स्टारबक्स ने चेन्नई में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ MoU साइन किया, 800 नौकरियों के अवसर
अमेरिका की मशहूर कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने चेन्नई में टेक्नोलॉजी हब स्थापित करेगी. इससे 800 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है.
Published : September 21, 2026 at 5:59 PM IST
चेन्नई: अमेरिका की स्टारबक्स कॉफी कंपनी भारत में चेन्नई में अपना पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) बनाने जा रही है. यह अमेरिका के बाहर स्टारबक्स का पहला कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी हब होगा. इसे लेकर कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एमओयू पर साइन कर दिया है. इस कदम से टेक्नोलॉजी से जुड़े लगभग 800 नौकरियां बनने की उम्मीद है.
विज्ञप्ति के अनुसार, स्टारबक्स ने सोमवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की उपस्थिति में इस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.
राज्य के उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य विभाग के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए 800 ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.
यह भारत में स्टारबक्स का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) होगा और देश में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ इसके खुदरा संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र रूप से ऑपरेट होगा. कार्यक्रम में बोलते हुए, स्टारबक्स के मुख्य टेक्नोलॉजी ऑफिसर आनंद वरदराजन ने कहा कि भारत कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
उन्होंने आगे कहा, “चेन्नई में बहुत कुशल तकनीकी प्रतिभा है, यहां के कर्मचारी कंपनियों के साथ ज़्यादा समय तक रहते हैं (कम नौकरी छोड़ने की दर), राज्य में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तमिलनाडु सरकार के प्रोत्साहन से नए सॉल्यूशन खोजने और बिज़नेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी.”
We just brewed something strong.— Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) September 21, 2026
Tamil Nadu x Starbucks, a partnership blended to perfection. Delighted to welcome Starbucks GCC to Tamil Nadu.
Our Government today signed an MoU with Starbucks to establish its Global Capability Centre in Chennai, in presence of Hon'ble Chief… pic.twitter.com/pqt5ZCJbX7
एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद सीएम विजय ने कहा कि इतनी दुनिया भर में मशहूर कंपनी का राज्य पर भरोसा युवाओं के टैलेंट का सबूत है.
उन्होंने आगे कहा कि यह निवेश यह साबित करेगा कि तमिलनाडु ऐसी टॉप कंपनियों के आने के लिए एक बेहतरीन जगह है. उन्होंने तमिलनाडु सरकार की ओर से स्टारबक्स के साथ एक लंबी और सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं.
इस कदम का स्वागत करते हुए, तमिलनाडु सरकार के उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री, विरुधाई मगल कीर्तना ने कहा, “तमिलनाडु एक्स स्टारबक्स, एक बेहतरीन पार्टनरशिप.”
उन्होंने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “हमारी सरकार ने आज मुख्यमंत्री थिरु सी. जोसेफ विजय की मौजूदगी में चेन्नई में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए स्टारबक्स के साथ एक एमओयू साइन किया. इससे पहले फेज़ में 800 ज़्यादा कीमत वाली नौकरियां बनेंगी.”
यह घटनाक्रम यूएस मेजर कंपनी के तमिलनाडु में जीसीसी बनाने के प्लान की घोषणा के तुरंत बाद हुआ है.
अमेरिका की हेल्थकेयर और फार्मेसी सर्विस कंपनी वालग्रीन्स भारत में चेन्नई में अपना पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रही है. इसका प्लान पहले साल में 250 से ज़्यादा उच्च-मूल्य वाली नौकरियां बनाना और आने वाले सालों में काम-काज का विस्तार करना है.
वालग्रीन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की मौजूदगी में सचिवालय में तमिलनाडु सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए. एक आधिकारिक रिलीज के अनुसार, नया जीसीसी, तारामणी में डीएलएफ डाउनटाउन कॉम्प्लेक्स में, नए घोषित ओएमआर जीसीसी कॉरिडोर के साथ होगा.
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