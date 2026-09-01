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Explainer: झारखंड के PVTG समुदायों के अस्तित्व और अधिकार का संकट बरकरार! शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर सड़क, आवास और रोजगार तक चुनौतियां

झारखंड के PVTG समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, सरकारी योजनाएं ठीक से नहीं पहुंच पा रही हैं. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

Particularly Vulnerable Tribal Groups
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 5:41 AM IST

9 Min Read
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रांची: जंगलों की हरियाली, पहाड़ों की ऊंचाई और मुख्यधारा से दूर छोटी-छोटी बस्तियां... यही झारखंड की उन आदिम जनजातियों की दुनिया है, जिन्हें सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) के रूप में चिन्हित किया है. इनके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही हैं.

राशन से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक सरकारी योजनाओं का दायरा बड़ा है. बावजूद इसके सवाल यह है कि योजनाओं की यह रोशनी उन बस्तियों तक कितनी पहुंची है, जहां आज भी कई परिवार सड़क, शिक्षक, इलाज और पक्के घर जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

झारखंड के PVTG समुदायों की स्थिति (Etv Bharat)

रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान (TRI), रांची और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में रहने वाली आठ PVTG समुदायों की कुल आबादी 2,92,359 है. यह राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का करीब 3.38 फीसदी है.

इनमें माल पहाड़िया 1,35,797 के साथ सबसे बड़ी आबादी वाला PVTG समुदाय है. इसके बाद सौरिया पहाड़िया 46,222, कोरवा 35,145, परहैया 25,585, असुर 22,459, बिरहोर 10,726, सबर 9,688 और बिरजिया 6,276 हैं. कुछ सरकारी दस्तावेजों में PVTG की संख्या को लेकर अंतर भी मिलता है, लेकिन झारखंड के प्रमुख आठ समूहों की पहचान स्पष्ट है.

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आबादी छोटी, चुनौतियां बड़ी

PVTG समुदायों के सामने सबसे बड़ी चिंता सिर्फ इनकी कम आबादी नहीं, बल्कि कई इलाकों में आबादी के घटने, गरीबी, कुपोषण, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच की है. इन समुदायों की बड़ी आबादी आज भी पहाड़ी, जंगल और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ऐसे में सड़क और परिवहन की कमी का सीधा असर शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है. कई बस्तियों में पेयजल, बिजली, इंटरनेट और रोजगार जैसी सुविधाएं भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं.

इनकी पारंपरिक आजीविका जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रही है. समय के साथ जीवनशैली बदल रही है, लेकिन वैकल्पिक रोजगार के पर्याप्त अवसर हर जगह नहीं बन पाए हैं. इसके साथ ही पारंपरिक भाषा, संस्कृति और जीवन पद्धति के संरक्षण की चुनौती भी बढ़ रही है.

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स्कूल हैं, लेकिन शिक्षक कहां हैं?

सरकार ने आदिम जनजाति बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष विद्यालय, आवासीय स्कूल, छात्रवृत्ति और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. लेकिन समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि कई जगह स्कूलों में शिक्षकों की कमी शिक्षा की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है.

आदिम जनजाति समुदाय से जुड़े महेंद्र पहाड़िया का कहना है कि अलग राज्य बनने से पहले आदिम जनजातियों के लिए चलने वाले विशेष स्कूलों की स्थिति बेहतर थी. उनके अनुसार, कई विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक थे, लेकिन समय के साथ शिक्षकों की कमी गंभीर समस्या बन गई. उनका कहना है कि अधिकारियों के सामने कई बार शिकायत रखने के बावजूद समस्या का अपेक्षित समाधान नहीं हुआ.

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महेंद्र पहाड़िया उच्च शिक्षा के अवसरों को लेकर भी सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि पहले आदिम जनजाति के बच्चों को बीआईटी मेसरा जैसे संस्थानों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का अवसर मिलता था, लेकिन अब ऐसी सुविधाएं सीमित हो गई हैं.

महेंद्र पहाड़िया कहते हैं, “आदिम जनजातियों के लिए विशेष स्कूल तो हैं, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. लगातार शिकायत के बाद भी पहल नहीं होती. अगर सरकार शिक्षा को सही करना चाहती है तो आदिम जनजाति के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा. आबादी लगातार घट रही है, जो चिंताजनक है. कई इलाकों में आवास और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं.”

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PVTG समुदाय की स्थिति (Etv Bharat)

योजनाएं कम नहीं, सवाल पहुंच का

PVTG समुदायों के लिए सरकार की योजनाओं की कमी नहीं है. डाकिया योजना के तहत पात्र परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था है. बिरसा आवास योजना के जरिए आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है. शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और आवासीय विद्यालय हैं, जबकि आजीविका के लिए पशुधन जैसी योजनाएं संचालित हैं. केंद्र की PM-JANMAN योजना के तहत PVTG बहुल बस्तियों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है.

