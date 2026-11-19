दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा सचिव के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 नवंबर 2025 को लोकपाल के 6 जनवरी 2025 के आदेश को रद्द कर दिया था.
Published : November 19, 2026 at 7:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह मामला नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) में पदोन्नति से जुड़ी भ्रष्टाचार की एक शिकायत से संबंधित है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकपाल और सीबीआई से जवाब तलब किया है.
राजेश कुमार सिंह द्वारा दायर एक याचिका के संदर्भ में मांगा गया है, जिसमें उन्होंने लोकपाल के 4 मार्च 2025 और 26 अक्टूबर 2026 के आदेशों तथा 28 अक्टूबर के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम' के तहत कार्यवाही के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2027 की तारीख तय की है. यह विवाद मार्च 2023 में एनपीसी में हुई पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.
राजेश कुमार सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि यह केवल सेवा नियमों से जुड़ा एक प्रशासनिक मामला है, न कि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत कोई अपराध. उन्होंने यह भी बताया कि पदोन्नतियां मार्च 2023 में हुई थीं, जबकि उन्होंने अप्रैल 2023 में DPIIT सचिव (और पदेन एनपीसी अध्यक्ष) का पदभार संभाला था. याचिका में सीबीआई की प्रारंभिक जांच का हवाला भी दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए गए थे.
इससे पहले 28 नवंबर 2025 को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल के 6 जनवरी 2025 के आदेश को रद्द कर दिया था. राजेश कुमार सिंह का आरोप है कि लोकपाल की उसी सात सदस्यीय बेंच ने पुराने और रद्द किए जा चुके आदेशों के आधार पर ही दोबारा कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया है.
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