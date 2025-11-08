ETV Bharat / bharat

लालकृष्ण आडवाणी 98वें साल के हुए, पीएम मोदी, शाह समेत दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्म दिन की बधाई दी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी. प्रधानमंत्री ने आडवाणी को एक विशाल दृष्टि और बुद्धिमत्ता से संपन्न नेता बताया और कहा कि उनका जीवन भारत की प्रगति को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पित रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की और उनके निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई. एक महान दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता, आडवाणी जी का जीवन भारत की प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित रहा है. उन्होंने हमेशा निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों की भावना को अपनाया है. उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है. ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे.' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ दी. एक्स पर कहा,'भाजपा के संस्थापक सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, ‘भारत रत्न’ श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. आडवाणी जी ने यह बताया है कि कैसे निःस्वार्थ भाव से पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित किया जाता है. संगठन से लेकर सरकार तक, उनके हर दायित्व का एक ही लक्ष्य रहा है - राष्ट्र प्रथम. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को गाँवों की चौपालों से लेकर महानगरों तक पहुँचाया और गृह मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया. श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और रथ यात्रा निकाल कर पूरे देश में जनजागरण किया. ईश्वर से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ.'