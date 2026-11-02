JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजाम को बड़ी राहत, बर्खास्तगी के आदेश पर रोक
सुनवाई के दौरान अकोइजाम ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 2, 2026 at 8:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू (जेएनयू) के प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजाम को बड़ी राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच में सुनवाई के दौरान अकोइजाम ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दिए जाने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में जेएनयू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी.
दरअसल, यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद, 9 अक्टूबर को अकोइजाम को जेएनयू से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया था. वह जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स' से जुड़े हुए थे. कई छात्राओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के बाद जेएनयू की इंटरनल कमेटी ने
इस मामले की जांच की. जांच के नतीजों के आधार पर कमेटी ने कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने अकोइजाम को बर्खास्त कर
दिया. अकोइजम ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है.
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उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और इसमें प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है. सोमवार को अकोइजाम की ओर से वकील मोइरांगथेम गुनेधोर सिंह ने दलीलें रखी.
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