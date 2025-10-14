दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, AK 47 और अन्य हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार
पंजाब पुलिस अपराध को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. इसी के तहत एक और बड़ी कार्रवाई हुई.
Published : October 14, 2025 at 8:47 PM IST
चंडीगढ़: दिवाली से पहले पंजाब पुलिस सीमा पार पाकिस्तान से हथियारों की हो रही तस्करी पर शिंकजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसी क्रम में एक बड़ी कार्रवाई के तहत पंजाब पुलिस के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (SSOC) अमृतसर ने AK 47 और अन्य हथियारों की खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ हथियारों की एक खेप बरामद की गई, जिसमें एक AK-47 राइफल, 2 एके-47 मैगजीन और 60 जिंदा कारतूस, तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और 7 मैगजीन और 50 ज़िंदा कारतूस बरामद किए गए.
डीजीपी ने बताया कि, शुरुआती पुलिस जांच से पता चला है कि, इस खेप को अमेरिका में रहने वाला एक पाकिस्तानी शख्स गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने भेजा था. उन्होंने कहा कि, तस्करों की पहचान करने और उनके आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने और पूरे तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच जारी है. डीजीपी ने कहा कि, पंजाब पुलिस संगठित अपराध को खत्म करने और राज्य भर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ है.
पंजाब के तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एके-47 राइफलें, गोला-बारूद बरामद
इससे पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सोमवार (13 अक्टूबर) को पंजाब के तरनतारन जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दो एके-47 राइफलें और गोला-बारूद बरामद किया.
बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि दो राइफलों के अलावा, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दो मैगजीन, एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए. अधिकारी ने कहा कि, सोमवार सुबह सीमा पर स्थापित तकनीकी निगरानी ग्रिड के सटीक अवलोकन और ड्यूटी पर तैनात सैनिकों द्वारा भौतिक निगरानी के आधार पर, बीएसएफ जवानों ने कार्रवाई करते हुए तरनतारन के गांव मेहदीपुर से सटे सीमा बाड़ के पास घातक हथियारों का जखीरा जब्त किया.
अधिकारी ने कहा कि, बीएसएफ जवानों ने त्योहारों के मौसम में शांति को बाधित करने के लिए देश में घातक हथियारों की तस्करी करने के सीमा पार आतंकवादियों के नापाक इरादों को विफल कर दिया.
अवैध हथियार गतिविधियों में शामिल बंबीहा गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार
वहीं, दूसरी तरफ कुछ दिन पहले एक और बड़ी कार्रवाई में अवैध हथियार गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से छह पिस्तौल बरामद की गईं. पंजाब पुलिस के एक टॉप अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि संदीप सिंह और शेखर बंबीहा गिरोह के सहयोगी हैं. यादव ने बताया कि संदीप राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है और शेखर हरियाणा के कैथल का रहने वाला है. गैंगस्टर रोधी कार्य बल (एजीटीएफ) और बरनाला पुलिस के एक संयुक्त अभियान में दोनों को पकड़ा गया.
यादव ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से कुल छह पिस्तौल (एक पीएक्स5, .32 बोर की चार पिस्तौल, और 0.30 बोर की एक पिस्तौल) और 19 कारतूस बरामद किए गए हैं. यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने एक कार भी जब्त की है, जिसका उपयोग आरोपी हथियारों की आपूर्ति करने के लिए कर रहे थे.
डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि आरोपी विदेशी आकाओं के निर्देश पर बंबीहा गिरोह के गुर्गों को इन हथियारों की आपूर्ति करने की योजना बना रहे थे, ताकि वे राज्य में सनसनीखेज अपराधों को अंजाम दे सकें. उन्होंने बताया कि हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला की पहचान करने और उसे समाप्त करने के लिए मामले की जांच जारी है.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एजीटीएफ, प्रमोद बान ने बताया कि पुलिस टीम को बंबीहा गिरोह के संचालकों द्वारा राज्य में सनसनीखेज अपराध करने की साजिश रचने के बारे में विशेष जानकारी मिली थी. उन्होंने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ पंजाब की टीम ने बरनाला-बठिंडा मुख्य मार्ग से गांव धौला में दोनों संदिग्धों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामला दर्ज है. बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि इस संबंध में बरनाला के रुरेके कलां पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इसके साथ ही और हथियारों की बरामदगी हो सकती है.
