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पीएम मोदी ने मेलोनी को तोहफे में दिए 2 खास रेशमी स्टोल, जो प्राकृतिक सुनहरे रंग और खूबसूरती के लिए है मशहूर

असम के गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूगा सिल्क अपने नेचुरल सुनहरे रंग और सादगी भरी खूबसूरती के लिए मशहूर है.

-Muga Silk From Assam, Shirui Lily Silk From Manipur Among PM Modi's Gifts To Meloni
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी ने रोम के विला डोरिया पैम्फिली में वृक्षारोपण किया (20 मई 2026 की तस्वीर) दूसरी तस्वीर में नॉर्थ ईस्ट की मुगा और शिरुई लिली सिल्क से बने स्टोल (AFP & ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 6:11 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट करना भले ही मीडिया की सुर्खियां बटोर ले, लेकिन नॉर्थईस्ट की दो पारंपरिक सिल्क की चीजों ने भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इटली की प्रधानमंत्री को दिए गए गिफ्ट के गुलदस्ते में खास जगह बनाई है.

नॉर्थईस्ट से मिले दो तोहफ़े असम के मुगा सिल्क और मणिपुर के शिरुई लिली सिल्क से बने स्टोल हैं. असम के 'गोल्डन सिल्क' के नाम से मशहूर मूगा सिल्क, ब्रह्मपुत्र घाटी का एक बहुत कम मिलने वाला और मशहूर कपड़ा है. अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और सादगी भरी खूबसूरती के लिए मशहूर, यह शानदार सिल्क बिना कृत्रिम रंगों के बनाया जाता है, जो एक बहुत ही टिकाऊ परंपरा को दर्शाता है.

-Muga Silk From Assam, Shirui Lily Silk From Manipur Among PM Modi's Gifts To Meloni
नॉर्थईस्ट की पारंपरिक सिल्क स्टोल (ETV Bharat)

दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर में से एक के तौर पर मशहूर, मूगा सिल्क अपनी जबरदस्त मजबूती और लंबे समय तक चलने के लिए जाना जाता है, जो अक्सर कई पीढ़ियों तक चलता है. इसकी प्राकृतिक चमक समय के साथ और भी खूबसूरत होती जाती है, जबकि इसकी नमी सोखने वाली और अल्ट्रावायलेट-रेजिस्टेंट खूबियां आराम और कई तरह से इस्तेमाल होने वाली चीजें दोनों को बढ़ाती हैं.

दूसरी तरफ, शिरुई लिली सिल्क स्टोल की प्रेरणा भारत के मणिपुर में शिरुई काशोंग पीक की धुंधली ऊंचाइयों से मिलती है. यह दुर्लभ शिरुई लिली से प्रेरित है, जो हल्के गुलाबी-सफेद पंखुड़ियों वाला एक नाजुक बेल के आकार का फूल है जो दुनिया में और कहीं नहीं खिलता है.

मणिपुर के तांगखुल नागा समुदाय के लिए, शिरुई लिली पवित्रता, पहचान और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है. इसलिए, स्टोल में न केवल हिमालयी कारीगरी की सुंदरता है, बल्कि स्थानीय परंपरा और लोककथाओं की भावना भी है. लिली का इटली में भी गहरा सांस्कृतिक महत्व है, जहां यह लंबे समय से पवित्रता, सुंदरता और कलात्मक निखार का प्रतीक रहा है. इस साझा प्रतीकवाद में भारत और इटली के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक संबंध है.

Muga Silk From Assam, Shirui Lily Silk From Manipur Among PM Modi's Gifts To Meloni
नॉर्थईस्ट की पारंपरिक सिल्क स्टोल (ETV Bharat)

नॉर्थईस्ट की दो चीजों के अलावा, पीएम मोदी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के दो सबसे बड़े आइकॉन, पंडित भीमसेन जोशी और एमएस सुब्बुलक्ष्मी की म्यूजिकल कलेक्शन (CDs) वाला एक मार्बल इनले बॉक्स भी गिफ्ट किया.

मार्बल इनले बॉक्स भारत की हाथ से बनी कला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो आगरा के बेहतरीन कारीगरों से बहुत करीब से जुड़ा है. माना जाता है कि पच्चीकारी, या पिएट्रा ड्यूरा की बारीक कला का इस्तेमाल करके बनाई गई यह सजावटी परंपरा इटली के फ्लोरेंस में शुरू हुई थी, और फिर शाही संरक्षण में भारत में फली-फूली, जिससे यह दोनों देशों के बीच एक शानदार कलात्मक पुल बन गया.

पॉलिश किए हुए सफेद मार्बल से बने इस बॉक्स को लैपिस लाजुली, टरकॉइज, मैलाकाइट, कोरल और मदर-ऑफ-पर्ल जैसे सेमी-प्रेशियस पत्थरों का इस्तेमाल करके बारीक इनले वर्क से सजाया गया है. मार्बल की सतह पर ध्यान से आकार दिए गए और जड़े गए ये पत्थर सुंदर फूलों और ज्योमेट्रिक मोटिफ बनाते हैं जो बहुत सटीक और हमेशा रहने वाली सुंदरता दिखाते हैं.

बॉक्स के अंदर पंडित भीमसेन जोशी और एमएस सुब्बुलक्ष्मी के कीमती म्यूजिकल कलेक्शन हैं. पंडित भीमसेन जोशी, मशहूर हिंदुस्तानी गायक और भारत रत्न से सम्मानित, अपनी दमदार और बहुत इमोशनल परफॉर्मेंस के लिए मशहूर थे. एमएस सुब्बुलक्ष्मी, मशहूर कर्नाटक गायिका और भारत रत्न पाने वाली पहली म्यूजिशियन, अपने आध्यात्मिक संगीत के जरिए ग्लोबल कल्चरल एंबेसडर बनीं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में उनकी ऐतिहासिक कला का प्रदर्शन भी शामिल है.

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