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महिला पहलवानों से यौन शोषण मामला: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ SIT के एक सदस्य का बयान दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एसआईटी के एक सदस्य का बयान दर्ज किया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी के 15 मई और 19 मई को बयान दर्ज करने का आदेश दिया.

इस मामले में अभी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश

कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था. कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.