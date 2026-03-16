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'बंगाल में अभी और होंगे बड़े तबादले': भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने राज्य में हो रहे अधिकारियों के तबादलों को सही ठहराते हुए ममता सरकार की घेराबंदी की है.

West Bengal Election
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 8:31 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल को लेकर राजनीति गरमा गई है. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा डरी हुई है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में तबादला कर रही है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने राज्य में हो रहे अधिकारियों के तबादलों को सही ठहराते हुए ममता सरकार की घेराबंदी की है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह 'प्रशासनिक सर्जरी' बेहद जरूरी है.

सही चुनाव के लिए तबादला जरूरी

शमिक भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई अधिकारी सत्ताधारी दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. भट्टाचार्य ने कहा, "अगर पश्चिम बंगाल में वास्तव में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने हैं, तो इन अधिकारियों का तबादला अनिवार्य है. चुनाव आयोग अभी कदम उठा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी और भी बड़े तबादले होने वाले हैं."

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य. (ETV Bharat)

'ज्यूडीशरी पर दबाव और धरने की राजनीति'

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 12 अन्य राज्यों में भी चुनावी प्रक्रियाएं (SIR) चल रही हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ ममता बनर्जी को ही हो रही है. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री काला कोट पहनकर न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाना चाहती हैं और बात-बात पर धरने पर बैठ जाती हैं." प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि टीएमसी के समर्थक अधिकारियों ने फॉर्म 7 नहीं भरने दिया.

इस बार नहीं चलेगा गुंडा राज

पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद राज्य में हुई व्यापक हिंसा का जिक्र करते हुए भट्टाचार्य ने दावा किया कि इस बार जनता टीएमसी के 'गुंडा राज' का अंत कर देगी. उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव के बाद राज्य की स्थिति बदलेगी क्योंकि "इस बार सत्ता में टीएमसी नहीं रहेगी."

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी. (ETV Bharat)

दो चरणों में होगा चुनाव

राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होगा. भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को प.बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को दो सीटों-भबनीपुर और नंदीग्राम से मैदान में उतारा है. बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीती थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थीं.

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