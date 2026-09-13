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SPECIAL: झारखंड के पानी में जहर! 13 जिलों में फ्लोराइड की समस्या, 7 जिलों के 283 गांव गंभीर संकट में

झारखंड में पानी में फ्लोराइड की समस्या बच्चों और वयस्कों, दोनों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 2:46 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 3:32 PM IST

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रांची: झारखंड में भूजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा का खतरा अब भी कई इलाकों में बना हुआ है. भारत सरकार के National Programme for Prevention and Control of Fluorosis (NPPCF) की जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही रिपोर्ट में राज्य के सात जिलों के 283 गांवों में पानी में हाई फ्लोराइड स्तर दर्ज किया गया है.

रिपोर्ट में हजारीबाग सबसे अधिक प्रभावित जिले के रूप में सामने आया है, जहां 89 गांवों में पानी में फ्लोराइड का स्तर अधिक पाया गया. इसके बाद गोड्डा में 81, गढ़वा में 35, साहिबगंज में 34, रामगढ़ में 28, गिरिडीह में 09 और पलामू में 07 गांव फ्लोराइड प्रभावित पाए गए हैं.

झारखंड के पानी में जहर (Etv Bharat)

झारखंड में नन कम्युनिकेबल डिजीज(NCD) के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ रवि राज बताते हैं कि राज्य के 13 जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, जिसमें से 07 जिलों में स्थिति ज्यादा गंभीर है. फ्लोराइड की समस्या सिर्फ पानी की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न जिलों में स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग के दौरान डेंटल फ्लोरोसिस के कई संदिग्ध मामले सामने आए हैं. रामगढ़ में 2,826 बच्चों की जांच में 412 बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस का संदेह हुआ, जिनमें 221 मामलों की पुष्टि की गई. गोड्डा में 410 बच्चों की स्क्रीनिंग में 108 संदिग्ध और 14 पुष्ट मामले दर्ज किए गए.

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साहिबगंज में 54 हजार से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग

साहिबगंज में फ्लोराइड को लेकर बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग की गई. यहां 54,214 बच्चों की जांच हुई, जिनमें 1,369 बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस के सस्पेक्टेड मिले. हजारीबाग में 485 बच्चों की जांच में 20 संदिग्ध मामले सामने आए, जबकि गढ़वा में 262 बच्चों में 03 और गिरिडीह में 129 बच्चों में 03 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए.

सिर्फ बच्चों में ही नहीं, सामुदायिक सर्वे में भी फ्लोरोसिस के मामले मिले हैं. रामगढ़ में 934 लोगों की जांच के दौरान 76 संदिग्ध डेंटल फ्लोरोसिस मामले सामने आए और 04 मामलों की पुष्टि हुई. गोड्डा में 77 लोगों की जांच में 18 संदिग्ध और 2 पुष्ट डेंटल फ्लोरोसिस मामले दर्ज हुए. गोड्डा में चार लोगों में स्केलेटल फ्लोरोसिस का भी संदेह (सस्पेक्टेड) केस मिले.

राज्य के इन जिलों में फ्लोराइड की समस्या

झारखंड के 24 जिलों में से जिन 13 जिलों में फ्लोराइड की समस्या बनीं हुई है उसमें चतरा, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज और सिमडेगा शामिल है. इसमें हजारीबाग, रामगढ़, साहिबगंज, पलामू, गोड्डा, गिरिडीह और गढ़वा ऐसे जिले हैं जहां फ्लोराइड की समस्या ज्यादा गंभीर है.

पानी की जांच रिपोर्ट भी चिंता बढ़ाने वाली

National Programme for Prevention and Control of Fluorosis (NPPCF) की जनवरी से मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पानी के नमूनों की जांच की गई. यह रिपोर्ट भी चिंता बढ़ाने वाली है. रामगढ़ में पानी के 174 नमूने जांचे गए, जिनमें कोई नमूना 01 पीपीएम से अधिक नहीं पाया गया, लेकिन गोड्डा में 23 में से 02 नमूने 01 पीपीएम से अधिक मिले.

सबसे गंभीर स्थिति पलामू जिले में दिखाई देती है, जहां 137 पानी के नमूनों में 89 नमूने 01 पीपीएम से अधिक पाए गए. गढ़वा में 132 में से 44 और हजारीबाग में 195 में से 20 नमूने 01 पीपीएम से अधिक पाए गए. गिरिडीह में 22 में से 02 नमूने और साहिबगंज में 750 में से 153 नमूनों में निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोराइड दर्ज किया गया.

20 जलस्रोत घोषित किए गए अनफिट

फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की चुनौती भी रिपोर्ट में सामने आई है. रामगढ़ में 20 जलस्रोतों को अनफिट घोषित किया गया. वहीं 15 सुरक्षित जलस्रोत उपलब्ध कराने की बात दर्ज है.

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फ्लोरोसिस की जांच व्यवस्था भी कमजोर

फ्लोराइड की समस्या वाले जिलों में निगरानी और जांच के लिए District Fluorosis Cell की व्यवस्था है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सभी जगह प्रयोगशाला व्यवस्था सुचारू नहीं है. हजारीबाग, रांची और गिरिडीह के लैब को नॉन-फंक्शनल बताया गया है. वहीं रामगढ़, गोड्डा, साहिबगंज, पलामू और गढ़वा में लैब को कार्यरत बताया गया है. फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत रामगढ़ में 1,733 लोगों को विटामिन-D और कैल्शियम की गोलियां दिए जाने का उल्लेख है.

विशेषज्ञों के लिए भी बड़ा सवाल

झारखंड के फ्लोराइड प्रभावित गांवों की संख्या, पानी के नमूनों में निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोराइड और बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस के मामले यह संकेत देते हैं कि समस्या को केवल पानी की जांच तक सीमित रखने के बजाय सुरक्षित पेयजल, नियमित स्क्रीनिंग और प्रभावित लोगों के उपचार की एकीकृत व्यवस्था जरूरी है. खासकर बच्चों की नियमित जांच और फ्लोराइड प्रभावित स्रोतों के विकल्प उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग और पेयजल विभाग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है.

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क्या कहते हैं चिकित्सक

रांची सदर अस्पताल की चिकित्सक डॉ कुमारी रजनी कहती हैं कि फ्लोराइड न सिर्फ बच्चों के दांत और हड्डी पर खराब प्रभाव डालता है, बल्कि लगातार और लंबे दिनों तक अत्यधिक फ्लोराइड की वजह से स्किन पर भी नकारात्मक असर डालता है. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड का पानी या किसी अन्य तरीके से इंटेक रोका जाए. उन्होंने बताया कि यह शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत खराब असर डालता है.

स्टेट नोडल अधिकारी डॉ रविराज ने बताया कि मिनरल से भरपूर राज्य के 13 जिलों में फ्लोरोसिस की समस्या है, बच्चों में डेंटल और किसी भी उम्र के लोगों को स्केलटल फ्लोरोसिस हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे की दांतों में पीलापन, टूट, धारी या असामान्यता दिखे तो तुरंत अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाएं, यदि चिकित्सक को लगता है कि फ्लोराइड की वजह से समस्या है तो जिस गांव का मरीज हैं वहां के जलस्रोतों की जांच कराई जाती है. पानी मे फ्लोराइड की मात्रा मानक से ज्यादा मिलने पर उस जलस्रोत के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है. उन्होंने माना कि अभी कई लैब बंद हैं जिसे जल्द शुरू करा दिया जाएगा.

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Last Updated : September 13, 2026 at 3:32 PM IST

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