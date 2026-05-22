हरियाणा के भिवानी से 35 करोड़ की हेरोइन बरामद , एक तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से लाई गई थी खेप
भिवानी में STF ने 35 करोड़ की हेरोइन बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : May 22, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 4:59 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भिवानी की इंदिरा कॉलोनी में छापेमारी कर करीब 8 किलो 940 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग 35 से 36 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. STF ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
अलमारी में छिपाकर रखी गई थी खेप: इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए STF अधिकारी प्रितपाल सिंह ने कहा कि, "STF को गुप्त सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी स्थित एक मकान में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घर पर रेड की. तलाशी के दौरान कमरे की अलमारी में छुपाकर रखी गई हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में ले लिया."
पंजाब से लाई गई थी हेरोइन: STF अधिकारी प्रितपाल सिंह ने आगे बताया कि, "शुरुआती जांच और पूछताछ में सामने आया है कि हेरोइन की यह खेप पंजाब से हरियाणा लाई गई थी. STF अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस सप्लाई चेन में कौन-कौन लोग शामिल हैं और यह खेप किन जिलों में सप्लाई की जानी थी. जांच एजेंसियां आरोपी के संपर्कों और कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाल रही हैं."
"पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाएगा": STF अधिकारी प्रितपाल सिंह ने कहा कि, "हरियाणा में 8 किलो से अधिक हेरोइन बरामद होने का यह दूसरा बड़ा मामला है. इससे पहले भी करीब 12 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी जा चुकी है. नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाएगा."
नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई: हरियाणा में लगातार बढ़ते नशा तस्करी के मामलों को देखते हुए STF और पुलिस की टीमें सक्रिय नजर आ रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है.
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