ETV Bharat / bharat

IED की चपेट में आने से एसटीएफ का जवान जख्मी, बीजापुर में एरिया डोमिनेशन के दौरान हादसा

सुरक्षा बलों की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी, तभी प्रेशर आईईडी पर जवान का पैर पड़ गया.

JAWAN INJURED IN IED BLAST
IED की चपेट में आने से एसटीएफ का जवान जख्मी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 2, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: जिले के दक्षिण क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आज सुबह संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम एरिया डॉमिनेशन पर निकली. माओवादियों द्वारा पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी में विस्फोट होने से सर्चिंग पर निकला एसटीएम का जवान जख्मी हो गया. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि विस्फोट के तुरंत बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने घायल जवान को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया. जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए तत्काल हायर सेंटर रेफर किया गया है.

प्रेशर आईईडी की चपेट में आया एसटीएफ का जवान

अधिकारियों के अनुसार जवान की हालत स्थिर है. घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी अन्य विस्फोटक सामग्री की मौजूदगी को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके. सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है.

JAWAN INJURED IN IED BLAST
IED की चपेट में आने से एसटीएफ का जवान जख्मी (ETV Bharat)

1 मार्च को एड़ापल्ली में नक्सली स्मारक किया गया था ध्वस्त

एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान ही 1 मार्च 2026 को थाना फरसेगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एड़ापल्ली के जंगलों में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान माओवादियों द्वारा निर्मित दो अवैध माओवादी स्मारकों को ध्वस्त किया जा चुका है. सुरक्षा बलों द्वारा माओवादी प्रभाव समाप्त करने और आम नागरिकों में विश्वास बहाली के लिए अभियान लगातार जारी है.

नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन करीब

केंद्र और राज्य सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 रखी है. इस लिहाज से नक्सल प्रभावित जिलों में तेजी से नवीन सुरक्षा और जन सुविधा कैंपों की स्थापना का काम भी जारी है. आज फरेसगढ़ थाना इलाके के ग्राम सेंड्रा में नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई. कैंप की स्थापना में डीआरजी, जिला पुलिस बल और सीएएफ के जवानों ने अहम भूमिका निभाई. फरेसगढ़ थाना इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है. नवीन सुरक्षा और जन सुविधा कैंप की स्थापना से इलाके में तेजी से शांति बहाली हो पाएगी. शासन की योजनाओं का भी लाभ लोगों को मिल पाएगा. शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सुविधाएं भी इलाके में बढ़ेंगी.

एरिया डोमिनेशन (ETV Bharat)

36 नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना

2024 से अब तक बीजापुर जिले में कुल 36 नवीन सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की जा चुकी है, जो जिले में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और स्थायी शांति की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है.नवीन सुरक्षा कैम्प की स्थापना से भोपालपटनम-फरसेगढ़-सेण्ड्रा होते हुए गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) तक अंतर्राज्यीय संपर्क को मजबूती मिलेगी. छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है. आने वाले समय में नेशनल पार्क क्षेत्र के सुदूर गांवों को सड़क, पुल-पुलिया और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे आवागमन के साथ-साथ प्रशासनिक पहुंच में भी उल्लेखनीय सुधार होगा.

JAWAN INJURED IN IED BLAST
एड़ापल्ली में नक्सली स्मारक किया गया ध्वस्त (ETV Bharat)

2024 से अब तक 918 माओवादी आत्मसमर्पण कर पुनर्वासित हो चुके हैं, 234 माओवादी विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जबकि 1181 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सुरक्षा बलों की रणनीति और शासन की योजनाएं जमीन पर प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं.

बीजापुर में नक्सलवाद का किला ढहा, दो साल में 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए- एसपी जितेंद्र यादव

बीजापुर के जांगला मुठभेड़ में मारे गए 10 लाख के इनामी नक्सली, आज सुबह शुरू हुआ एनकाउंटर

बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए 10 लाख के इनामी नक्सली

TAGGED:

STF JAWAN
BIJAPUR
AREA DOMINATION IN BIJAPUR
नक्सल विरोधी अभियान
JAWAN INJURED IN IED BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.