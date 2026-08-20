ETV Bharat / bharat

MMDR संशोधन बिल को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा- हेमंत सरकार आंदोलन करे, बीजेपी करेगी स्वागत

देवघर: झारखंड में MMDR संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. झारखंड सरकार, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए इस बिल के खिलाफ हो गई है और इसे राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण बता रही है जबकि झारखंड बीजेपी संशोधन के समर्थन में नजर आ रही है.

निशिकांत दुबे का हेमंत सरकार पर हमला

राज्य सरकार के विरोध पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार, अपने ही एंप्लॉय को 'मारना' चाहती है. उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास पहले से ही 'ठप' है. बीजेपी सांसद ने कहा कि माइंस और मिनरल्स सिर्फ झारखंड में नहीं हैं, बल्कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी प्रचूर मात्रा में खनिज संपदा हैं.

MMDR संशोधन बिल पर सांसद निशिकांत दुबे का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इन राज्यों की सरकारें MMDR संशोधन बिल का विरोध नहीं कर रही हैं लेकिन झारखंड सरकार इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है. भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार लीगल तरीके से काम नहीं करना चाहती.

‘झारखंड के खनिज बंद होने से देश का काम नहीं रुकेगा’

सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री को लगता है कि झारखंड से कोयला या दूसरे खनिजों की आपूर्ति बंद होने से देश का काम रुक जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दूसरे राज्यों से खनिज संपदा लेकर अपना काम कर सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि यदि हेमंत सोरेन इस बिल का विरोध करते हैं, तो इसका नुकसान राज्य सरकार को ही होगा. उन्होंने बिल के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इसके बाद रॉयल्टी को लेकर भी राज्य को नुकसान हो सकता है.

‘रॉयल्टी और सेस बंद हुआ तो सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा’