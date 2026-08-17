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हाथी कॉरिडोर को दीवारों और नुकीले तारों से बाधित करना स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के पास एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई. ( File/ ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि हाथियों के झुंड स्वाभाविक रूप से लंबी दूरी तय करते हैं और यह रेखांकित किया कि राज्य सरकारें दीवारों या कंटीले तारों से उनके गलियारों में बाधा नहीं डाल सकती हैं. ऐसी रुकावटों को "अस्वीकार्य" बताते हुए, शीर्ष अदालत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हाथियों के गलियारों में खड़ी की गई बाधाओं की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत में केंद्र की तरफ से पैरवी की. CJI ने कहा कि हरियाणा के यमुनानगर में हाथी मौजूद हैं, और वहां से वे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश जाते हैं. पीठ ने कहा, "यह हाथियों का गलियारा है. कोई एक राज्य दीवार या कटीले तार लगाकर इसे कैसे बाधित कर सकता है… ये झुंड स्वभाव से बहुत लंबी दूरी की यात्रा करते हैं." पीठ ने जोर देकर कहा कि हाथी कॉरिडोर में किसी भी तरह की बाधा डालना या नाकाबंदी करना स्वीकार्य नहीं है. जस्टिस बागची ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आग के गोलों और कीलों का इस्तेमाल करने का चलन इसलिए आम है क्योंकि हाथी नेपाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड तथा अन्य राज्यों में जाते हैं. पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल रास्ता है, नेपाल और उत्तरी पहाड़ियों से हाथियों के झुंड ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आते हैं, और वहां राज्यों ने दीवारें बना दी हैं. एक वकील ने तर्क दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कई विकल्प सुझाए हैं. CJI ने कहा कि मंत्रालय के पास विशेषज्ञ निकाय है और विशेषज्ञों की सहायता मिलती है. उन्होंने केंद्र के वकील से पूछा, "कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है और कौन सा राज्य ऐसा नहीं कर रहा है? क्या आपने इस प्रकार का कोई अध्ययन किया है?" ऐश्वर्या भाटी ने कहा, "2023 में, हमने एक निरीक्षण किया और स्थिति रिपोर्ट दाखिल की. ​​हम एक नया अभ्यास कर सकते हैं." जस्टिस बागची ने कहा, "ये ऐसे रास्ते हैं जो किसी राज्य के लिए नहीं हैं. ये राज्य की सीमाओं के पार जाते हैं…" यह कहा गया कि हाथी अपने पारंपरिक रास्तों को याद रखते हैं.