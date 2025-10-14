ETV Bharat / bharat

दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, AK 47 और अन्य हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार

चंडीगढ़: दिवाली से पहले पंजाब पुलिस सीमा पार पाकिस्तान से हथियारों की हो रही तस्करी पर शिंकजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसी क्रम में एक बड़ी कार्रवाई के तहत पंजाब पुलिस के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC) अमृतसर ने AK 47 और अन्य हथियारों की खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ हथियारों की एक खेप बरामद की गई, जिसमें एक AK-47 राइफल, 2 एके-47 मैगजीन और 60 जिंदा कारतूस, तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और 7 मैगजीन और 50 ज़िंदा कारतूस बरामद किए गए. डीजीपी ने बताया कि, शुरुआती पुलिस जांच से पता चला है कि, इस खेप को अमेरिका में रहने वाला एक पाकिस्तानी शख्स गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी ने भेजा था. उन्होंने कहा कि, तस्करों की पहचान करने और उनके आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने और पूरे तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच जारी है. डीजीपी ने कहा कि, पंजाब पुलिस संगठित अपराध को खत्म करने और राज्य भर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ है. पंजाब के तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एके-47 राइफलें, गोला-बारूद बरामद

इससे पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सोमवार (13 अक्टूबर) को पंजाब के तरनतारन जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दो एके-47 राइफलें और गोला-बारूद बरामद किया. बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि दो राइफलों के अलावा, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दो मैगजीन, एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए. अधिकारी ने कहा कि, सोमवार सुबह सीमा पर स्थापित तकनीकी निगरानी ग्रिड के सटीक अवलोकन और ड्यूटी पर तैनात सैनिकों द्वारा भौतिक निगरानी के आधार पर, बीएसएफ जवानों ने कार्रवाई करते हुए तरनतारन के गांव मेहदीपुर से सटे सीमा बाड़ के पास घातक हथियारों का जखीरा जब्त किया. अधिकारी ने कहा कि, बीएसएफ जवानों ने त्योहारों के मौसम में शांति को बाधित करने के लिए देश में घातक हथियारों की तस्करी करने के सीमा पार आतंकवादियों के नापाक इरादों को विफल कर दिया. अवैध हथियार गतिविधियों में शामिल बंबीहा गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार