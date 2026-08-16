पश्चिम बंगाल: नदिया में बाबासाहेब और बिरसा मुंडा की मूर्तियां तोड़ने का आरोप, इलाके में तनाव
नदिया जिले के आदिवासी बहुल ताहेरपुर में बिरसा मुंडा और बाबासाहेब आंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने की घटना हुई.
Published : August 16, 2026 at 7:27 PM IST
ताहेरपुर (नदिया): पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्वतंत्रता दिवस के माहौल के बीच, बिरसा मुंडा और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की बड़ी मूर्तियों को तोड़ने के आरोप सामने आए हैं. यह घटना ताहेरपुर के आदिवासी बहुल इलाके महिषडांगा (Mahishdanga) में हुई.
आरोप है कि आंबेडकर की मूर्ति से चश्मा हटा दिया गया, जबकि बिरसा मुंडा के हाथ में मौजूद धनुष-बाण तोड़ दिए गए – जिन्हें मुंडा समुदाय के लोग देवता मानते हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है. प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया है. जिले के पुलिस अधीक्षक आशीष मैज्या ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है.
खबर है कि रविवार सुबह महिषडांगा के लोगों ने देखा कि आंबेडकर की मूर्ति से चश्मा हटाकर जमीन पर फेंक दिया गया था. इसके अलावा, पास में लगी बिरसा मुंडा की मूर्ति का धनुष-बाण भी तोड़ दिया गया था. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.
स्थानीय आदिवासी समुदाय ने साजिश का आरोप लगाया है, उनका दावा है कि आदिवासी समुदाय के दो महापुरुषों – बिरसा मुंडा और डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर – की मूर्तियों को तोड़ना ताहेरपुर में अशांति फैलाने की साजिश है.
इस घटना से आदिवासी बहुल महिषडांगा इलाके के लोगों में गुस्सा है. स्थानीय लोगों ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. गांववालों ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को देशद्रोही बताया है और उनकी तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है.
इस घटना पर बात करते हुए, नदिया जिला आदिवासी संगठन के अध्यक्ष उपेन महतो ने कहा, "हमें सुबह इस घटना की खबर मिली. हमें पता चला कि देशद्रोहियों ने रात में यह तोड़-फोड़ की है. हमारा मानना है कि अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है; इसीलिए बिरसा मुंडा और डॉ. बीआर आंबेडकर, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, की मूर्तियों के साथ ऐसा अपमानजनक काम किया गया."
घटना के संबंध में रानाघाट पुलिस जिला के अधीक्षक ने कहा, "हमने घटना की जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट मिलने के बाद से ही किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए दोनों मूर्तियों वाली जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है. प्रशासन वहां कैमरे लगाने की कोशिश कर रहा है, और हम जल्द से जल्द दोषियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं."
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