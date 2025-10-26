ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय एकता दिवस पर नारी सशक्तीकरण की मिसालः स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता परेड का नेतृत्व करेंगी महिलाएं

राष्ट्रीय पर्व के दौरान दिल्ली में जिस तरह परेड होती है, उसी तरह सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर परेड का आयोजन किया जाएगा.

Statue Of Unity Ekta Parade
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता परेड का नेतृत्व करेंगी महिला अधिकारी. (ETV Bharat)
Published : October 26, 2025 at 4:39 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 5:35 PM IST

एकता नगर: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन किया जाएगा है. इस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे. एनसीसी कैडेट्स से लेकर थलसेना, नौसेना, वायुसेना, एनएसजी कमांडो, बीएसएफ और सभी राज्यों के पुलिस बल के सुरक्षा बल हिस्सा लेंगे.

इस साल की परेड की सबसे खास बात यह है कि पहली बार परेड का नेतृत्व महिला करेंगी. सभी सुरक्षा बलों की परेड में महिला अधिकारी अग्रिम मोर्चे पर टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी. इसके लिए अभी तैयारियां चल रही हैं. पिछले एक महीने से गुजरात के केवड़िया में अभ्यास कर रहीं अन्य राज्यों की महिला अधिकारी गुजरात की मेहमाननवाजी से बेहद खुश हैं. उन्होंने गुजराती व्यंजन हांडवो, ढोकला और गुजराती थाली का स्वाद भी चखा. उन्होंने कहा कि गुजरात आकर बहुत अच्छा लगा.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता परेड का नेतृत्व करेंगी महिला अधिकारी (ETV Bharat)

केरल कैडर की आईपीएस अंजलि भावना ने कहा, मुझे यहां आकर बहुत गर्व हो रहा है. क्योंकि यह सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती है. उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है. इस वर्ष, हम महिला अधिकारी देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आई हैं. यह हमारे और देश की सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है. यह नारी शक्ति का भी समय है.

सीआरपीएफ में कार्यरत दिल्ली की महिला अधिकारी शाल्वी ने कहा, "मैं सीआरपीएफ में हूं और इस समय कश्मीर में तैनात हूं. लगभग 10 दिनों से केवड़िया में हैं. देश भर से लोग यहां आए हैं. हर राज्य से लोग यहां मौजूद हैं. इस बार पहली बार परेड में सभी पुरुष प्रतियोगियों का नेतृत्व एक महिला प्रतियोगी कर रही हैं. इसलिए यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. यह जगह केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जानी जाती है."

असम पुलिस की डीएसपी मधु सुताली ने कहा, "हम पहली बार यहां आए हैं. पहली बार सभी महिला कमांडर आई हैं, और मैं भी पहली बार आई हूं. हमें आए हुए 1 महीना हो गया है. हमें बहुत गर्व है." इसके अलावा, उन्होंने गुजरात के व्यंजनों और गुजरात के लोगों की भी तारीफ की.

बता दें कि हर साल राष्ट्रीय एकता परेड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने बस पार्किंग स्थल पर आयोजित की जाती थी. लेकिन इस साल, जिस तरह राष्ट्रीय पर्व के दौरान दिल्ली में परेड होती है, उसी तरह यह परेड केवड़िया एकता नगर स्थित मुख्य मार्ग पर आयोजित की जाएगी. इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है.

Last Updated : October 26, 2025 at 5:35 PM IST

