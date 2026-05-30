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एक से दूसरे हाथ बिकती रही उड़ीसा की बेटी, पुलिस को सुनाई दो सालों की खौफनाक आपबीती

मौत से बदतर ज़िंदगी बिताई नाबालिग ने...जिस्म नोचते रहे दरिंदें और वो रो भी नहीं पाई. ( प्रतीकात्मक तस्वीर )

ढेंकनाल (ओडिशा) : ओडिशा के ढेंकनाल की एक नाबालिग को उसकी सौतेली मां ने एक लाख रुपए में यूपी में झांसी के एक युवक को बेच दिया. फिर उस युवक ने उसके शोषण के बाद अपने पिता को ही 50 हजार में बेच दिया. पिता ने भी नाबालिग को एक गैंग को बेच दिया. नाबालिग का शोषण यहीं नहीं रुका. उसको लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा. नाबालिग को उतना ही खाना दिया जाता, जिससे वह जिंदा रहे. इस दौरान उसे डराया-धमकाया गया और कमरे में बंद रखा गया. करीब दो साल तक नाबालिग का शोषण किया गया. पीड़िता 18 मई को किसी तरह बचकर निकली और पुलिस के पास पहुंची. नाबालिग की आपबीती सुन पुलिस भी सन्न रह गई. ओडिशा पुलिस सेक्स रैकेट के तार ढ़ूंढ़ रही, महिला आयोग पीड़िता के लिए आगे आई है. (ईटीवी भारत) पुलिस ने कामाक्षानगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम इसके तार जोड़ने में लगी है. स्थानीय पुलिस यूपी और आंध्र प्रदेश पुलिस से संपर्क में है. इस मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाने वाले ढेंकनाल के एसपी अभिनव सोनकर ने बताया कि "पुलिस ने इस संबंध में कामाक्षानगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच के लिए पुलिस की दो विशेष टीमें गठित की गई हैं. यह टीम यूपी के झांसी और आंध्र प्रदेश गई है. हमने पीड़िता का बयान लिया है. पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है. अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है." दूसरी ओर, विशेष कैंप कोर्ट के लिए ढेंकनाल आईं राज्य महिला आयुक्त की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने जिले की इस मार्मिक घटना की ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद इसे गंभीरता से लिया. यहां तक ​​कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती भी अपनी टीम के साथ कामाक्षानगर थाने पहुंचीं और घटना की जानकारी ली. बाद में, पीड़िता के घर जाकर आयोग ने उनसे मुलाकात की और पीड़िता से अकेले में बात की. पीड़िता से दो साल की असहनीय यातना की कहानी सुनी. इसलिए उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो. राज्य महिला आयुक्त ने कहा कि इसके साथ ही राज्य पुलिस पीड़िता और झांसी में फंसी अन्य युवतियों को बचाने के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान दिलाएंगी.