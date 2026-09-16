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'US के सामने झुकना बंद करें, UPI टैक्स वापस लें', राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी से इस फैसले को वापस लेने की मांग की. उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने "झुकने" और अमेरिका को बहुत सारा पैसा देने का फैसला किया है.

एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से "US के सामने झुकना बंद करें, हिम्मत रखें, खड़े हों" और "UPI टैक्स" को वापस लेने की अपील की.

सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि 15 अक्टूबर से UPI के जरिये व्यापारियों को किए गए 2,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू होगा, जबकि लोगों के बीच होने वाले लेन-देन के साथ-साथ छोटे पेमेंट पर किसी भी शुल्क नहीं लगेगा.

राहुल गांधी ने कहा, "(पूर्व प्रधानमंत्री) इंदिरा (गांधी) जी से एक बार पूछा गया था कि वह लेफ्ट झुकती हैं या राइट, तो उनका जवाब था 'न मैं लेफ्ट झुकती, न राइट, मैं सीधी खड़ी रहती हूं'. मोदी जी का विचार बिल्कुल अलग है, वह न लेफ्ट हैं और न राइट, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे लेटने और दंडवत करने का फैसला किया है."

कांग्रेस सांसद ने वीडियो में कहा, "उन्होंने (पीएम मोदी) UPI पर टैक्स लगाकर और अमेरिका को बहुत सारा पैसा देकर हर भारतीय पर टैक्स लगा दिया है.