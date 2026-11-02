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JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजाम को बड़ी राहत, बर्खास्तगी के आदेश पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ( file photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू (जेएनयू) के प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोचमा बिमोल अकोइजाम को बड़ी राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच में सुनवाई के दौरान अकोइजाम ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दिए जाने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में जेएनयू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी.