ETV Bharat / bharat

नए साल की शुरुआत कोहरे की मार से बिगड़ी रफ्तार, रेल व हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंचीं ये ट्रेनें कोहरे का असर सबसे ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ रहा है.

नई दिल्ली: वर्ष 2026 के पहले ही दिन उत्तर भारत में घने कोहरे ने रेल व हवाई यातायात की रफ्तार थाम दी. राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कम दृश्यता के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. देश के अलग–अलग राज्यों से राजधानी दिल्ली आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक से तीन घंटे तक की देरी से पहुंचीं. वहीं कई फ्लाइट रद्द और कई लेट रहीं.

आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन आने वाली ट्रेनें भी प्रभावित

आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (12817) 1 घंटा 27 मिनट व अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22411) 42 मिनट की देरी से पहुंची. वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12627) 1 घंटा 12 मिनट, इंटरसिटी एक्सप्रेस (14211) 1 घंटा 31 मिनट, सिकंदराबाद–हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (12437) 1 घंटा 21 मिनट और कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12629) 1 घंटा 9 मिनट लेट रही.

इसके अतिरिक्त श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12192) 1 घंटा 8 मिनट, महाकौशल एक्सप्रेस (12189) 2 घंटे 47 मिनट और मंगल्लाल लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12617) 1 घंटा 13 मिनट की देरी से पहुंची.



कोहरे से क्यों लेट होती हैं ट्रेनें

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है. ऐसे में लोको पायलट को दूर से सिग्नल दिखाई नहीं देते हैं इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है. यही वजह है कि ट्रेन संचालन प्रभावित हो रहा है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित (ETV Bharat)

कोहरे का असर सिर्फ रेल नहीं बल्कि हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है. कम दृश्यता के चलते कई घरेलू उड़ानें या तो रद्द करनी पड़ीं या फिर देरी से संचालित हुईं. इंडिगो, स्पाइसजेट समेत अन्य एयरलाइंस की कई फ्लाइट्स प्रभावित हैं.

इंडिगो की दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट 6E 9053 को 1 जनवरी को रद्द कर दिया गया है. वहीं, स्पाइसजेट की दिल्ली से धर्मशाला जाने वाली फ्लाइट SG 2941 भी निरस्त कर दी गई है. इसके अतिरिक्त स्पाइसजेट की दिल्ली–दरभंगा फ्लाइट SG 495, नई दिल्ली–वाराणसी फ्लाइट SG 9718, नई दिल्ली–मुंबई फ्लाइट SG 668 व SG 664 देरी से संचालित हुईं.

नए साल 2026 के पहले दिन ही कोहरे ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं. मौसम साफ होने तक रेल व हवाई यातायात में इसी तरह की दिक्कतें बने रहने की आशंका जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें :