी और आराम के नियमों में कुछ ढील दी और खराब प्लानिंग के लिए एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया. इसने अचानक किराए में बढ़ोतरी को कंट्रोल करने की भी कोशिश की और एयरलाइंस को रिफंड देने और कैंसलेशन से प्रभावित यात्रियों की मदद करने की उनकी ड्यूटी याद दिलाई.
लेकिन एयरलाइंस के दबाव में पायलट आराम के नियमों को वापस लेना या कमजोर करना गलत मैसेज देता है कि जब बड़ी कंपनियां मुश्किल में हों तो सेफ्टी नियमों को तोड़ा जा सकता है. पायलट बॉडीज ने पहले ही चेतावनी दी है कि लंबे ड्यूटी घंटे और कम आराम से थकान का खतरा बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हवा में यात्रियों की सेफ्टी पर पड़ता है.
अभी क्या करना चाहिए: अभी के लिए, यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी एक एयरलाइन के बिजनेस मॉडल को बचाने पर. तीन कदम बहुत जरूरी हैं.
साफ़, ऑटोमैटिक रिफंड और मुआवजा: जब एयरलाइन की गलती से फ़्लाइट कैंसिल होती हैं या बहुत देर से चलती हैं, तो यात्रियों को काउंटर या कॉल सेंटर पर लड़ने या भीख मांगने के बिना, ऑटोमैटिक रूप से पूरा रिफंड और तय मुआवजा मिलना चाहिए.
बड़े पैमाने पर रुकावटों के लिए क्राइसिस प्लेबुक: जब भी एक दिन में कैंसिलेशन एक तय लेवल को पार कर जाए, तो एक स्टैंडर्ड “इमरजेंसी कोड” लागू होना चाहिए. खास रूट पर किराए की कुछ समय के लिए लिमिट, दूसरी एयरलाइनों को फ़्लाइट जोड़ने के लिए जल्दी मंजूरी, और प्रभावित यात्रियों को फिर से बुक करने के लिए एयरलाइनों के बीच जरूरी सहयोग.
सुविधा के लिए सुरक्षा को कम न करें: पायलट के आराम और ड्यूटी के नियमों में कोई भी ढील कम से कम, सीमित रूप से तय और सख्ती से समय-सीमा में होनी चाहिए, और हमेशा एक स्वतंत्र एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा रिव्यू की जानी चाहिए जो सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान दे, मुनाफे पर नहीं.
मीडियम-टर्म बदलाव: मोनोपॉली का रिस्क कम करें: अगले 2–5 सालों में, सरकार को किसी एक एयरलाइन के “बहुत बड़ी होने के बावजूद फेल होने” का रिस्क कम करना होगा.
रूट के हिसाब से दबदबे पर नजर रखें: बिजी रूट और बड़े एयरपोर्ट के लिए, रेगुलेटर्स को यह मॉनिटर करना चाहिए कि एक एयरलाइन कितनी कैपेसिटी कंट्रोल करती है, और उसे ज़्यादातर प्राइम टाइम स्लॉट पर कब्जा करने से रोकना चाहिए. इससे छोटी और नई एयरलाइनों को सही मौका मिलेगा.
“सिस्टम के हिसाब से जरूरी” एयरलाइनों के लिए एक्स्ट्रा नियम: एक बार जब कोई एयरलाइन एक तय नेशनल या रूट के हिसाब से हिस्सा पार कर लेती है, तो उसे और कड़े नियम मानने चाहिए. ज़्यादा एक्स्ट्रा पायलट और एयरक्रॉफ्ट, नए शेड्यूल के लिए मजबूत स्ट्रेस टेस्ट, और रेगुलर चेक कि क्या वह नियमों में बदलाव या अचानक आने वाले झटकों को संभाल सकती है.
मजबूत पैसेंजर राइट्स कानून: भारत को सिर्फ गाइडलाइंस ही नहीं, बल्कि कानून में एक साफ, आसान पैसेंजर राइट्स कोड की जरूरत है, ताकि यात्रियों को पता हो कि वे किस चीज के हकदार हैं और जब एयरलाइनें डिलीवर करने में फेल हो जाएं तो उन्हें ऑनलाइन तुरंत इलाज मिल सके.
लॉन्ग-टर्म एजेंडा: सिर्फ कम लागत ही नहीं, बल्कि लचीलापन भी बनाएं. लॉन्ग-टर्म में, एविएशन पॉलिसी को भारत के आर्थिक लक्ष्य और भौगोलिक आकार के हिसाब से होना चाहिए.
नेशनल कैपेसिटी प्लान: एयरपोर्ट का विस्तार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपग्रेड, एयरलाइन फ्लीट की ग्रोथ और पायलट ट्रेनिंग की प्लानिंग एक साथ करनी चाहिए, जिसमें भविष्य की डिमांड का सही अनुमान हो, न कि हर हिस्सा अलग-अलग काम करे.
लोगों में इन्वेस्ट करें: देश को और ज़्यादा ट्रेंड पायलट, इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ की जरूरत है. इसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आसान एजुकेशन लोन और कड़े क्वॉलिटी स्टैंडर्ड की जरूरत है, ताकि सुरक्षा से कभी समझौता न हो.
इंडिपेंडेंट सुरक्षा और लचीलापन बॉडी: एक अलग संस्था को लगातार थकान, शेड्यूल, बाल-बाल बचने वाली घटनाओं और बड़ी रुकावटों की स्टडी करनी चाहिए, और किसी दुखद घटना से बदलाव आने से पहले नियमों को रेगुलर अपडेट करना चाहिए.
भारत के मौजूदा एयर पैसेंजर नियम, मुख्य रूप से 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट और DGCA गाइडलाइंस के तहत, एयरलाइंस को देरी और कैंसलेशन के लिए रिफंड, दूसरी फ्लाइट, या ₹20,000 तक का मुआवजा देना जरूरी करते हैं. लेकिन ये कमजोर गाइडलाइंस हैं जिनके पास मज़बूत कानूनी सपोर्ट नहीं है, इसलिए एयरलाइंस अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं. जैसा कि हाल ही में इंडिगो संकट में देखा गया, जहां क्रू की कमी के कारण 3,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो गईं. इससे हजारों लोग बिना जल्दी रिफंड या मदद के फंस गए और टिकट की कीमतें आसमान छू गईं. हमें भारी जरूरी फाइन वाले सख़्त कानूनों, तेज ऑनलाइन शिकायतों के समाधान और आम यात्रियों को ऐसी बार-बार होने वाली नाकामियों से बचाने के लिए एक खास पैसेंजर अथॉरिटी की जरूरत है.
अगर इस संकट को सिर्फ़ एक एयरलाइन के लिए एक बुरा हफ़्ता माना जाता है, तो भारत कुछ नहीं सीखेगा और अगला झटका आने पर वही गलती दोहराएगा. अगर इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, तो देश एक ऐसा एविएशन सिस्टम बना सकता है, जहां यात्रियों का सम्मान किया जाता है, सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और कोई भी अकेली प्राइवेट कंपनी आसमान और इकॉनमी को बंधक नहीं बना सकती.
एक इकॉनमी जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बनना चाहती है, वह जुगाड़, आखिरी मिनट की छूट और प्राइवेट मोनोपॉली को जरूरी बचाने वाले मानकर अपने आसमान को नहीं चला सकती. इंडिगो की नाकामी को इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस में एक संवैधानिक पल की तरह देखा जाना चाहिए. यह याद दिलाता है कि जरूरी नेटवर्क इंडस्ट्रीज को सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी और शॉर्ट-टर्म ग्रोथ मेट्रिक्स के हिसाब से नहीं, बल्कि रेजिलिएंस, रिडंडेंसी और फेयरनेस के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए.
अगर सरकार इस संकट का इस्तेमाल सेफ्टी-फर्स्ट, पैसेंजर-सेंट्रिक और कॉम्पिटिशन-फ्रेंडली एविएशन इकोसिस्टम बनाने के लिए करती है, तो भारत अपने आर्थिक लक्ष्यों के लायक एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ उभर सकता है; अगर वह सिर्फ एक बड़े प्लेयर को बचाने के लिए दरारों को भरती है, तो अगली छींक ज़्यादा तेज होगी. और उन लाखों लोगों के लिए कहीं ज़्यादा महंगी होगी, जिनके पास आज इंडिगो की शर्तों पर उड़ान भरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है.
(लेखक द इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व सीनियर एडिटर हैं, और तेलंगाना हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं.)
