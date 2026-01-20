ETV Bharat / bharat

राज्य सरकार को केंद्रीय कर्मियों के करप्शन मामलों की जांच करने का पूरा अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( Getty Image )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर मामला करप्शन का हो और आरोप केंद्र सरकार के कर्मियों पर लगे, तो राज्य सरकार की पुलिस को जांच करने का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि वह जांच करने के बाद मामले में आरोप भी दाखिल कर सकती है. कोर्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को किसी भी तरह से सीबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यदि संबंधित मामले में केंद्र सरकार के कर्मी पर करप्शन के आरोप लगे हों तो. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच राज्य एजेंसी या केंद्रीय एजेंसी या किसी भी पुलिस एजेंसी द्वारा की जा सकती है, इस शर्त के साथ कि पुलिस अधिकारी एक विशेष रैंक का होना चाहिए. पीठ ने कहा कि इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 17 में देखा जा सकता है. धारा 17 में लिखा है कि राज्य पुलिस या राज्य की किसी विशेष एजेंसी को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और कदाचार से संबंधित मामलों को दर्ज या जांच करने से नहीं रोकती है. बेंच ने कहा, "सुविधा और काम के दोहराव से बचने के लिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है, और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो - राज्य की एक विशेष जांच एजेंसी - को राज्य सरकार और उसके उपक्रमों के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है."