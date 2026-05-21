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पीएम मोदी ने मेलोनी को तोहफे में दिए 2 खास रेशमी स्टोल, जो प्राकृतिक सुनहरे रंग और खूबसूरती के लिए है मशहूर

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी ने रोम के विला डोरिया पैम्फिली में वृक्षारोपण किया (20 मई 2026 की तस्वीर) दूसरी तस्वीर में नॉर्थ ईस्ट की मुगा और शिरुई लिली सिल्क से बने स्टोल ( AFP & ETV Bharat )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट करना भले ही मीडिया की सुर्खियां बटोर ले, लेकिन नॉर्थईस्ट की दो पारंपरिक सिल्क की चीजों ने भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इटली की प्रधानमंत्री को दिए गए गिफ्ट के गुलदस्ते में खास जगह बनाई है. नॉर्थईस्ट से मिले दो तोहफ़े असम के मुगा सिल्क और मणिपुर के शिरुई लिली सिल्क से बने स्टोल हैं. असम के 'गोल्डन सिल्क' के नाम से मशहूर मूगा सिल्क, ब्रह्मपुत्र घाटी का एक बहुत कम मिलने वाला और मशहूर कपड़ा है. अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और सादगी भरी खूबसूरती के लिए मशहूर, यह शानदार सिल्क बिना कृत्रिम रंगों के बनाया जाता है, जो एक बहुत ही टिकाऊ परंपरा को दर्शाता है. नॉर्थईस्ट की पारंपरिक सिल्क स्टोल (ETV Bharat) दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर में से एक के तौर पर मशहूर, मूगा सिल्क अपनी जबरदस्त मजबूती और लंबे समय तक चलने के लिए जाना जाता है, जो अक्सर कई पीढ़ियों तक चलता है. इसकी प्राकृतिक चमक समय के साथ और भी खूबसूरत होती जाती है, जबकि इसकी नमी सोखने वाली और अल्ट्रावायलेट-रेजिस्टेंट खूबियां आराम और कई तरह से इस्तेमाल होने वाली चीजें दोनों को बढ़ाती हैं. दूसरी तरफ, शिरुई लिली सिल्क स्टोल की प्रेरणा भारत के मणिपुर में शिरुई काशोंग पीक की धुंधली ऊंचाइयों से मिलती है. यह दुर्लभ शिरुई लिली से प्रेरित है, जो हल्के गुलाबी-सफेद पंखुड़ियों वाला एक नाजुक बेल के आकार का फूल है जो दुनिया में और कहीं नहीं खिलता है.