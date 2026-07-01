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अडानी एमएससी विझिंजम पोर्ट डील के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी: सीएम सतीशन

मुख्यमंत्री वी डी सतीशन (फाइल फोटो) ( IANS and ANI )

तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा कि अडानी ग्रुप के विझिंजम पोर्ट के 49 प्रतिशत शेयर स्विट्जरलैंड की मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी को ट्रांसफर करने के कदम के लिए राज्य सरकार की पहले से मंजूरी जरूरी है. विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की एक अर्जी और जेवियर चिट्टिलापिल्ली के एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हालांकि सरकार को रिपोर्ट के बारे में पता है, लेकिन अडानी ग्रुप ने न तो उनसे संपर्क किया है और न ही अभी तक इजाजत मांगी है. यूरोप की बड़ी शिपिंग कंपनी एमएससी, अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लगभग आधे शेयर खरीद रही है. एमएससी, कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.397 बिलियन डॉलर, लगभग 13270 करोड़ रुपये में खरीद रही है, जिसकी अनुमानित वैल्यूएशन 2.85 बिलियन डॉलर, लगभग 27000 करोड़ रुपये है. एमएससी के पोर्ट ऑपरेटिंग डिवीजन टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सब्सिडियरी मुंडी लिमिटेड, शेयर ले रही है. केरल और भारतीय पोर्ट सेक्टर में सबसे बड़े विदेशी निवेश को दिखाते हुए, इस डील में TIL शामिल हुई है, जो पांच महाद्वीपों में 100 से ज्यादा कंटेनर टर्मिनल चलाती है और जिसकी सालाना कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 70 मिलियन TEUs (बीस फुट समतुल्य इकाई) से ज्यादा है. गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और तमिलनाडु के एन्नोर पोर्ट पर उनकी पार्टनरशिप के बाद, यह भारत में अडानी ग्रुप और MSC के बीच तीसरा सहयोग है. समझौते की शर्तों के मुताबिक, अडानी ग्रुप राज्य सरकार की मंजूरी के बिना स्वामित्व संरचना में बदलाव नहीं कर सकता. चूंकि पोर्ट 2080 में पूरी तरह से राज्य सरकार को सौंप दिया जाना है, इसलिए बड़े विदेशी निवेश के बारे में कोई भी बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब सरकार इस प्रक्रिया में सक्रिय पार्टनर हो. क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए डील के लिए केंद्रीय शिपिंग और गृह मंत्रालयों से मंजूरी भी जरूरी है. मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, प्रतिस्पर्धी तरीकों, निवेश को बढ़ावा देने, दूर की सोचने वाले लक्ष्यों और राज्य के राजस्व हितों को सुरक्षित रखते हुए ही अडानी एमएससी समझौते को मंजूरी देगी.