ETV Bharat / bharat

राजकीय जनजातीय हिजला मेला का हुआ शुभारंभ, लोगों में उत्साह

दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला ( Etv Bharat )

हिजला मेला के उद्घाटन सत्र में अलग-अलग सरकारी विद्यालयों की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समां बांध दिया. लोकनृत्य, गीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों का दर्शकों ने आनंद लिया. आठ दिनों तक चलने वाले इस मेला में राज्य के अलग-अलग इलाकों से आकर लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे.

दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला 2026 का शुभारंभ (ETV Bharat)

इस मौके पर जिला परिषद की अध्यक्ष जॉयस बेसरा, दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, एसडीओ कौशल कुमार समेत तमाम अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. हिजला मेला का यह 136वां वर्ष है. अंग्रेजी शासन काल में दुमका के डिप्टी कमिश्नर जॉन आर. कास्टेयर्स ने 03 फरवरी 1890 को इसे शुरू की थी. इसके बाद ये मेला लगातार चलता आ रहा है.

दुमकाः जिला में मयूराक्षी नदी के तट पर 13 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव- 2026 का आज शुक्रवार को शुभारंभ हो गया. सबसे पहले हिजला मेला परिसर स्थित मांझी थान (संथाली समाज का पूजा स्थल) में पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद स्थानीय ग्राम प्रधान मानवेल सोरेन के द्वारा फीता काटकर मेला का उद्घाटन किया गया.

सरकारी विभागों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र

इस मेला में झारखंड सरकार के सभी विभागों के द्वारा प्रदर्शनियां लगाई गयी हैं. जहां लोगों को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियों को भी बताया जाएगा. लोगों के बीच यहां आयोजित कृषि प्रदर्शनी विशेष आकर्षण रहता है. जहां आधुनिक कृषि के तौर तरीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक और सशक्त भी बनाती है. साथ ही उन्नत किस्म की सब्जियां और फलों को भी प्रदर्शित किया गया है.

हिजला मेला में सरकारी स्टॉल (ETV Bharat)

'हिजला मेला महोत्सव हमारी समृद्ध परंपरा और संस्कृति की पहचान'

इस अवसर पर दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि यह 136वां हिजला मेला केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है. उन्होंने गर्व के साथ कहा कि यह मेला हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है. उन्होंने कहा कि हिजला मेला प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम है.

जनजातीय हिजला मेला (ETV Bharat)

डीसी ने कहा कि यहां एक ओर जहां सदियों पुरानी परंपराएँ, लोककला और रीति-रिवाज जीवंत रूप में दिखाई देते हैं. वहीं दूसरी ओर आधुनिक सुविधाएँ और व्यवस्थाएं भी इस आयोजन को नई पहचान दे रही हैं. यही संतुलन इस मेला को विशिष्ट बनाता है. सात दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के सफल आयोजन के पीछे सभी वर्गों का सामूहिक सहयोग है. प्रशासन के द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

राजकीय जनजातीय हिजला मेला में उमड़े लोग (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- 136 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था जनजातीय हिजला मेला! आज भी झारखंड समेत पड़ोसी राज्यों के लिए ये महोत्सव है महत्वपूर्ण

इसे भी पढ़ें- दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव की हुई शुरुआत, एक बार फिर माननीयों ने बनाई उद्घाटन से दूरी, जानें कैसा है ये अंधविश्वास

इसे भी पढ़ें- रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आतिशबाजी के साथ राजकीय जनजातीय हिजला मेला का समापन, बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया मेले का लुत्फ