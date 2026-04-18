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राहुल गांधी पर FIR के आदेश पर रोक, बिना नोटिस कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहले दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई

राहुल गांधी पर एफाआईआर पर रोक.
राहुल गांधी पर एफाआईआर पर रोक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 5:59 PM IST

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लखनऊ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने ही पहले दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि बिना आरोपी को नोटिस दिए FIR का आदेश देना उचित नहीं. न्यायमूर्ति ने माना कि 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांत के तहत किसी भी व्यक्ति को पहले अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए.

दरअसल, एक याचिका पर पहले कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि प्रस्तावित आरोपी को सुने बिना ऐसा आदेश देना प्रक्रिया के खिलाफ है. अब अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का फैसला किया है और मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है.

बता दें कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एस. विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने लखनऊ के MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर कार्यवाही की मांग की. इससे पहले याचिकाकर्ता ने MP/MLA कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. इसकी सुनवाई करते हुए लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया था.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने 12 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में अपील की. 17 फरवरी को हाईकोर्ट ने शिशिर की याचिका को स्वीकार कर लिया था. याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए ब्रिटिश नागरिकता को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली के कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने की मांग की थी. लखनऊ की MP/MLA कोर्ट में दाखिल याचिका को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था. विशेष न्यायाधीश तृतीय ACGM आलोक वर्मा ने नागरिकता को लेकर अपना फैसला सुनाया था.

यह भी पढ़ें: दोहरी नागरिकता केस; हाईकोर्ट का राहुल गांधी पर FIR और जांच का आदेश

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