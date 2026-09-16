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'US के सामने झुकना बंद करें, UPI टैक्स वापस लें', राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने UPI पर टैक्स लगाकर और अमेरिका को बहुत सारा पैसा देकर हर भारतीय पर टैक्स लगाया है.

stop laying down in front of US, rollback UPI tax, Rahul Gandhi urges PM Modi
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (File Photo/ IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 4:47 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी से इस फैसले को वापस लेने की मांग की. उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने "झुकने" और अमेरिका को बहुत सारा पैसा देने का फैसला किया है.

एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से "US के सामने झुकना बंद करें, हिम्मत रखें, खड़े हों" और "UPI टैक्स" को वापस लेने की अपील की.

सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि 15 अक्टूबर से UPI के जरिये व्यापारियों को किए गए 2,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू होगा, जबकि लोगों के बीच होने वाले लेन-देन के साथ-साथ छोटे पेमेंट पर किसी भी शुल्क नहीं लगेगा.

राहुल गांधी ने कहा, "(पूर्व प्रधानमंत्री) इंदिरा (गांधी) जी से एक बार पूछा गया था कि वह लेफ्ट झुकती हैं या राइट, तो उनका जवाब था 'न मैं लेफ्ट झुकती, न राइट, मैं सीधी खड़ी रहती हूं'. मोदी जी का विचार बिल्कुल अलग है, वह न लेफ्ट हैं और न राइट, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे लेटने और दंडवत करने का फैसला किया है."

कांग्रेस सांसद ने वीडियो में कहा, "उन्होंने (पीएम मोदी) UPI पर टैक्स लगाकर और अमेरिका को बहुत सारा पैसा देकर हर भारतीय पर टैक्स लगा दिया है.

उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, "मोदी जी, UPI टैक्स वापस लीजिए. अभी."

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर शून्य MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) से छुटकारा पाने और UPI पेमेंट के लिए चार्ज लगाने की अमेरिका की मांग के आगे झुकने का आरोप लगाया है, और कहा है कि प्रधानमंत्री ने "NOTA - Narendra's Ongoing Trump Appeasement - नरेंद्र द्वारा ट्रंप को खुश करने की लगातार कोशिश" को फिर से परिभाषित किया है.

राहुल गांधी ने मंगलवार को भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि सरकार ने चुपचाप यूपीआई पेमेंट पर फीस वसूलने का रास्ता खोल दिया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं. अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है.

यह भी पढ़ें- अमेरिकी कंपनियों के आगे घुटने टेके', राहुल गांधी ने UPI फीस को लेकर सरकार को घेरा

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