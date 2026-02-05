ETV Bharat / bharat

‘राज्यों को नियमित नहीं, कार्यवाहक या एडहॉक डीजीपी चाहिए…’, DGP की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में कई राज्यों की देरी पर SC

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से कहा कि उसे राज्यों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें कभी भी नियमित डीजीपी पसंद नहीं आता, वे कोई कार्यवाहक डीजीपी, एडहॉक डीजीपी चाहते हैं, और यह उन्हें सूट करता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कई राज्यों द्वारा पुलिस डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में बहुत ज़्यादा देरी को गंभीरता से लेते हुए कही और यूपीएससी को ऐसे मामले उसके ध्यान में लाने के लिए अधिकृत किया. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच को बताया गया कि कई राज्यों ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में देरी की. बेंच ने कहा कि वह यूपीएससी की इस चिंता से पूरी तरह सहमत है कि प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में कई राज्यों की तरफ से बहुत अधिक देरी हो रही है. यूपीएससी के वकील ने कहा कि राज्य की तरफ से देरी की वजह से काबिल और सीनियर अधिकारियों को डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता. यूपीएससी के वकील ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के निर्देशों की पूरी तरह अवहेलना है और नियमित नियुक्ति के बजाय कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति करके एक तदर्थ व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है. सीजेआई ने कहा, “राज्यों के झांसे में न आएं. वे कभी भी नियमित डीजीपी पसंद नहीं करेंगे, वे कोई कार्यवाहक डीजीपी, तदर्थ डीजीपी चाहते हैं जो उनके अनुकूल हो." बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट में इतना महत्वपूर्ण मामला एक सिंगल जज के सामने लिस्टेड था, और इस तरह के मामलों को आम तौर पर चीफ जस्टिस ही देखते हैं. सीजेआई ने कहा, “सिंगल जज के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है. आम तौर पर, इस तरह के मामले को सीनियर जज ही देखते हैं...चीफ जस्टिस को खुद यह मामला देखना चाहिए.” बेंच ने कहा कि तेलंगाना में आखिरी रेगुलर तौर पर नियुक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP), यानी अनुराग शर्मा, को 13 नवंबर, 2015 को नियुक्त किया गया था, और वह 12 नवंबर, 2017 को रिटायर हो गए.