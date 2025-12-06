ETV Bharat / bharat

रुद्रपुर ला रहा था असलहों की खेप, अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पंजाब जेल ब्रेक कांड से है कनेक्शन

एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया.

NABHA JAIL BREAK CASE
उत्तराखंड में भारी मात्रा में हथियारों के साथ तस्कर अरेस्ट (PHOTO- UTTARAKHAND STF)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 4:06 PM IST

रुद्रपुर: उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं टीम और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी से पिस्टल, बंदूक और कारतूस बरामद किया है. आरोपी का संबंध पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड से रहा है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

उत्तराखंड एसटीएफ और उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार को किया है. आरोपी से 4 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन (32 बोर), 1 अवैध बंदूक डबल बैरल (12 बोर इंडियन ऑडिनेंस), 30 कारतूस (12 बोर), 10 कारतूस (32 बोर) समेत 1 बाइक बरामद की है.

नाभा जेल ब्रेक कांड का आरोपी उत्तराखंड में अरेस्ट (VIDEO- UTTARAKHAND STF)

आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपी का संबंध वर्ष 2016 में पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड से रहा है. जिसमें आरोपी द्वारा नाभा जेल ब्रेक के आरोपियों कुख्यात गैंगस्टरों को कारतूस उपलब्ध कराए गए थे, जिनका प्रयोग जेल ब्रेक में हुआ था. आरोपी उस मामले में साढ़े 6 साल पटियाला जेल में बंद रहा. एनआईए द्वारा वर्ष 2023 में उसकी गनहाउस में रेड की गई थी, जिसमें एनआईए दोनों भाइयों को पकड़कर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी.

पुलिस के मुताबिक, टीम एक महीने से क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध असलहे सप्लाई होने के मामले में रेकी कर रही थी. शुक्रवार को पुलिस टीम को सूचना मिली कि क्षेत्र में अवैध असलहे सप्लाई होने जा रहे हैं. जिस पर टीम ने क्षेत्र में काशीपुर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान एक बाइक में संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया. शक होने पर जब टीम ने बाइक चालक को रोककर तलाशी ली तो आरोपी से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद हुए.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम 32 वर्षीय मोहम्मद आसिम निवासी ग्राम धनसारा थाना बाजपुर उधम सिंह नगर बताया. आरोपी अपने पिता और भाई के साथ बाजपुर में नक्श गन हाउस नाम से दुकान चलाता है. आरोपी ने बताया कि वह बाजपुर से असलहों की खेप रुद्रपुर सप्लाई करने आया हुआ था. ये वही गनहाऊस है जहां पर वर्ष 2023 में एनआईए द्वारा गैंगस्टरों को हथियार और कारतूस सप्लाई किए जाने के मामले में रेड की गई थी.

नाभा जेल ब्रेक कांड से संबंध: इसके अलावा पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद आसिम का संबंध पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड से भी रहा है. जिसमें उसके द्वारा नाभा जेल ब्रेक के आरोपियों को 100 से अधिक कारतूस सप्लाई किए गए थे और इन कारतूस का इस्तेमाल जेल ब्रेक में हुआ था. आरोपी ने पूछताछ में एसटीएफ को 10 वर्षों में काफी अधिक संख्या में हथियार बेचे जाने की जानकारी दी है. अवैध हथियारों के अच्छे-खासे नेटवर्क का भी आरोपी ने खुलासा किया है. जिसके आधार पर टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

कैसे हुआ था नाभा जेल-ब्रेक कांड: 27 नवंबर 2016 की सुबह करीब 9 बजे पुलिस की वर्दी में तीन गाड़ियों में हथियारों से लैस होकर आए करीब 15 अपराधियों ने नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल पर हमला करके दो आतंकियों और चार गैंगस्टरों को छुड़ा लिया था. अपराधियों ने दरअसल जेल में एक कैदी को लाने का दिखावा किया. जिस पर मेन गेट पर तैनात गार्ड ने इन्हें अंदर जाने दिया.

अंदर घुसते ही अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद वह बैरकों में घुस गए, जहां खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू, आतंकी कश्मीर सिंह और चार गैंगस्टरों हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गौंडर, गुरप्रीत सिंह सेखों, कुलप्रीत सिंह उर्फ नीटा देयोल और अमनदीप सिंह उर्फ धोतियां इनका इंतजार कर रहे थे. आरोपियों ने एक जेल गार्ड से उसकी एसएलआर गन भी छीन ली और 6 कैदियों को लेकर फरार हो गए थे. गांवों से होते हुए यह सभी हरियाणा के कैथल में प्रवेश करते हुए फरार हो गए थे.

