ETV Bharat / bharat

सारंडा में धमाकों की आवाज हुई खामोश, नक्सलियों के मौत के सामान हो रहे बेकार

झारखंड के सारंडा में सुरक्षाबलों की लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद धमाकों की आवाज खामोश हो गई है. रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

NAXAL FREE SARANDA
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 1:56 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: एक समय था जब सारंडा के बीहड़ों में अक्सर बम धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती थी. धमाके में कभी सुरक्षाबल निशाना बनते तो कभी ग्रामीण और कभी जानवर. लेकिन अब समय बदल चुका है. सारंडा में सक्रिय अधिकांश नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कई गिरफ्तार कर लिए गए तो कई एनकाउंटर में मारे गए. नतीजा, अब नक्सलियों के द्वारा तैयार किया गया आईईडी बमों का जाल अपने आप नष्ट हो रहा है.

हैंडलर के अभाव में खुद ही नष्ट हो रहे बम

एशिया के सबसे बड़े साल वन क्षेत्र सारंडा का नाम सुनते ही लोगों के मन में दहशत पैदा हो जाती थी. घने जंगलों में आए दिन आईईडी और लैंडमाइंस के धमाके गूंजते थे. नक्सलियों ने सुरक्षाबलों की आवाजाही रोकने और पूरे इलाके में अपना खौफ कायम रखने के लिए सड़कों, पगडंडियों और जंगल के रास्ते में बड़ी संख्या में विस्फोटक दबा रखे थे. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों के लगातार अभियानों के बाद नक्सलियों का सारंडा पर कब्जा लगभग समाप्त हो गया है.

सारंडा में धमाकों की आवाज हुई खामोश (ईटीवी भारत)

कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाने वाला यह इलाका अब सुरक्षाबलों की निगरानी में हैं. इलाके में बचे हुए नक्सली जंगल छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर भाग चुके हैं. जबकि उनके द्वारा वर्षों पहले जमीन में दबाए गए कई विस्फोटक अब समय के साथ निष्क्रिय और बेकार हो रहे हैं.

बिना हैंडलर बेकार हो जाते है विस्फोटक: सीआरपीएफ आईजी

सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा जमीन के नीचे जो भी आईईडी प्लांट किए जाते हैं, उसमे सर्किट और बैटरी भी होते हैं. अगर बैटरी को छह महीने तक बदला न जाए तो विस्फोटक अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं. किसी भी विस्फोटक में धमाका करने के लिए उसके हैंडलर और बैटरी की जरूरत होती है. अगर बैटरी नहीं बदली जाए तो साल छह महीने में विस्फोटक अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं.

NAXAL FREE SARANDA
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

बरसात भी साबित हो रहा मददगार

सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक मिट्टी के अंदर पड़े रहने से कई आईईडी और अन्य विस्फोटकों की क्षमता कमजोर हो जाती है. नमी, बारिश और मौसम के प्रभाव से उनके इलेक्ट्रॉनिक हिस्से और डेटोनेशन सिस्टम खराब होने लगते हैं, हालांकि पुलिस अफसरों का यह भी कहना है कि ऐसे विस्फोटकों को पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता. इसलिए सुरक्षाबल लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें खोजने और नष्ट करने का काम कर रहे हैं.

सैकड़ों विस्फोटक नष्ट, गोला बारूद भी जब्त

पिछले कुछ वर्षों में सारंडा और पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में चलाए गए विशेष अभियानों के दौरान सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में आईईडी, प्रेशर बम, डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री बरामद कर सुरक्षित तरीके से नष्ट की है. इसके कारण सुरक्षाबलों की आवाजाही पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित हुई है और ग्रामीणों में भी विश्वास बढ़ा है.

NAXAL FREE SARANDA
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

अधिकारियों का कहना है कि सारंडा में नक्सलियों का प्रभाव खत्म हो चुका है. जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की समानांतर व्यवस्था चलती थी, वहां अब सड़क, पुल, स्कूल, मोबाइल टावर और अन्य विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं. ग्रामीण अब बिना किसी बड़े डर के अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं और जंगल के भीतर भी प्रशासन की पहुंच पहले की तुलना में काफी बढ़ी है.

टेक विश्वनाथ ने तैयार किया था आईईडी का घेरा

सारंडा में नक्सलियों द्वारा बिछाया गया आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) का जाल भी बेकार साबित हो रहा है. जिन विस्फोटकों को लगाने में नक्सलियों ने लाखों रुपये खर्च किए थे, वे अब जंगल की मिट्टी में ही दबे रह गए हैं और उनका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं बचा है. सारंडा में जगह-जगह आईईडी लगाने का जिम्मा 15 लाख रुपये के इनामी रहे नक्सली टेक विश्वनाथ के पास था. तकनीकी जानकारी रखने वाला टेक विश्वनाथ नक्सल संगठन का विस्फोटक विशेषज्ञ माना जाता था.

Naxal free Saranda
हथियारों के साथ पुलिस की गिरफ्त में नक्सली (ईटीवी भारत)

तेलंगाना में टेक विश्वनाथ ने किया आत्मसमर्पण

टेक विश्वनाथ ने तकनीकी कौशल के दम पर पूरे सारंडा जंगल में रणनीतिक स्थानों पर बड़ी संख्या में आईईडी और लैंडमाइंस प्लांट किए थे, ताकि सुरक्षा बलों की आवाजाही को रोका जा सके और अभियान को नुकसान पहुंचाया जा सके. लेकिन बदलते हालात में टेक विश्वनाथ संगठन छोड़कर अपनी पत्नी के साथ तेलंगाना पहुंच गया, जहां उसने आत्मसमर्पण कर दिया. उसके संगठन से अलग होने के बाद सारंडा में बिछाया गया विस्फोटक नेटवर्क भी तबाह हो गया.

