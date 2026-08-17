हाथी कॉरिडोर को दीवारों और नुकीले तारों से बाधित करना स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाथियों को भगाने के लिए किसी भी तरह के आग के गोले या मशालों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.
By Sumit Saxena
Published : August 17, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि हाथियों के झुंड स्वाभाविक रूप से लंबी दूरी तय करते हैं और यह रेखांकित किया कि राज्य सरकारें दीवारों या कंटीले तारों से उनके गलियारों में बाधा नहीं डाल सकती हैं. ऐसी रुकावटों को "अस्वीकार्य" बताते हुए, शीर्ष अदालत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हाथियों के गलियारों में खड़ी की गई बाधाओं की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया.
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत में केंद्र की तरफ से पैरवी की.
CJI ने कहा कि हरियाणा के यमुनानगर में हाथी मौजूद हैं, और वहां से वे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश जाते हैं. पीठ ने कहा, "यह हाथियों का गलियारा है. कोई एक राज्य दीवार या कटीले तार लगाकर इसे कैसे बाधित कर सकता है… ये झुंड स्वभाव से बहुत लंबी दूरी की यात्रा करते हैं."
पीठ ने जोर देकर कहा कि हाथी कॉरिडोर में किसी भी तरह की बाधा डालना या नाकाबंदी करना स्वीकार्य नहीं है.
जस्टिस बागची ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आग के गोलों और कीलों का इस्तेमाल करने का चलन इसलिए आम है क्योंकि हाथी नेपाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड तथा अन्य राज्यों में जाते हैं.
पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल रास्ता है, नेपाल और उत्तरी पहाड़ियों से हाथियों के झुंड ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आते हैं, और वहां राज्यों ने दीवारें बना दी हैं. एक वकील ने तर्क दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कई विकल्प सुझाए हैं.
CJI ने कहा कि मंत्रालय के पास विशेषज्ञ निकाय है और विशेषज्ञों की सहायता मिलती है. उन्होंने केंद्र के वकील से पूछा, "कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है और कौन सा राज्य ऐसा नहीं कर रहा है? क्या आपने इस प्रकार का कोई अध्ययन किया है?"
ऐश्वर्या भाटी ने कहा, "2023 में, हमने एक निरीक्षण किया और स्थिति रिपोर्ट दाखिल की. हम एक नया अभ्यास कर सकते हैं." जस्टिस बागची ने कहा, "ये ऐसे रास्ते हैं जो किसी राज्य के लिए नहीं हैं. ये राज्य की सीमाओं के पार जाते हैं…"
यह कहा गया कि हाथी अपने पारंपरिक रास्तों को याद रखते हैं.
सीजेआई ने कहा, "सर्वेक्षण करवाइए. कोई बाधा नहीं. हाथी गलियारे (elephant corridor) में कोई भी बाधा स्वीकार्य नहीं है. हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं. सर्वेक्षण करवाना आपकी जिम्मेदारी है. एक राज्य इस तरह से नहीं बच सकता. क्योंकि वे आएंगे और फसल को नुकसान पहुंचेगा. किसान मांग कर रहे हैं… इन समस्याओं के लिए, समाधान बिल्कुल अलग हैं. गलियारे को रोकना कोई समाधान नहीं है."
भाटी ने जोर देकर कहा कि पूरे दिशानिर्देश तय किए गए हैं, गज रिपोर्ट (Gaja report) है, और इसकी सिफारिशें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने मान ली हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ इसे लागू करने पर भी नजर रखी जा रही है. भाटी ने कहा, "हम एक नई एक्सरसाइज कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं क्योंकि नियम लागू हैं."
पीठ ने कहा कि उसे जानकारी दी गई है कि संबंधित मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में हाथियों के गलियारे के आवागमन को निर्बाध और बाधा मुक्त सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए हैं. पीठ ने कहा, "लेकिन, कुछ स्थानीय कारकों के कारण, हाथियों के गलियारे बाधित या अवरुद्ध हो गए हैं. हम भारत संघ, मंत्रालय... को एक नया सर्वेक्षण करने और एक व्यापक सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा ऐसी बाधाओं को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए आवश्यक कदम प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में वन्यजीवों के खिलाफ आग के गोले और मशालों या किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई की स्थिति का भी उल्लेख किया जाएगा.
पीठ ने केंद्र को छह सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने हाथियों को भगाने के लिए किसी भी तरह के आग के गोले या मशालों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और राज्य के अधिकारियों से अपने निर्देशों को लागू करने को कहा.
नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी. इन आदेशों में राज्य अधिकारियों से कहा गया था कि वे मानव बस्तियों या खेती की जमीन के पास आने वाले हाथियों को भगाने के लिए आग के गोले का इस्तेमाल न करें.
याचिकाकर्ताओं, प्रेरणा सिंह बिंद्रा और अन्य, ने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त, 2018 और 4 दिसंबर, 2018 को पारित आदेशों का हवाला दिया, जो मानव-वन्यजीव संघर्ष और विशेष रूप से मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए कुछ राज्यों में अपनाए जाने वाले क्रूर तरीकों को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए थे.
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