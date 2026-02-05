‘राज्यों को नियमित नहीं, कार्यवाहक या एडहॉक डीजीपी चाहिए…’, DGP की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में कई राज्यों की देरी पर SC

ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में देरी पर नाराजगी जाहिर की है.

By Sumit Saxena

Published : February 5, 2026 at 4:11 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से कहा कि उसे राज्यों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें कभी भी नियमित डीजीपी पसंद नहीं आता, वे कोई कार्यवाहक डीजीपी, एडहॉक डीजीपी चाहते हैं, और यह उन्हें सूट करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कई राज्यों द्वारा पुलिस डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में बहुत ज़्यादा देरी को गंभीरता से लेते हुए कही और यूपीएससी को ऐसे मामले उसके ध्यान में लाने के लिए अधिकृत किया.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच को बताया गया कि कई राज्यों ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में देरी की. बेंच ने कहा कि वह यूपीएससी की इस चिंता से पूरी तरह सहमत है कि प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने में कई राज्यों की तरफ से बहुत अधिक देरी हो रही है.

यूपीएससी के वकील ने कहा कि राज्य की तरफ से देरी की वजह से काबिल और सीनियर अधिकारियों को डीजीपी के तौर पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता.

यूपीएससी के वकील ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के निर्देशों की पूरी तरह अवहेलना है और नियमित नियुक्ति के बजाय कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति करके एक तदर्थ व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है. सीजेआई ने कहा, “राज्यों के झांसे में न आएं. वे कभी भी नियमित डीजीपी पसंद नहीं करेंगे, वे कोई कार्यवाहक डीजीपी, तदर्थ डीजीपी चाहते हैं जो उनके अनुकूल हो."

बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट में इतना महत्वपूर्ण मामला एक सिंगल जज के सामने लिस्टेड था, और इस तरह के मामलों को आम तौर पर चीफ जस्टिस ही देखते हैं. सीजेआई ने कहा, “सिंगल जज के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है. आम तौर पर, इस तरह के मामले को सीनियर जज ही देखते हैं...चीफ जस्टिस को खुद यह मामला देखना चाहिए.”

बेंच ने कहा कि तेलंगाना में आखिरी रेगुलर तौर पर नियुक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP), यानी अनुराग शर्मा, को 13 नवंबर, 2015 को नियुक्त किया गया था, और वह 12 नवंबर, 2017 को रिटायर हो गए.

बेंच ने कहा, "इसके बाद, राज्य सरकार ने रेगुलर डीजीपी की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा." बेंच ने कहा कि उसके सामने इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रकाश सिंह मामले में तय समय के अंदर डीजीपी की नियुक्ति का प्रस्ताव जमा न करके तेलंगाना की तरफ से गंभीर चूक हुई है. बेंच ने यह भी कहा कि प्रपोजल जमा करने में बहुत ज़्यादा देरी हुई है, और कहा, “हम कमीशन की इस चिंता को समझते हैं कि प्रपोज़ल जमा न करने में राज्य की तरफ़ से गंभीर चूक हुई है.”

बेंच ने यूपीएससी की इस बात पर ध्यान दिया कि अगर राज्य समय पर पैनल समिति की बैठक बुलाने का प्रपोज़ल नहीं देता है, तो इस बीच कई वरिष्ठ अधिकारी या तो रिटायर हो जाएंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा. बेंच ने कहा, "यह पक्का करने के लिए कि प्रकाश सिंह केस में जारी निर्देशों का कोई उल्लंघन न हो, हम यूपीएससी को सबसे पहले राज्य सरकारों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रपोज़ल भेजने के लिए लिखने का अधिकार देते हैं."

बेंच ने कहा कि यूपीएससी को जल्द से जल्द पैनल समिति की बैठक बुलानी चाहिए और तेलंगाना राज्य के लिए डीजीपी की नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द सिफारिश करनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को ज़रूरी काम करने के लिए चार हफ़्ते और दिए. सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि अगर राज्य समय पर प्रपोज़ल जमा नहीं करते हैं, तो वह प्रकाश सिंह केस में उसके सामने एक आवेदन दे.

सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने यूपीएससी से कहा था कि वह तेलंगाना के लिए डीजीपी के चयन की पूरी प्रक्रिया, हो सके तो चार हफ़्ते के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से और राज्य की तरफ़ से शुरू की गई प्रक्रिया को जारी रखते हुए पूरा करे.

प्रकाश सिंह केस में, जो पुलिस सुधारों से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय की थीं, जिसके मुताबिक यूपीएससी द्वारा चुने गए तीन सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारियों में से डीजीपी का चुनाव करना ज़रूरी है और उनके लिए दो साल का तय समय तय किया गया है.