नक्सलियों ने आईईडी तैयार करने, विस्फोटक सामग्री जुटाने, बैटरियां, तार, डेटोनेटर और अन्य उपकरण खरीदने पर लाखों रुपये खर्च किए थे. अब संगठन के कमजोर पड़ने और तकनीकी विशेषज्ञों के आत्मसमर्पण के कारण यह पूरा निवेश बेकार हो गया है. जंगल में दबे अधिकांश आईईडी बिना सक्रिय किए केवल मिट्टी के नीचे पड़े हैं.

Naxal free Saranda
सर्च ऑपरेशन में बरामद विस्फोटक सामग्री (ईटीवी भारत)

2021 से लेकर 2026 तक चला जबरदस्त अभियान

सारंडा में झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए लगातार अभियानों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. सुरक्षा में लगे जवान यह जानते थे कि जब तक नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बमों को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा, तब तक उन तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा काम है.

यही वजह है कि साल 2021 से लेकर 2026 तक झारखंड जगुआर के आधा दर्जन बम निरोधक दस्ते ने जबरदस्त काम किया, विस्फोटक खोजने में दक्ष डॉग स्क्वॉड के साथ सैकड़ों की संख्या में बम को जंगल से खोजा गया और उन्हें नष्ट किया गया. इस दौरान कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कई घायल हुए, जबकि बेहद ट्रेंड डॉग स्क्वायड के कुछ डॉग भी शहीद हुए.

Naxal free Saranda
विस्फोटक सामग्री को खोजते सुरक्षा बल (ईटीवी भारत)

2,163 आईईडी और 1,903 किलो विस्फोटक नष्ट

वर्ष 2021 से 30 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के ठिकानों और जंगलों से बड़ी मात्रा में आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस), लैंड माइंस, विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए हैं. इन बरामदगियों ने कई बड़े नक्सली हमलों को होने से पहले ही विफल कर दिया था.

आंकड़ों के मुताबिक, छह वर्षों में 2163 आईईडी और लैंड माइंस बरामद किए गए. इसके अलावा 1903 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ भी जब्त किया गया.

क्यों महत्वपूर्ण है यह सफलता

नक्सली लंबे समय से जंगलों और कच्चे रास्तों में आईईडी और लैंड माइंस बिछाकर सुरक्षाबलों को निशाना बनाते रहे हैं. कई बड़े हमले इन्हीं विस्फोटकों के जरिए किए गए थे. लेकिन हाल के वर्षों में लगातार चल रहे अभियान, तकनीकी निगरानी और बम निरोधक दस्तों की सक्रियता के कारण बड़ी संख्या में आईईडी और विस्फोटक बरामद किए गए. जिससे अनेक संभावित नक्सली हमले टाले जा सके.

50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण, 17 के एनकाउंटर

वर्ष 2026 में सुरक्षाबलों के लगातार अभियानों ने नक्सल संगठन की कमर तोड़ दी है. एक ओर जहां करीब 50 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, वहीं अलग-अलग अभियानों में 17 नक्सली मारे गए. इसके साथ ही एक करोड़ रुपये के इनामी शीर्ष माओवादी मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी ने संगठन को बड़ा झटका दिया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन घटनाओं के बाद सारंडा में नक्सलियों की संगठित मौजूदगी लगभग समाप्त हो चुकी है, जो कुछेक नक्सली बचे हैं, वे भी लगातार जंगल छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर भाग रहे हैं या छिपने को मजबूर हैं.

Naxal free Saranda
बरामद विस्फोटक सामग्री (ईटीवी भारत)

असीम मंडल भी जंगल छोड़कर फरार

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, एक करोड़ रुपये का इनामी माओवादी असीम मंडल भी अपने कुछ साथियों के साथ सारंडा छोड़ चुका है. लगातार चल रहे ऑपरेशन, सुरक्षाबलों की बढ़ती घेराबंदी और संगठन के कमजोर होते नेटवर्क के कारण उसने अपना सुरक्षित ठिकाना छोड़ दिया है.

ऐतिहासिक बदलाव की ओर सारंडा

कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाने वाला सारंडा आज पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि वर्ष 2026 में आत्मसमर्पण, मुठभेड़ों, शीर्ष कमांडरों की गिरफ्तारी और लगातार चल रहे अभियानों ने सारंडा में नक्सली संगठन के अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया है.

ये भी पढ़ें: लाल आतंक का खतरनाक चेहरा था मिसिर बेसरा, अब एक करोड़ के इनामी असीम मंडल की बारी

सारंडा में वांटेड नक्सलियों की तलाश, बढ़ाई गयी जंगल की घेराबंदी!

नक्सल मुक्त की घोषणा के बाद सारंडा में नक्सलियों के साथ भीषण मुठभेड़, कोबरा के चार जवान घायल

TAGGED:

नक्सल मुक्त सारंडा
NAXALITES IN SARANDA
JHARKHAND NAXALITES EXPLOSIVES
नक्सलियों के विस्फोटक
NAXAL FREE SARANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.