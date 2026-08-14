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उत्तराखंड में बीजेपी सांसद की गाड़ी पर गिरा पत्थर, बाल-बाल बचे अनिल बलूनी

चमोली के पीपलकोटी टनल हादसे का जायजा लेने जा रहे थे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, तोता घाटी में गाड़ी पर गिर गया पत्थर

STONE FELL ON ANIL BALUNI VEHICLE
अनिल बलूनी की गाड़ी पर गिरा पत्थर (फोटो सोर्स- Anil Baluni PRO)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2026 at 3:00 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 3:21 PM IST

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चमोली: पीपलकोटी टनल हादसे का जायजा लेने जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की गाड़ी पर पत्थर (बोल्डर) गिरा है. जिसमें अनिल बलूनी बाल-बाल बच गए. जबकि, गाड़ी का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. यह हादसा ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास हुआ.

तोता घाटी के पास गाड़ी पर गिरा बोल्डर: जानकारी के मुताबिक, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भारी बारिश के बीच पीपलकोटी क्षेत्र में हुई टनल हादसे का जायजा लेने और प्रभावित लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान तोता घाटी के पास अचानक पहाड़ी से एक बोल्डर नीचे गिरा और सीधे उनकी इनोवा गाड़ी पर जा लगा. बोल्डर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. हादसे के बाद कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की गाड़ी पर गिरा पत्थर (वीडियो सोर्स- Anil Baluni PRO)

हादसे में अनिल बलूनी समेत वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित: बोल्डर से वाहन का बाईं तरफ का अगला हिस्सा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है. जबकि, हादसे में अनिल बलूनी समेत वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. वहीं, वाहन को श्रीनगर पहुंचाया गया. जहां उसकी आवश्यक मरम्मत कराई गई. इसके बाद अनिल बलूनी दोबारा पीपलकोटी की ओर रवाना हो गए. ताकि, टनल हादसे की जगह पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जा सके और प्रभावित लोगों से मुलाकात की जा सके.

STONE FELL ON ANIL BALUNI VEHICLE
पत्थर लगने से वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त (फोटो सोर्स- Anil Baluni PRO)

"बदरी-केदार की कृपा से सभी लोग सुरक्षित हैं. वाहन को थोड़ा नुकसान हुआ है. ऐसे में रिपेयर कराने के बाद अब पीपलकोटी के लिए निकल पड़े हैं."- अनिल बलूनी, बीजेपी सांसद, गढ़वाल

चमोली पीपलकोटी टनल हादसे में जा चुकी 7 जानें: बता दें कि बीती रोज यानी 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे के आसपास चमोली जिले के पीपलकोटी के मायापुर में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की टीआरटी टनल में धंसाव की वजह से मलबा और पानी भर गया था. जिसकी वजह से कई मजूदर फंस गए थे.

STONE FELL ON ANIL BALUNI VEHICLE
तोता घाटी में अनिल बलूनी का काफिला (फोटो सोर्स- Anil Baluni PRO)

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून के मुताबिक, 3 किलोमीटर लंबी टनल के करीब 1.50 किलोमीटर हिस्से में भू धंसाव के कारण मलबा एवं पानी आने से अंदर काम कर रहे लोग फंस गए थे. घटना में 22 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी. जिनमें से 12 घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया.

STONE FELL ON ANIL BALUNI VEHICLE
खराब मौसम में भी निकले सांसद अनिल बलूनी (फोटो सोर्स- Anil Baluni PRO)

हादसे में अभी तक 7 लोगों की मौत की सूचना है. जबकि, बाकी 3 लोगों की तलाश एवं रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ (SDRF) समेत अन्य एजेंसियों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग के लिए टनल के अंदर गए 6 बचावकर्मी भी सुरक्षित हैं.

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Last Updated : August 14, 2026 at 3:21 PM IST

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