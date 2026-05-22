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हरियाणा के भिवानी से 35 करोड़ की हेरोइन बरामद , एक तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से लाई गई थी खेप

35 करोड़ की हेरोइन सहित तस्कर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भिवानी की इंदिरा कॉलोनी में छापेमारी कर करीब 8 किलो 940 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग 35 से 36 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. STF ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अलमारी में छिपाकर रखी गई थी खेप: इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए STF अधिकारी प्रितपाल सिंह ने कहा कि, "STF को गुप्त सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी स्थित एक मकान में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घर पर रेड की. तलाशी के दौरान कमरे की अलमारी में छुपाकर रखी गई हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में ले लिया." पंजाब से लाई गई थी खेप (ETV Bharat)