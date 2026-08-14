ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बीजेपी सांसद की गाड़ी पर गिरा पत्थर, बाल-बाल बचे अनिल बलूनी

अनिल बलूनी की गाड़ी पर गिरा पत्थर ( फोटो सोर्स- Anil Baluni PRO )