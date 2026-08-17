ETV Bharat / bharat

'मुझे 'मिसिंग लिंक' के बारे में टारगेट किया गया, लेकिन इसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था : गडकरी

पुणे (महाराष्ट्र) : “पुणे सहित राज्य में विभिन्न स्थानों पर गड्ढे हैं और कई नागरिक इन गड्ढों के कारण परेशान हैं.इसके अलावा, पिछले महीने राज्य में भारी बारिश के कारण मिसिंग लिंक में दरार आ गई थी और गड्ढे हो गए थे. मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस को बिना एक भी छेद के बनाऊंगा. सड़क अभी भी अच्छी है लेकिन इसकी खबर नहीं छप रही है. जब मैं मिसिंग लिंक के बारे में पूछ रहा था तो वन विभाग ने अनुमति नहीं दी. इसलिए मैं मिसिंग लिंक रोड नहीं बना सका. लेकिन ‘मिसिंग लिंक’ को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, जबकि इसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था."

उक्त बातें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहीं. उन्होंने कहा कि, “सोशल मीडिया अभी क्वालिटी कंट्रोल के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि इससे समस्याओं की तुरंत पहचान हो जाती है. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब ऐसी गाड़ियां बनाने के लिए किया जा रहा है जो डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी के ज़रिए रियल-टाइम रोड डेटा दे सकें. टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ना जरूरी है, क्योंकि इससे खराबी का तुरंत पता चल जाता है."

गडकरी ने कहा, "अगले दो सालों में पुणे में 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. पहला प्रोजेक्ट 31,400 करोड़ का शिरूर-पुणे प्रोजेक्ट है. पुणे में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि यह एक बहुत पसंदीदा जगह है.दूसरे चल रहे प्रोजेक्ट्स में 5,000 करोड़ का हड़पसर यावत प्रोजेक्ट और 4,000 करोड़ का 53 किलोमीटर का तलेगांव-चाकन-शिकरापुर प्रोजेक्ट शामिल हैं. मेरा विजन छत्रपति संभाजीनगर तक का यात्रा में लगने वाले समय को कम करके दो घंटे करना है."