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केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कथित यौन उत्पीड़न का मामला, CM रेवंत रेड्डी ने विशेष जांच के आदेश दिए

हैदराबाद: जनता के बढ़ते दबाव के बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) सीवी आनंद को केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच में तेजी लाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाने का आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री ने डीजीपी से यह भी पूछा कि 8 मई को शिकायत मिलने के बाद अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिस पर अधिकारी ने जवाब दिया कि स्टाफ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के इंतजाम में व्यस्त थे.

डीजीपी ने कुकटपल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) रिथिराज को भी भागीरथ केस की जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है. चूंकि मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है, इसलिए उन्हें एक महिला अधिकारी होने के नाते यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इस बीच, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) ने भी भागीरथ के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज यौन शोषण केस का संज्ञान लिया है. आयोग के अध्यक्ष, कोठाकोटा सीतादयाकर रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार से केस के बारे में जानकारी ली है और जांच के लिए एक स्पेशल बेंच बनाई गई है.

'भाजपा का इस केस से कोई लेना-देना नहीं है'

तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष रामचंद्र राव ने साफ किया है कि भाजपा का भागीरथ केस से कोई लेना-देना नहीं है और कानून अपना काम करेगा. उन्होंने पुलिस से कहा है कि वह जांच करे कि क्या संजय के परिवार की तरफ से कोई दखल था.