सरकार का दावा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान और शिविर चलाए जा रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ दुर्गम इलाकों में दस्तावेजों की कमी, नेटवर्क की समस्या, जागरूकता का अभाव और प्रशासनिक पहुंच की सीमाएं आज भी बाधा बनती हैं. यहीं से सवाल योजनाओं की संख्या से निकलकर उनकी जमीनी मॉनिटरिंग तक पहुंचता है.

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PVTG समुदाय की स्थिति (Etv Bharat)

संरक्षण के बिना विकास संभव नहीं

जनजातीय विशेषज्ञ शिवचरण माल्टो आदिम जनजातियों की स्थिति को लेकर सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि केवल योजनाएं बनाना या संस्थाएं खड़ी करना पर्याप्त नहीं है. आदिम जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण और योजनाओं की प्रभावी निगरानी जरूरी है.

शिवचरण माल्टो कहते हैं, “दिखावे के लिए बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आदिम जनजातियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. खासकर आदिम जनजातियों की स्थिति गंभीर है. संरक्षण के बिना इनका विकास संभव नहीं है.”

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PVTG समुदाय की स्थिति (Etv Bharat)

माल्टो सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि और उसके इस्तेमाल की मॉनिटरिंग का सवाल भी उठाते हैं. उनका कहना है कि आदिम जनजातियों के उत्थान के नाम पर काम करने वाली संस्थाओं और योजनाओं के वास्तविक परिणाम की समीक्षा जरूरी है. उनका सुझाव है कि झारखंड में आदिम जनजातियों के लिए ऐसी प्रभावी व्यवस्था हो, जो उनके अधिकारों की निगरानी और संरक्षण कर सके.

वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं. उनका कहना है कि आदिम जनजातियों की अपनी राजनीतिक आवाज कमजोर होने के कारण उनकी समस्याओं को मजबूती से सामने लाने की चुनौती बनी हुई है. जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर भी वह चिंता जताते हैं. खासकर संथाल परगना के कुछ इलाकों में जमीन के स्वरूप में बदलाव और बाहरी दबाव को वह आदिम जनजातियों के अस्तित्व से जोड़कर देखते हैं.

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तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं

हालांकि, आदिम जनजातियों की स्थिति को लेकर सभी जानकार पूरी तरह निराशाजनक तस्वीर नहीं देखते. जनजातीय मामलों के जानकार अभय सागर मिंज के अनुसार, समय के साथ इन समुदायों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं. सरकारी योजनाओं से कई क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बेहतर हुई है. लेकिन उनका मानना है कि बदलाव की गति अभी भी जरूरत के मुताबिक नहीं है.

अभय सागर मिंज कहते हैं, “स्थिति को पूरी तरह निराशाजनक नहीं कहा जा सकता. समय के साथ कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं. लेकिन जिस गति से सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है. शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर और तेजी से काम करने की जरूरत है.”

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PVTG समुदाय की स्थिति (Etv Bharat)

सवाल सिर्फ योजनाओं का नहीं, परिणाम का है

आदिम जनजातियों की पूरी तस्वीर यही बताती है कि समस्या सिर्फ योजनाओं की कमी की नहीं है. सवाल है कि योजनाएं कितनी प्रभावी हैं, उनका लाभ किस अनुपात में वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है और उनकी निगरानी कितनी मजबूत है. 2,92,359 की आबादी कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह झारखंड की उन समुदायों की आबादी है जिनके अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और पारंपरिक जीवन को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना उनका आर्थिक विकास. पक्के घर, राशन, सड़क, स्कूल और अस्पताल जरूरी हैं, लेकिन इनके साथ जमीन, जंगल, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी.

लगातार लोगों को दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ - मंत्री चमरा लिंडा

इस मामले पर विभागीय मंत्री चमरा लिंडा कहते हैं कि जनजातीय समूहों से जुड़ी योजनाओं का लाभ उन्हें लगातार दिया जा रहा है. इनसे संबंधित संचिकाएं भी विभाग से उनके पास आई हैं, जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि विभाग इन आठ जनजातीय समूहों को लेकर गंभीर है और उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है. इसके अलावा इनके विकास और कल्याण को लेकर कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिन पर विभाग स्तर से काम किया जा रहा है.

आदिम जनजातियों के लिए विकास का मतलब उन्हें मुख्यधारा में लाना भर नहीं, बल्कि ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जिसमें उनकी पहचान खत्म न हो. योजनाओं का लाभ अंतिम घर तक पहुंचे, स्कूलों में शिक्षक हों, स्वास्थ्य सेवाएं बस्तियों तक पहुंचें और जमीन-अधिकार सुरक्षित रहें तभी सरकारी योजनाओं का वास्तविक असर दिखाई देगा. क्योंकि इन समुदायों के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है. सरकारी कागजों में दर्ज योजनाओं से आगे, क्या जमीन पर बदल रही है इनकी जिंदगी?

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