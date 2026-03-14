अंबाला STF की बड़ी कार्रवाई, बाइक सवार तीन युवक गिरफ्तार, करीब दो किलो विस्फोटक बरामद
STF arrested youth in Ambala: अंबाला स्पेशल टास्क फोर्स ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया. दो किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद.
Published : March 14, 2026 at 9:11 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 9:25 AM IST
अंबाला: हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल टास्क फोर्स ने अंबाला के पास तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ ने आरोपियों के पास से करीब दो किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया है. अंबाला एसटीएफ के डीएसपी अमन के मुताबिक तीनों युवक बराड़ा से अंबाला की तरफ जा रहे थे. जिन्हें STF टीम ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया.
STF ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया: गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है. तीनों आरोपियों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में है. ये तीनों बाइक पर बराड़ा से अंबाला की तरफ जा रहे थे. बाइक आरोपी जगवीर की है. इन तीन आरोपियों में से एक हरियाणा के कंबासी गांव, दूसरा राजस्थान के अजमेर और तीसरा उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है.
करीब दो किलो विस्फोटक सामग्री बरामद: अंबाला एसटीएफ के डीएसपी अमन के मुताबिक "'इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनका मकसद किया था? क्यों ये विस्फोटक सामान लेकर घूम रहे थे और किस घटना को अंजाम देने वाले थे? हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है. विस्फोटक सामग्री को जांच के लिए लैब भेज दिया है. जांच के बाद पता चलेगा कि ये आरडीएक्स है या कुछ और."
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