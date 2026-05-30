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एक से दूसरे हाथ बिकती रही उड़ीसा की बेटी, पुलिस को सुनाई दो सालों की खौफनाक आपबीती

उत्तरप्रदेश के झांसी से एक शिकायत के बाद ढेंकनाल पुलिस अब इस सेक्स रैकेट के तार ढूंढ़ रही है. महिला आयोग आगे आया.

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मौत से बदतर ज़िंदगी बिताई नाबालिग ने...जिस्म नोचते रहे दरिंदें और वो रो भी नहीं पाई. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 5:29 PM IST

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Updated : May 30, 2026 at 6:38 PM IST

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ढेंकनाल (ओडिशा) : ओडिशा के ढेंकनाल की एक नाबालिग को उसकी सौतेली मां ने एक लाख रुपए में यूपी में झांसी के एक युवक को बेच दिया. फिर उस युवक ने उसके शोषण के बाद अपने पिता को ही 50 हजार में बेच दिया. पिता ने भी नाबालिग को एक गैंग को बेच दिया. नाबालिग का शोषण यहीं नहीं रुका. उसको लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा. नाबालिग को उतना ही खाना दिया जाता, जिससे वह जिंदा रहे. इस दौरान उसे डराया-धमकाया गया और कमरे में बंद रखा गया. करीब दो साल तक नाबालिग का शोषण किया गया. पीड़िता 18 मई को किसी तरह बचकर निकली और पुलिस के पास पहुंची. नाबालिग की आपबीती सुन पुलिस भी सन्न रह गई.

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ओडिशा पुलिस सेक्स रैकेट के तार ढ़ूंढ़ रही, महिला आयोग पीड़िता के लिए आगे आई है. (ईटीवी भारत)

पुलिस ने कामाक्षानगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम इसके तार जोड़ने में लगी है. स्थानीय पुलिस यूपी और आंध्र प्रदेश पुलिस से संपर्क में है.

इस मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाने वाले ढेंकनाल के एसपी अभिनव सोनकर ने बताया कि "पुलिस ने इस संबंध में कामाक्षानगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच के लिए पुलिस की दो विशेष टीमें गठित की गई हैं. यह टीम यूपी के झांसी और आंध्र प्रदेश गई है. हमने पीड़िता का बयान लिया है. पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है. अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है."

दूसरी ओर, विशेष कैंप कोर्ट के लिए ढेंकनाल आईं राज्य महिला आयुक्त की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने जिले की इस मार्मिक घटना की ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद इसे गंभीरता से लिया. यहां तक ​​कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती भी अपनी टीम के साथ कामाक्षानगर थाने पहुंचीं और घटना की जानकारी ली.

बाद में, पीड़िता के घर जाकर आयोग ने उनसे मुलाकात की और पीड़िता से अकेले में बात की. पीड़िता से दो साल की असहनीय यातना की कहानी सुनी. इसलिए उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो. राज्य महिला आयुक्त ने कहा कि इसके साथ ही राज्य पुलिस पीड़िता और झांसी में फंसी अन्य युवतियों को बचाने के लिए उच्च अधिकारियों का ध्यान दिलाएंगी.

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राज्य महिला आयुक्त शोवना मोहंती ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "हमने पुलिस से बात की है कि कैसे ढेंकनाल पुलिस पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करेगी. हमने पुलिस को बताया है कि आरोपियों को तुरंत कैसे गिरफ्तार किया जाए. इसके अलावा, मैं इस पीड़िता के साथ झांसी में फंसी अन्य युवतियों को बचाने के लिए राज्य पुलिस के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करुंगी."

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

"मैंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था. मेरी माँ ने दूसरे आदमी से शादी कर ली. मुझे अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी. मैं कहां से ले आऊंगी और अपनी मां का कैसे ख्याल रखूंगी. इसी चिंता में कनकहाड़ थाना अंतर्गत बटापाल गांव के विनोद पोट ने नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि हमें भुवनेश्वर में नौकरी मिल जाएगी और मैं अपनी मां के लिए पैसे भेजूंगी. जहां तक ​​मेरी मां की बात है, तो मैं कमाई की उम्मीद में बिना कुछ सोचे-समझे ही उनके साथ चली गई. लेकिन उसे मुझे झांसी के आशीष जाधव नाम के युवक ने एक लाख रुपये में बेच दिया था."

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सौतेली मां ने नाबालिग बेटी को एक लाख में युवक को बेचा. (ईटीवी भारत)

पीड़िता ने बताया कि "मुझे खरीदने के बाद आशीष ने मेरे साथ 3 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए. दो माह का मेरा गर्भ गिराने के बाद उसने मुझे 50 हजार रुपये में अपने पिता कल्याण यादव को बेच दिया. उसके पिता ने भी दो महीने तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे चंद्रपाल कुशुबा नाम के एक अन्य व्यक्ति को 50 हजार रुपये में बेच दिया. चंद्रपाल एक घर में बंद था और कई काम कर रहा था."

पीड़िता ने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा, "चंद्रपाल, उनके बड़े भाई, दो दादा और उनमें से 4 लोग अपनी इच्छानुसार मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे. दरअसल, वे मुझे थोड़ा खाना देते थे. हम थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं. जब वह अपना मुंह खोलते, वह चाकू और बंदूक दिखाकर वो डराते थे. मैं 2 साल तक हर दिन असहनीय पीड़ा झेलती रही. लेकिन मैं मौका पाकर 18 मई की आधी रात को उसके घर से भाग गई. मैं वहां से झांसी पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को सबकुछ बता दिया."

पीड़िता के इन बातों को जानकर यूपी की झांसी पुलिस ने ओडिशा की ट्रेन में बैठा दिया. और ये भी कहा कि वो वहां की पुलिस को सूचित कर देंगे. असंख्य दर्द सह चुकी पीड़िता ने बताया कि "ऐसा लगता कि मैं अंदर से मर गई हूं."

Last Updated : May 30, 2026 at 6:38 PM IST

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