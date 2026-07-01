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अडानी एमएससी विझिंजम पोर्ट डील के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी: सीएम सतीशन

सीएम वी डी सतीशन ने कहा कि, अडानी एमएससी विझिंजम पोर्ट डील के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है.

State Approval Mandatory For Adani MSC Vizhinjam Port Deal Says CM Satheesan
मुख्यमंत्री वी डी सतीशन (फाइल फोटो) (IANS and ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 10:26 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा कि अडानी ग्रुप के विझिंजम पोर्ट के 49 प्रतिशत शेयर स्विट्जरलैंड की मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी को ट्रांसफर करने के कदम के लिए राज्य सरकार की पहले से मंजूरी जरूरी है.

विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की एक अर्जी और जेवियर चिट्टिलापिल्ली के एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हालांकि सरकार को रिपोर्ट के बारे में पता है, लेकिन अडानी ग्रुप ने न तो उनसे संपर्क किया है और न ही अभी तक इजाजत मांगी है.

यूरोप की बड़ी शिपिंग कंपनी एमएससी, अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लगभग आधे शेयर खरीद रही है. एमएससी, कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.397 बिलियन डॉलर, लगभग 13270 करोड़ रुपये में खरीद रही है, जिसकी अनुमानित वैल्यूएशन 2.85 बिलियन डॉलर, लगभग 27000 करोड़ रुपये है. एमएससी के पोर्ट ऑपरेटिंग डिवीजन टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सब्सिडियरी मुंडी लिमिटेड, शेयर ले रही है.

केरल और भारतीय पोर्ट सेक्टर में सबसे बड़े विदेशी निवेश को दिखाते हुए, इस डील में TIL शामिल हुई है, जो पांच महाद्वीपों में 100 से ज्यादा कंटेनर टर्मिनल चलाती है और जिसकी सालाना कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 70 मिलियन TEUs (बीस फुट समतुल्य इकाई) से ज्यादा है. गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और तमिलनाडु के एन्नोर पोर्ट पर उनकी पार्टनरशिप के बाद, यह भारत में अडानी ग्रुप और MSC के बीच तीसरा सहयोग है.

समझौते की शर्तों के मुताबिक, अडानी ग्रुप राज्य सरकार की मंजूरी के बिना स्वामित्व संरचना में बदलाव नहीं कर सकता. चूंकि पोर्ट 2080 में पूरी तरह से राज्य सरकार को सौंप दिया जाना है, इसलिए बड़े विदेशी निवेश के बारे में कोई भी बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब सरकार इस प्रक्रिया में सक्रिय पार्टनर हो.

क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए डील के लिए केंद्रीय शिपिंग और गृह मंत्रालयों से मंजूरी भी जरूरी है. मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, प्रतिस्पर्धी तरीकों, निवेश को बढ़ावा देने, दूर की सोचने वाले लक्ष्यों और राज्य के राजस्व हितों को सुरक्षित रखते हुए ही अडानी एमएससी समझौते को मंजूरी देगी.

विझिंजम पोर्ट पर विकास गतिविधियों का दूसरा चरण अभी तेजी से चल रहा है. इस फैसिलिटी की अभी कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी 1.6 मिलियन ट्वेंटी फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स है. दिसंबर 2028 तक विकास का काम पूरा होने की उम्मीद है, और यह कैपेसिटी साढ़े तीन गुना बढ़कर 5.7 मिलियन TEUs तक पहुंचने का अनुमान है. एसएससी के साथ सहयोग से विझिंजम में ज्यादा कंटेनर आने में आसानी होगी और आधारभूत संरचना में काफी सुधार होगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रीमियर ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर पोर्ट की जगह पक्की हो जाएगी.

विधायक साजी चेरियन के एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पोर्ट बनने से बेघर हुए और प्रभावित हुए लोगों के लिए एक खास पुनर्वास पैकेज लागू किया जाएगा. अभी एक या दो सेंट के तंग प्लॉट में रहने वाले मछुआरों को अच्छी सुविधाओं वाले फ्लैट या घर दिए जाएंगे.

ये कोशिशें ओमन चांडी सरकार के समय में घोषित 475 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज के आधार पर आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की नीति जलवायु परिवर्तन और समुद्री कटाव के असर से परेशान तटीय समुदायों को मजबूती से समर्थन करना है.

विधायक नजीब कंथापुरम के एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि विझिंजम पोर्ट को एकेडमिक सेक्टर से जोड़ने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जाएगा. यह म्यूजियम नई पीढ़ी को पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जमाने के नेवी इतिहास के साथ-साथ कुंजली मरक्कर की महान लड़ाई की भावना के बारे में बताने का काम करेगा. इस पहल के साथ-साथ, मैरीटाइम लॉ और लॉजिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट पर फोकस करने वाले नए एकेडमिक कोर्स भी शुरू किए जाएंगे.

तिरुवनंतपुरम के मार इवानियोस कॉलेज में मैरीटाइम लॉ में स्पेशलाइज़ेशन वाला एलएलएम कोर्स पहले ही शुरू हो चुका है. सरकार उन एकेडमिक प्रोग्राम को प्राथिमिकता देगी जो भविष्य में ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करते हैं. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विझिंजम के साथ-साथ अझिक्कल और बेपोर पोर्ट की विकास क्षमता का फायदा उठाकर मालाबार क्षेत्र की आर्थिक विकास को तेज करने के मकसद से परियोजना जल्द ही लागू किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: अडानी विझिंजम पोर्ट में ₹13,000 करोड़ का महा-निवेशः दिग्गज शिपिंग कंपनी MSC खरीदेगी 49% हिस्सेदारी

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