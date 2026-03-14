ETV Bharat / bharat

अंबाला STF की बड़ी कार्रवाई, बाइक सवार तीन युवक गिरफ्तार, करीब दो किलो विस्फोटक बरामद

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल टास्क फोर्स ने अंबाला के पास तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ ने आरोपियों के पास से करीब दो किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया है. अंबाला एसटीएफ के डीएसपी अमन के मुताबिक तीनों युवक बराड़ा से अंबाला की तरफ जा रहे थे. जिन्हें STF टीम ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया.

STF ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया: गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है. तीनों आरोपियों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में है. ये तीनों बाइक पर बराड़ा से अंबाला की तरफ जा रहे थे. बाइक आरोपी जगवीर की है. इन तीन आरोपियों में से एक हरियाणा के कंबासी गांव, दूसरा राजस्थान के अजमेर और तीसरा उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है.