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पश्चिम बंगाल: नदिया में बाबासाहेब और बिरसा मुंडा की मूर्तियां तोड़ने का आरोप, इलाके में तनाव

पश्चिम बंगाल: नदिया में बाबासाहेब और बिरसा मुंडा की मूर्तियां तोड़ने का आरोप, इलाके में तनाव ( ETV Bharat )

ताहेरपुर (नदिया): पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्वतंत्रता दिवस के माहौल के बीच, बिरसा मुंडा और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की बड़ी मूर्तियों को तोड़ने के आरोप सामने आए हैं. यह घटना ताहेरपुर के आदिवासी बहुल इलाके महिषडांगा (Mahishdanga) में हुई. आरोप है कि आंबेडकर की मूर्ति से चश्मा हटा दिया गया, जबकि बिरसा मुंडा के हाथ में मौजूद धनुष-बाण तोड़ दिए गए – जिन्हें मुंडा समुदाय के लोग देवता मानते हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है. प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया है. जिले के पुलिस अधीक्षक आशीष मैज्या ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है. खबर है कि रविवार सुबह महिषडांगा के लोगों ने देखा कि आंबेडकर की मूर्ति से चश्मा हटाकर जमीन पर फेंक दिया गया था. इसके अलावा, पास में लगी बिरसा मुंडा की मूर्ति का धनुष-बाण भी तोड़ दिया गया था. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. स्थानीय आदिवासी समुदाय ने साजिश का आरोप लगाया है, उनका दावा है कि आदिवासी समुदाय के दो महापुरुषों – बिरसा मुंडा और डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर – की मूर्तियों को तोड़ना ताहेरपुर में अशांति फैलाने की साजिश है.