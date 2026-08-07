नेहा बोरा ने RSS पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- उनके सदस्य ने फेंकी स्याही, छात्र आंदोलन कमजोर करने की कोशिश
विधानसभा मार्च के दौरान AISA राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई. नेहा बोरा ने इसका आरोप आरएसएस पर लगाया है.
Published : August 7, 2026 at 7:29 PM IST
रांची: झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आज AISA और अन्य जनवादी छात्र संगठनों के विधानसभा मार्च के दौरान AISA के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने स्याही फेंका. विधानसभा मार्च के बाद न्यू एमएलए आवास में संवाददाता सम्मेलन कर AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने बताया कि उनके ऊपर जिस युवक ने स्याही फेंका, वह आरएसएस का सदस्य है. नेहा बोरा ने कहा कि छात्रों की मांग के समर्थन में हमलोग आज मार्च कर रहे थे, उस मार्च के दौरान मेरे साथ मेरे अन्य साथी भी थी.
नेहा बोरा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने उनपर स्याही फेंकी है उसका नाम अमरनाथ पांडेय है और वह आरएसएस का सदस्य है. नेहा बोरा ने कहा कि पुलिस उससे तहकीकात कर रही है लेकिन जहां तक पता चला है कि वह हजारीबाग का रहने वाले हैं और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हिंदी प्रतिष्ठा का छात्र है.
‘यह RSS की शैली है, BJP आंदोलन को कमजोर करना चाहती है’
नेहा बोरा ने कहा कि स्याही फेंकने के बाद उसने वहीं किया जो आरएसएस के लोग करते हैं. आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के लोग इस छात्र आंदोलन को कमजोर करना चाहते है. अगर ये लोग वास्तव में छात्रों के हितैषी हैं तो उनको यह जरूरत क्यों पड़ी कि इस तरह की हरकत कर आंदोलन को कमजोर करें. पूरे राज्य के स्टूडेंट हमारे साथ थे पर भाजपा स्टूडेंट के आंदोलन पर आज प्रहार किया है. नेहा बोरा ने कहा कि सवाल ये है कि क्या ये एजेंडे के तहत आए है.
'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का बदला लेने की कोशिश'
नेहा बोरा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हे इस बात का गुस्सा है कि वे और उनके साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिसमें उनकी पार्टी का हिस्सा रहे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया गया. नेहा सवाल करती हैं कि क्या ये बदले की भावना से किया गया हमला था. नेहा आरोप लगाती हैं कि वे जान बूझ कर ऑनलाइन महिलाओं को दुष्कर्म की धमकी दे रहे हैं, जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं. इसके अलावा 6-6 एफआईआर एक 15 साल की लड़की पर कर रहे हैं. नेहा सवाल करती हैं कि क्या आरएसएस की तरफ से ये कहा गया है कि उन लोगों पर हमला करिए जो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे.
10 अगस्त के विधानसभा मार्च को AISA का समर्थन
10 तारीख के विधानसभा मार्च को छात्रों के आंदोलन को हमारा सपोर्ट, नेहा बोरा ने कहा कि 10 अगस्त को जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना-प्रदर्शन पर बैठे छात्रों के प्रस्तावित विधानसभा मार्च को AISA न सिर्फ समर्थन करेगा बल्कि सदस्य मार्च में शामिल भी होंगे. लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वह मार्च में शामिल नहीं होंगी.
पूर्व विधायक और CPI(ML) विधायक का बयान
संवाददाता सम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की घटना से न जंतर मंतर में छात्र डरे थे और न स्याही फेंकने जैसी घटना से यहां के छात्र डरने वाले हैं. हमारी मांग है कि झारखंड की सरकार, छात्रों की सभी मांगों को जल्द माने. वहीं सीपीआई माले विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि सबसे पहले हमारे ही छात्रों ने JPSC घोटाले का खुलासा किया था, ऎसे में JPSC के पूर्ण रिफार्म की मांग करती है.
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