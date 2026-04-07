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CENSUS: साइबर फ्रॉड से बचें, ऐसे पहचानें सही जनगणना कर्मचारी, उत्तराखंड में 10 अप्रैल से स्वगणना

डिजिटल जनगणना के दौरान साइबर ठग आम आदमी को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे, इसलिए सर्तक रहने की जरूरत है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा

UTTARAKHAND DIGITAL CENSUS
डिजिटल जनगणना. (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 11:41 AM IST

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Updated : April 7, 2026 at 12:31 PM IST

7 Min Read
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देहरादून: आगामी दस अप्रैल से देश में जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है. पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी. उत्तराखंड में पहले चरण की सभी तैयारियों पूरी कर ली गई है. पहला चरण 10 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें राज्य के हर परिवार को शामिल किया जाएगा.

सरकार की यह पहल केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तकनीक के जरिए सटीक पारदर्शी और रियल-टाइम डेटा तैयार करना है. इससे भविष्य की योजनाओं को अधिक प्रभावी और जमीनी बनाया जा सकेगा. उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य में यह डिजिटल जनगणना एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, लेकिन समस्या ये है कि डिजिटल जनगणना पर साइबर ठगों की नजर है.

साइबर ठग डिजिटल जनगणना के जरिए आम लोगों को अपनी शिकार बना सकते है, इसलिए आज ईटीवी भारत आपको कुछ ऐसे जानकारी दे रहा है, जिससे आप डिजिटल जनगणना के दौरान किसी भी साइबर फ्रॉड के जाल में फंसने से बच सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रहना होगा.

स्वगणना (Self Enumeration) क्या है: दस अप्रैल से शुरू होने जा रही इस बार जनगणना की सबसे बड़ी खासियत Self Enumeration यानी स्वगणना है. इसका मतलब है कि अब आम लोग खुद अपने मोबाइल फोन के जरिए अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिसे उपयोग करना आसान रखा गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग इसका लाभ उठा सकें.

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जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल. (ETV Bharat GFX)

इस एप्लीकेशन में कुल 33 अनिवार्य सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब देना जरूरी होगा. इन सवालों में मकान की स्थिति निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, सामाजिक वर्ग जैसी मूलभूत जानकारी शामिल है.

इसके साथ ही घर में उपलब्ध सुविधाओं जैसे पीने का पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, गैस कनेक्शन की स्थिति की जानकारी भी दर्ज करनी होगी, लेकिन ध्यान रखें इस प्रक्रिया के दौरान आपका कोई भी बैंक खता या OTP जैसा कुछ नहीं मांगा जाएगा. हां, इतना जरूर है कि एप्लीकशन में आया यूनिक आईडी नंबर आपको देना होगा. वो भी तब जब कर्मचारी आपसे पूछेंगे.

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जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल. (ETV Bharat GFX)

पहलुओं पर फोकस: जनगणना के इस डिजिटल मॉडल में केवल बुनियादी जानकारी ही नहीं, बल्कि तकनीकी सुविधाओं को भी प्रमुखता दी गई है. जनगणना निदेशक इवा श्रीवास्तव की मानें तो नागरिकों को अपने घर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप की जानकारी भी देनी होगी. इसके अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल, कार जैसे वाहनों का विवरण भी दर्ज किया जाएगा.

परिवार के खानपान और जीवनशैली से जुड़ी जानकारी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगी. इससे सरकार को समाज की वास्तविक जीवन स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी. एप्लीकेशन में दर्ज की गई सभी जानकारियां सीधे केंद्रीय सिस्टम में अपलोड होंगी, जिससे डेटा इकट्ठा और विश्लेषण में पारदर्शिता आएगी.
- इवा श्रीवास्तव, जनगणना निदेशक -

डबल लेयर सिस्टम से बढ़ेगी सटीकता: इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से की जा रही है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ग्राउंड सत्यापन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी. स्वगणना पूरी होने के बाद जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर एप्लीकेशन में दर्ज जानकारी का मिलान करेंगे. जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि या गलत जानकारी को सुधारा जा सके.

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इन बातों का रखें ध्यान. (ETV Bharat GFX)

यह डबल लेयर सिस्टम डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करेगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को कम करेगा. यही कारण है कि इस बार की जनगणना को पहले से अधिक भरोसेमंद माना जा रहा है.

कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी शिक्षकों की अहम भूमिका: जनगणना सचिव दीपक गैरोला के अनुसार इस पूरे अभियान के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों को लगाया गया है, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच विश्वसनीय होते हैं और डेटा संग्रहण में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है.

एक जनगणना अधिकारी को करीब एक महीने के भीतर लगभग 800 घरों का सर्वे पूरा करना होगा. इसके लिए कार्य योजना पहले से तैयार कर ली गई है, ताकि तय समय सीमा के भीतर पूरा काम किया जा सके. कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ लोगों से संवाद करने और उन्हें जागरूक करने की भी जिम्मेदारी दी गई है.
- दीपक गैरोला, जनगणना सचिव -

फ्रॉड का खतरा और सतर्कता जरूरी: डिजिटल प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए जनगणना निदेशक इवा श्रीवास्तव ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनगणना में लगे कर्मचारी अधिकतर स्थानीय होंगे, जिन्हें लोग पहचानते हैं.

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इन बातों का रखें ध्यान. (ETV Bharat GFX)

अगर कोई बाहरी व्यक्ति सर्वे के लिए आता है तो उसे स्थानीय प्रधान, पार्षद या किसी गणमान्य व्यक्ति के साथ संपर्क में रहना होगा. इसके अलावा कर्मचारियों को एक आधिकारिक पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसमें स्कैन कोड होगा कोई भी नागरिक इस कोड को स्कैन कर कर्मचारी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है.
- इवा श्रीवास्तव, जनगणना निदेशक -

उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कर्मचारी बैंक खाता, आधार नंबर, ओटीपी या किसी प्रकार की गोपनीय जानकारी नहीं मांगेगा, अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना देना जरूरी है. इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस को साथ लिया गया है. हर एक कर्मचारी की जानकारी भी पुलिस से शेयर की जाएगी, ताकि किसी तरह का फ्रॉड किसी के साथ ना हो पाए.

जनगणना निदेशक इवा श्रीवास्तव ने बताया कि गले में लटका हुआ आई कार्ड उनका पहचान पात्र होगा. बस उसे मोबाइल में स्कैन करें. इसके बाद पूरी जानकारी हर व्यक्ति के पास होगी, जैसे वो किस विभाग से है. कौन सा क्षेत्र उसे मिला हुआ है और पूरा ब्योरा उसकी आईडी में होगा.

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Census में क्या है खास. (ETV Bharat GFX)

पुलिस और साइबर टीम सतर्क, हर गतिविधि पर नजर: देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने भी जनगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पुलिस और साइबर टीम इस पूरे अभियान पर नजर बनाकर रखेगी. किसी भी प्रकार के फ्रॉड या संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी.

सभी से अपील है कि वे सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना पहचान जांचे जानकारी न दें. हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह जनगणना कर्मचारी से उसका आईडी कार्ड मांगे और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही सहयोग करे.
- प्रमेंद्र डोबाल, देहरादून एसएसपी -

देशव्यापी जनगणना भविष्य की योजना का रोडमैप: यह जनगणना केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है. देश भर में जनसंख्या की गणना फरवरी 2027 में एक साथ शुरू होने की संभावना है. हालांकि, उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही कराई जा सकती है. इसके लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है.

डिजिटल जनगणना के जरिए सरकार को देश की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आंकलन मिलेगा जिससे योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा.

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Last Updated : April 7, 2026 at 12:31 PM IST

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