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स्टारबक्स ने चेन्नई में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ MoU साइन किया, 800 नौकरियों के अवसर

स्टारबक्स ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की मौजूदगी में तमिलनाडु सरकार के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए. ( ETV Bharat )

चेन्नई: अमेरिका की स्टारबक्स कॉफी कंपनी भारत में चेन्नई में अपना पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) बनाने जा रही है. यह अमेरिका के बाहर स्टारबक्स का पहला कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी हब होगा. इसे लेकर कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एमओयू पर साइन कर दिया है. इस कदम से टेक्नोलॉजी से जुड़े लगभग 800 नौकरियां बनने की उम्मीद है. विज्ञप्ति के अनुसार, स्टारबक्स ने सोमवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की उपस्थिति में इस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. राज्य के उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य विभाग के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए 800 ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. यह भारत में स्टारबक्स का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) होगा और देश में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ इसके खुदरा संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र रूप से ऑपरेट होगा. कार्यक्रम में बोलते हुए, स्टारबक्स के मुख्य टेक्नोलॉजी ऑफिसर आनंद वरदराजन ने कहा कि भारत कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने आगे कहा, “चेन्नई में बहुत कुशल तकनीकी प्रतिभा है, यहां के कर्मचारी कंपनियों के साथ ज़्यादा समय तक रहते हैं (कम नौकरी छोड़ने की दर), राज्य में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तमिलनाडु सरकार के प्रोत्साहन से नए सॉल्यूशन खोजने और बिज़नेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी.” एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद सीएम विजय ने कहा कि इतनी दुनिया भर में मशहूर कंपनी का राज्य पर भरोसा युवाओं के टैलेंट का सबूत है.