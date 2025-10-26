ETV Bharat / bharat

EPFO सदस्यों के लिए जरूरी काम! EPF खाते में ऑनलाइन जोड़ें नॉमिनी, जानें स्टेप्स

EPFO के सदस्य अपने EPF खाते में नॉमिनी का नाम घर बैठे आसानी से अपडेट कर सकते हैं.

Steps to add or change nominee in EPF Account online on EPFO Platform
EPFO सदस्यों के लिए जरूरी काम! EPF खाते में ऑनलाइन जोड़ें नॉमिनी, जानें स्टेप्स (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 4:17 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा के रूप में भविष्य निधि (PF) और ईपीएस पेंशन का प्रबंध करता है. वर्तमान में ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं. ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए बहुत सी सुविधाएं शुरू की हैं, जिसके जरिये आप घर बैठे अपनी प्रोफाइल में बहुत से सुधार या अपडेट ऑनलाइन कर सकते हैं. आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. इसी तरह अगर आपने अब तक अपने EPF खाते में नॉमिनी को अपडेट नहीं किया है तो यह प्रक्रिया बहुत आसानी कर सकते हैं.

EPF एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प है जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों सेवानिवृत्ति कोष बनाने के लिए मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं. अन्य सभी निवेशों की तरह, इसमें भी नॉमिनी का विवरण अपडेट करना जरूरी होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि EPF खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में सही व्यक्ति को लाभ मिले. हालांकि, ईपीएफ नॉमिनी केवल माता-पिता, बच्चों और जीवनसाथी को ही बनाया जा सकता है.

अगर आप EPF नॉमिनी को ऑनलाइन अपडेट या बदलना चाहते हैं तो आपके पास एक्टिव और आधार से जुड़ा UAN नंबर होना चाहिए. आधार से आपका मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए. फोटो और पते के साथ अपडेट की गई सदस्य प्रोफाइल. नॉमिनी की स्कैन की गई तस्वीर. नॉमिनी का आधार, IFSC कोड के साथ बैंक खाता संख्या और पता.

EPF खाते में नॉमिनी जोड़ने के चरण

  1. EPFO पोर्टल पर जाएं
  2. UAN और पासवर्ड के जरिये लॉग इन करें
  3. "मैनेज" विकल्प में जाकर "ई-नॉमिनेशन" पर क्लिक करें
  4. "नई जानकारी दर्ज करें" पर क्लिक करें
  5. अब आपके खाते का विवरण वाला एक पेज खुलेगा.
  6. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
  7. "परिवार घोषणा" सेक्शन में, नया नॉमिनी जोड़ने या मौजूदा नॉमिनी को अपडेट करने के लिए "हां" पर क्लिक करें
  8. अब फोटो के साथ नॉमिनी का विवरण दर्ज करें
  9. "Save Family Details" पर क्लिक करें
  10. एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ने के लिए " Add Now" पर क्लिक करें
  11. अब दूसरे नॉमिनी का विवरण भरें
  12. प्रत्येक नॉमिनी को आप जो हिस्सा आवंटित करना चाहते हैं, उसे दर्ज करें और नामांकन को सेव करें
  13. "लंबित नामांकन" सेक्शन में, आप नॉमिनी की सूची देख सकते हैं
  14. अब "ई-साइन" पर क्लिक करें
  15. आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करें और "Verify" पर क्लिक करें
  16. e-KYC सेवाओं के लिए सहमति देने हेतु बॉक्स पर निशान लगाएं
  17. अब आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करें और "Get OTP" पर क्लिक करें
  18. ओटीपी दर्ज करें
  19. ओटीपी सत्यापन के बाद नॉमिनी को ईपीएफ खाते में जोड़ दिया जाएगा

