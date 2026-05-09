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'स्टिंक बग' के कारण बिहार में लीची की 200 एकड़ फसल बर्बाद, कैसे करें पहचान और प्रबंधन?

फल फटने और कीट प्रकोप का खतरा बढ़ा: विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बारिश के बाद यदि अचानक तेज धूप निकलती है तो लीची के फलों के फटने की आशंका बढ़ जाती है. इससे फल बाजार में बिकने लायक नहीं रह जाते. वहीं नमी बढ़ने से फल बेधक कीटों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है. डॉ. दास ने किसानों को सलाह दी कि बागानों में पर्याप्त नमी बनाए रखें और नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें. एक बार पटवन करने के बाद खेत को लंबे समय तक सूखा नहीं छोड़ना चाहिए. तीन से चार दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई फलों के विकास के लिए बेहतर मानी जाती है.

"मार्च और अप्रैल महीने में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बागानों में मंजर अपेक्षाकृत कम आया. कई किसानों ने फूल और छोटे दानों के झड़ने की शिकायत भी की है. मौसम के लगातार बदलते मिजाज के कारण इस बार लीची का फलन पिछले साल की तुलना में काफी कम रहने की संभावना जताई जा रही है. स्टिंक बग कीट लीची को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं."- डॉ. विकास दास, निदेशक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र

क्या बर्बाद हो जाएगी लीची?: बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और तापमान में उतार-चढ़ाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौसम में जल्द स्थिरता नहीं आई तो इस बार उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है. राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विकास दास ने बताया कि इस समय लीची के फलों के पकने और विकास की महत्वपूर्ण अवस्था चल रही है. सामान्य स्थिति में इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए लेकिन लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. इसका सीधा असर फलों के आकार, रंग और मिठास पर पड़ रहा है.

कीटनाशक का छिड़काव भी बेअसर: लीची उत्पादक सच्चिदानन्द सिंह ने बताया कि कीट फल की जड़ में छिपा रहता है, जिससे आसानी से पता भी नहीं चलता. उन्होंने कहा, 'दवा छिड़काव के बाद भी कीड़ा नहीं मरता है. फल के अंदर ही नुकसान पहुंचा रहा है. इस साल लीची से मुनाफा होना मुश्किल है. लागत भी निकलेगी कि नहीं, कहना मुश्किल है.'

"इस बार जितना नुकसान हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं देखा. पेड़ों में मंजर तो आए लेकिन कीट ने फूल और छोटे फलों को खराब कर दिया. रोज दवा छिड़काव के बावजूद कीट खत्म नहीं हो रहा है. इस साल लागत निकालना भी मुश्किल लग रहा है."- सुधाकर प्रसाद सिंह, लीची किसान

स्टिंक बग के कारण फसल बर्बाद: मीनापुर के किसान सुधीर कुमार ने बताया कि हमलोगों की पूरी उम्मीद लीची की फसल पर टिकी रहती है लेकिन इस बार स्टिंक बग ने बाग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. फूल आते ही कीट लग गया, जिसके कारण मंजर सूख गए और फल गिरने लगे. लगातार दवा छिड़काव के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ. कई किसानों की लाखों रुपये की लागत डूब गई है.

क्या बोले वैज्ञानिक?: प्रधान लीची विज्ञानी डॉ. बिनोद कुमार के नेतृत्व में टीम ने मीनापुर के आधा दर्जन से अधिक व्यावसायिक बागों का सर्वे किया. जांच में कई बागों में 40 प्रतिशत तक फसल क्षति दर्ज की गई, जबकि कुछ बागों में 90 प्रतिशत तक नुकसान पाया गया. वैज्ञानिकों ने बताया कि फूल आने और प्रारंभिक फल विकास के दौरान स्टिंक बग के तीव्र प्रकोप के कारण यह स्थिति बनी है. निरीक्षण के दौरान कई पेड़ों पर सूखे और फलविहीन मंजर पाए गए.

शाही लाची पर 'स्टिंक बग' का हमला: जिले के मीनापुर क्षेत्र में शाही लीची के बागों पर स्टिंक बग यानी गंधी कीट का बड़ा हमला देखने को मिल रहा है. कीट के बढ़ते प्रकोप से करीब 200 एकड़ में लगी लीची की फसल बर्बाद हो चुकी है. फूल झड़ने, फल गिरने और मंजर सूखने से किसान भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की वैज्ञानिक टीम ने प्रभावित बागानों का निरीक्षण किया.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी बेमिसाल मिठास, रसीलेपन, बड़े आकार और खास खुशबू के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है लेकिन लीची स्टिंक बग (गंधी कीट) के प्रकोप से लीची बाग प्रभावित हो गए हैं. करीब 200 एकड़ में लगी लीची की फसल बर्बाद हो चुकी है. फूल झड़ने, फल गिरने और कीट के बढ़ते प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. जिस वजह से लीची किसान परेशान हैं. जानकार कहते हैं कि अगर समय रहते इस कीट की पहचान कर प्रबंधन कर लिए जाए तो बड़े नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है.

शाही लीची (ETV Bharat)

शाही लाची का दुश्मन है 'स्टिंक बग': प्रधान विज्ञानी डॉ. बिनोद कुमार ने बताया कि स्टिंक बग के वयस्क कीट प्रवासी प्रकृति के होते हैं. एक बाग में छिड़काव होने पर ये आसपास के बिना छिड़काव वाले बागों में चले जाते हैं और बाद में फिर लौटकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि पहले इसका प्रभाव पूर्वी चंपारण के मेहसी क्षेत्र तक सीमित था लेकिन अब यह मीनापुर तक पहुंच गया है.

'स्टिंग बग' क्या है?: असल में स्टिंक बग फलों में लगने वाला कीट है, जिसे आसान भाषा में 'बदबूदार कीट' या 'गंध कीड़ा' कहा जाता है. यह ढाल के आकार का होता है, जो लीची, अमरूद, और सेब जैसे फलों का रस चूसकर उन्हें खराब कर देता है.

जहां तक लीची में लगने वाले स्टिंग बग का सवाल है तो अगर सही समय पर प्रबंधन नहीं हुआ तो यह लीची की फसल को 80-90 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा सकता है. जानकार कहते हैं कि स्टिंग बग कीट मुख्य रूप से फरवरी से अप्रैल के दौरान यानी फूल आने से फल बढ़ने के समय तक अधिक सक्रिय रहते हैं.

लीची किसान परेशान (ETV Bharat)

कैसे करें प्रबंधन?: इस सवाल पर मुजफ्फरपुर स्थिति राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक कहते हैं कि यांत्रिक और रासायनिक दोनों विधि से स्टिंग बग कीट पर नियंत्रण किया जा सकता है. अगर कीटों की संख्या कम हो तो सुबह-सबह हिलाकर या जाल कट्टा करके इसे नष्ट किया जा सकता है लेकिन कीटों का प्रभाव ज्यादा हो तो कीटनाशकों का छिड़काव कर प्रबंधन किया जा सकता है.

कीटनाशक का कैसे करें छिड़काव?: थियाक्लोप्रिड 21.7% एस.सी. 0.5 मिली प्रति लीटर और लैम्डासायहैलोथ्रिन 5% ई.सी. 1.0 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें. थियाक्लोप्रिड 21.7% एससी 0.5 मिली प्रति लीटर और फिप्रोनिल 5% एस.सी. (1.5 मिली प्रति लीटर) के साथ पानी में मिलाकर छिड़काव करें. थियाक्लोप्रिड 21.7% एससी 0.5 मिली प्रति लीटर और प्रोफेनोफोस 5% एस.सी. (1.5 मिली प्रति लीटर) के साथ पानी में मिलाकर छिड़काव करें. जानकार कहते हैं कि तीनों में किसी भी कीटनाशक संयोजन का दो छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करना सही रहता है.

कीट के कारण लीची फल को नुकसान (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर में लीची का खेती: मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर लीची की खेती होती है. भारत के कुल लीची उत्पादन में 40 फीसदी से अधिक का योगदान सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला देता है. यहां मुख्य रूप से शाही और चाइना किस्मों की खेती होती है. जिसमें शाही लीची अपनी मिठास और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है. न केवल बिहार और भारत बल्कि, दुनियाभर में शाही लीची की डिमांड है और निर्यात भी की जाती है.

मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में सामान्य वर्षों में 60 से 70 हजार टन तक शाही लीची का उत्पादन होता रहा है लेकिन इस बार मौसम की मार के कारण उत्पादन घटकर 30 से 40 हजार टन तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. वैज्ञानिकों और किसानों दोनों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है.

शाही लीची (ETV Bharat)

आंधी-बारिश ने भी पहुंचाया नुकसान: लीची किसान अशोक रजक ने कहा कि अधिक बारिश की वजह से लीची की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. हल्की बारिश होती तो फल बड़ा होता और उसमें अच्छी लाली आती, लेकिन ओलावृष्टि से फलों पर दाग और चोट लग रही है. तेज धूप में लीची का छिलका झुलसने लगा है.

"दस वर्षों से मैं 12 एकड़ में लीची की खेती कर रहा हूं. हल्की बारिश लीची के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन लगातार बारिश और ओलावृष्टि से फलों को भारी नुकसान हो रहा है. पत्थर गिरने से फलों पर चोट लग रही है. बारिश के बाद तेज धूप निकलने पर लीची का फल सूखने लगता है. अगर अब बारिश रुक जाए तो फलों के लिए मौसम बेहतर हो सकता है."- पवन सिंह, लीची किसान

पेड़ों में लगी शाही लीची (ETV Bharat)

क्या है शाही लीची की खासियत?: विश्व प्रसिद्ध शाही लीची अपनी अत्यधिक मिठास, रसीलेपन, बड़े आकार और गुलाब जैसी भीनी खुशबू के लिए जानी जाती है. इसका आकार लंबा/अंडाकार होचा है. इसमें गूदा अधिक और बीज छोटा होता है, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है. यह मई और जून महीने में बाजार में उपलब्ध होती है.

जीआई टैग और क्यूआर कोड भी उपलब्ध: शाही लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग (GI Tag) प्राप्त है, जो इसकी विशिष्ट गुणवत्ता और मुजफ्फरपुर की मिट्टी और जलवायु को प्रमाणित करता है. हाल में ही शाही लीची की सही और पूरी जानकारी के लिए स्मार्ट क्यूआर कोड भी मिल गया है. कोड को स्कैन करते ही उपभोक्ताओं को पता चल जाएगा कि किस बाग से इसे तोड़ी गई और किस किसान ने इसका उत्पादन किया है.

राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक (ETV Bharat)

कम उपज से किसान परेशान: मीनापुर में करीब 700 एकड़ में लीची की खेती होती है. इस वर्ष करीब 60 प्रतिशत बागों में फूल ही नहीं आए, जबकि जहां मंजर निकले वहां कीटों ने भारी नुकसान पहुंचाया. कई बाग ऐसे हैं, जहां इस बार लीची नहीं लगी है. ऐसे में किसानों का परेशान होना लाजमी है.

केंद्रीय कृषि मंत्री से की थी शिकायत: मीनापुर की लीची उत्पादक किसान मालती सिंह ने लखनऊ में आयोजित फ्रूट होराइजन-2026 के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लीची में लगने वाले स्टिंक बग को लेकर शिकायत भी की थी. उन्होंने कहा, 'स्टिंक बग के कारण लीची किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. उनकी ही शिकायत के बाद वैज्ञानिकों की टीम जांच के लिए मीनापुर पहुंची है.

राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर (ETV Bharat)

वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि हमारी टीम ने गहनता से हर चीज की जांच की है. किसानों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट भी तैयार की है. इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी. नुकसान के आकलन के लिए टास्क फोर्स गठन और सरकारी स्तर पर सामूहिक छिड़काव की तैयारी की जा रही है.

लीची की मांग पर भी असर: विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ सप्ताह शाही लीची के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. यदि मौसम सामान्य रहा तो नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन लगातार बारिश और तेज धूप का सिलसिला जारी रहा तो इस बार मुजफ्फरपुर की शाही लीची की मिठास पर मौसम भारी पड़ सकता है. अगर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं तो इसका असर किसानों की आय के साथ-साथ बाजार में शाही लीची की मांग पर भी पड़ सकता है.

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