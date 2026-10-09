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ट्रायल कोर्ट के सरकारी वकीलों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की अनिवार्यता के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के सरकारी वकीलों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के जरिये रोजाना अपनी हाजिरी लगाना जरूरी किया गया था. जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी.