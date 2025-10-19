ETV Bharat / bharat

वियतनाम मॉडल पर काम करेगी उत्तराखंड सरकार, राज्य में पहली बार होगा वुड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन

वन संपदा और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द स्टेट वुड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करने जा रही है.

STATE WOOD DEVELOPMENT COUNCIL
वियतनाम मॉडल पर काम करेगी उत्तराखंड सरकार (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 19, 2025 at 8:09 PM IST

7 Min Read
नवीन उनियाल

देहरादून: उत्तराखंड अब अपनी हरित संपदा को आर्थिक शक्ति में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. वियतनाम के लकड़ी उद्योग मॉडल से प्रेरित होकर राज्य सरकार पहली बार उत्तराखंड स्टेट वुड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करने जा रही है. इस परिषद के जरिए सरकार का लक्ष्य वियतनाम की तरह लकड़ी उद्योग को अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाना होगा. ताकि उत्तराखंड भी अपनी वन संपदा और कृषि वानिकी को किसानों की आय वृद्धि, ग्रामीण रोजगार और पर्यावरणीय संतुलन का आधार बना सके.

70 फीसदी वन क्षेत्र: वियतनाम की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी उद्योग, कृषि और वन विभाग का एक मजबूत गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रही है. इसका लक्ष्य राज्य में लकड़ी उद्योग को आगे बढ़ना होगा, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यह उद्योग अपनी अहम भूमिका अदा कर सके. उत्तराखंड में 70 फीसदी वन क्षेत्र है, जिसमें संरक्षित क्षेत्र के अलावा सिविल सोयम में भी वनों की कोई कमी नहीं है. यही स्थिति उत्तराखंड में इस उद्योग की अपार संभावनाओं को बढ़ा रही है.

वियतनाम मॉडल पर काम करेगी उत्तराखंड सरकार (VIDEO-ETV Bharat)

काउंसिल में होंगे ये लोग: इसी को देखते हुए उत्तराखंड स्टेट वुड डेवलपमेंट काउंसिल गठित करने की तैयारी की जा रही है. इसमें मुख्यमंत्री को काउंसिल का अध्यक्ष, वन मंत्री को उपाध्यक्ष और कृषि मंत्री को सदस्य के रूप में रखने का प्रस्ताव है. इसके अलावा मेंबर सेक्रेटरी के रूप में प्रमुख सचिव वन को रखने का प्रयास है. इसके अलावा भी कई लोग इस काउंसिल के सदस्य होंगे. हालांकि अभी इस पर फिलहाल विचार चल रहा है और इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है.

STATE WOOD DEVELOPMENT COUNCIL
उत्तराखंड में 341 लकड़ी आधारित उद्योग कार्यरत हैं. (PHOTO- ETV Bharat)

वियतनाम यात्रा से मिला नया दृष्टिकोण: अर्थव्यवस्था में लकड़ी उद्योग की भूमिका बढ़ाने का यह आइडिया वन विभाग को वियतनाम यात्रा के दौरान आया. वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत विभाग के तमाम अधिकारी इस यात्रा पर गए थे. यात्रा के दौरान लकड़ी आधारित उद्योग किस तरह किसी देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे सकते हैं, ये इस दल ने प्रत्यक्ष रूप से देखा. वियतनाम ने संगठित कृषि वानिकी, क्लोन आधारित वृक्षारोपण, मूल्यवर्धित प्रसंस्करण और वैश्विक निर्यात नीति के जरिए अपने लकड़ी उद्योग से अरबों डॉलर की कमाई की. इसी मॉडल को उत्तराखंड अपनी भौगोलिक और पारिस्थितिक स्थितियों के अनुरूप अपनाने की योजना बना रहा है.

राज्य की अर्थव्यवस्था और चुनौतियां: वर्तमान में उत्तराखंड में 341 लकड़ी आधारित उद्योग कार्यरत हैं, जिनमें 310 आरा मिलें, 30 प्लाईवुड इकाइयां और 1 पेपर उद्योग शामिल है. उत्तराखंड वन विकास निगम सालाना लगभग 2.5 लाख घन मीटर काष्ठ का उत्पादन करता है. जबकि राज्य की मांग इसके मुकाबले कई अधिक है. यहां करीब 2 लाख घन मीटर की कमी हर साल बनी रहती है.

STATE WOOD DEVELOPMENT COUNCIL
वियतनाम ने संगठित कृषि वानिकी और वैश्विक निर्यात नीति के जरिए लकड़ी उद्योग से अरबों डॉलर की कमाई की. (PHOTO- ETV Bharat)

47 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र: फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2023 के अनुसार, राज्य का 47 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है और वनों के बाहर पेड़ों से राज्य की वार्षिक लकड़ी उत्पादन क्षमता 1.13 मिलियन घन मीटर आंकी गई है. बावजूद इसके, किसानों और उद्योगों के बीच सीधा तालमेल न होने के कारण इस क्षमता का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है.

काउंसिल का लक्ष्य लकड़ी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार: नवगठित उत्तराखंड स्टेट वुड डेवलपमेंट काउंसिल का उद्देश्य है कि राज्य में काष्ठ आधारित अर्थव्यवस्था को वैज्ञानिक, पारदर्शी और टिकाऊ स्वरूप दिया जाए. वर्तमान में राज्य की काष्ठ अर्थव्यवस्था लगभग 1500 करोड़ रुपए की है, जिसे आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.

काउंसिल के तहत डिजिटल वृक्षारोपण रजिस्ट्री, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, क्लोन आधारित वृक्षारोपण, बांस संवर्धन और किसान-उद्योग भागीदारी मॉडल जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इससे किसानों को प्रोत्साहन, उद्योगों को स्थायी कच्चा माल और राज्य को नई आर्थिक गति मिलेगी.

STATE WOOD DEVELOPMENT COUNCIL
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वियतनाम दौरे के दौरान उनके लकड़ी उद्योग का अध्ययन किया. (PHOTO- ETV Bharat)

कृषि वानिकी बनेगी किसानों की नई आय का स्रोत: राज्य में कृषि वानिकी की अपार संभावनाएं हैं. पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में नीलगिरी, पॉपुलर, चिनार और बांस जैसी प्रजातियां तेजी से बढ़ने वाली और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हैं. वर्तमान में कृषि वानिकी से देश में लाखों किसान जुड़े हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभी यह संभावनाओं के शुरुआती दौर में है.

काउंसिल, किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, तकनीकी मार्गदर्शन, कटान की अनुमति में सरलता और बाजार तक सीधी पहुंच जैसे लाभ सुनिश्चित करेगी. इससे किसानों को नकदी फसलों के साथ-साथ पेड़ों से भी दीर्घकालिक आमदनी होगी.

STATE WOOD DEVELOPMENT COUNCIL
राज्य की वार्षिक लकड़ी उत्पादन क्षमता 1.13 मिलियन घन मीटर आंकी गई है. (PHOTO- ETV Bharat)

संस्थागत समन्वय से बढ़ेगी उत्पादकता: वन विभाग, वन निगम, कृषि और उद्योग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए यह काउंसिल एक संस्थागत मंच का कार्य करेगी. परिषद नीति निर्माण, प्रशिक्षण, डिजिटल निगरानी और वृक्षारोपण से लेकर औद्योगिक प्रसंस्करण तक की प्रक्रिया को जोड़ने का काम करेगी.

इसके अलावा, परिषद के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट जैसी पहलें भी लागू की जाएंगी, जिसके तहत वृक्षारोपण और कार्बन अवशोषण करने वाले किसानों और उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा.

STATE WOOD DEVELOPMENT COUNCIL
उत्तराखंड के 28 वन प्रभागों में से 21 प्रभागों में सक्रिय लकड़ी आधारित उद्योग. (PHOTO- ETV Bharat)

वनीकरण और औद्योगिक विकास का साझा मार्ग: उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां कृषि वानिकी के लिए अत्यंत अनुकूल हैं. यहां न केवल मैदानी क्षेत्र बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में भी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो मिट्टी संरक्षण, जैव विविधता और कार्बन पृथक्करण में योगदान देती हैं.

नई परिषद के माध्यम से राज्य राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे रोजगार सृजन, किसानों की आय दोगुनी करना, आत्मनिर्भर भारत और जलवायु संरक्षण की दिशा में ठोस योगदान देगा. वनों के बाहर पेड़ों की खेती को बढ़ावा देकर प्राकृतिक वनों पर दबाव कम किया जा सकेगा.

भविष्य का दृष्टिकोण: उत्तराखंड स्टेट वुड डेवलपमेंट काउंसिल के गठन के साथ राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ काष्ठ उद्योग को प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि इसे ग्रामीण विकास और हरित अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाना भी है.

यदि सही नीतिगत प्रोत्साहन, तकनीकी सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिला, तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड न केवल लकड़ी आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा.

STATE WOOD DEVELOPMENT COUNCIL
भारत में इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की मांग बढ़ रही है. (PHOTO- ETV Bharat)

उत्तराखंड वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड के 28 वन प्रभागों में से 21 प्रभागों में सक्रिय लकड़ी आधारित उद्योग है. उत्तराखंड में सबसे अधिक डब्ल्यूबीआई वाले प्रमुख वन प्रभाग देहरादून 70, हरिद्वार 69, तराई पश्चिम रामनगर 60 और तराई मध्य रुद्रपुर 57 हैं. अधिकांश लकड़ी खुले बाजार 5 फीसदी से प्राप्त की जाती है. इसके बाद सरकारी डिपो 42 फीसदी, व्यक्तिगत बागान 3 फीसदी, अन्य 3 फीसदी और स्वयं के बागान 2 फीसदी हैं.

भारत में इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की मांग बढ़ रही है. भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वनों के बाहर वृक्षों से वार्षिक लकड़ी उत्पादन क्षमता 1.13 मिलियन घन मीटर अनुमानित है. उत्तराखंड में ये भंडार 2013 में 19.336 मिलियन घन मीटर था, तो 2023 में यह बढ़कर 20.025 मिलियन घन मीटर हो गया है.

