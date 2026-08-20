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MMDR संशोधन बिल को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा- हेमंत सरकार आंदोलन करे, बीजेपी करेगी स्वागत

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने MMDR संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है.

MP Nishikant Dubey
सांसद निशिकांत दुबे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 8:25 PM IST

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देवघर: झारखंड में MMDR संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. झारखंड सरकार, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए इस बिल के खिलाफ हो गई है और इसे राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण बता रही है जबकि झारखंड बीजेपी संशोधन के समर्थन में नजर आ रही है.

निशिकांत दुबे का हेमंत सरकार पर हमला

राज्य सरकार के विरोध पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार, अपने ही एंप्लॉय को 'मारना' चाहती है. उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास पहले से ही 'ठप' है. बीजेपी सांसद ने कहा कि माइंस और मिनरल्स सिर्फ झारखंड में नहीं हैं, बल्कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी प्रचूर मात्रा में खनिज संपदा हैं.

MMDR संशोधन बिल पर सांसद निशिकांत दुबे का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इन राज्यों की सरकारें MMDR संशोधन बिल का विरोध नहीं कर रही हैं लेकिन झारखंड सरकार इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है. भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार लीगल तरीके से काम नहीं करना चाहती.

‘झारखंड के खनिज बंद होने से देश का काम नहीं रुकेगा’

सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री को लगता है कि झारखंड से कोयला या दूसरे खनिजों की आपूर्ति बंद होने से देश का काम रुक जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दूसरे राज्यों से खनिज संपदा लेकर अपना काम कर सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि यदि हेमंत सोरेन इस बिल का विरोध करते हैं, तो इसका नुकसान राज्य सरकार को ही होगा. उन्होंने बिल के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इसके बाद रॉयल्टी को लेकर भी राज्य को नुकसान हो सकता है.

‘रॉयल्टी और सेस बंद हुआ तो सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा’

भाजपा सांसद ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब रॉयल्टी और सीईएसएस (सेस) टैक्स बंद हो जाएंगे तो झारखंड सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर और एयरोप्लेन से घूमते हैं, उनके लिए तेल निकालना तक मुश्किल हो जाएगा.

निशिकांत दुबे ने दो टूक कहा कि सरकार को यदि MMDR संशोधन बिल के विरोध में आंदोलन करना है तो करें. उन्होंने कहा कि भाजपा इसका स्वागत करेगी.

JPSC विवाद पर भी निशिकांत दुबे ने सरकार को घेरा

छात्र आंदोलन समाप्त होने के विषय पर भी निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस परीक्षा को JPSC द्वारा रद्द किया जाना चाहिए था, उसे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा रद्द किया जा रहा है, उन्होंने इसे बड़ा सवाल बताया. उन्होंने कहा कि अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है और कोर्ट के फैसले के अनुसार ही आगे की रणनीति तय की जाएगी.

निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस तरह से सरकार के सामने छात्रों की जीत हुई है, उससे यह साफ है कि अब किसी की भी सरकार रहे, परीक्षा में धांधली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

संशोधन बिल को CM हेमंत सोरेन ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

इधर, इसी विषय पर झामुमो ने गुरूवार को केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई, जिसमें MMDR संशोधित बिल के विरोध को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिल में किए गए बदलाव को दुर्भाग्यपूर्ण संशोधन बताया.

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