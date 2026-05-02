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बिहार में मौजूद है अफगानी योद्धा की 'खड़ी कब्र', अकबर ने इसलिए कटवा दिया था सिर....

इतिहास के पन्नों में यह कब्र मुगल बादशाह अकबर के 'बड़े एक्शन' और अफगान योद्धाओं की शहादत की गवाही देती है. पढ़ें खबर-

DAWOOD KHA KRIYANVI
नालंदा में खड़ी कब्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 2, 2026 at 9:07 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा स्थित उगावां गांव में 400 साल पुरानी खड़ी कब्र मौजूद है. कहा जाता है कि ये मजार असल में दाऊद खां क्रियान्वी की है. महज 28 साल की उम्र में मारे गए दाऊद खां की ताकत का अंदाजा उसकी खौफनाक सेना से लगाया जा सकता है. उस दौर में दाऊद के पास 1 लाख 40 हजार पैदल सैनिक यानि प्यादे, 3600 हाथी और 20 हजार तोपों की विशाल फौज थी. जानिए खड़ी कब्र की कहानी.

लोगों को हैरत में डाल देती हैं कहानियां: नालंदा के उगावां गांव में एक 400 साल पुरानी एक खौफनाक और चौंकाने वाली 'खड़ी कब्र' मौजूद है. ग्रामीणों के लिए यह एक चमत्कारी और खौफनाक मजार है. लेकिन इतिहास के पन्नों में यह मुगल बादशाह अकबर के 'बड़े एक्शन' और अफगान योद्धाओं की शहादत की गवाही देती है. यहां की कहानियां आज भी लोगों को हैरत में डाल देती हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

कौमी एकता की मिसाल है कब्र: अस्थावां प्रखंड के उगावां गांव की मस्जिद 'माह-ए-नाज़' परिसर में यह खड़ी कब्र आज भी कौमी एकता की मिसाल है. स्थानीय ग्रामीण विनोद उगानवी, श्रवण यादव और मो. मफहूम रब्बानी बताते हैं कि पुराने लोग इसे एक बेहद ताकतवर और गुस्सैल सूफी संत 'जहामिया जहांगीर जहांगश्त' की मजार बताते हैं.

सूफी संत की थी दहशत: माना जाता है कि उस सूफी संत की दहशत ऐसी थी कि उस जमाने में अगर इस मजार के ऊपर से कोई परिंदा भी गुजर जाए, तो वह जलकर भस्म हो जाता था. अगर कोई किसी सवारी जैसे कि घोड़े या गाड़ी पर बैठकर इस रास्ते से गुजरता था तो उसके साथ भयानक हादसा तय था.

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दाऊद खां क्रियान्वी की खड़ी कब्र (ETV Bharat)

1980 में अस्तित्व में आया मजार: मान्यता है कि इसी खौफ के कारण पुराने समय में कहार जब भी डोली उठाकर दुल्हन को ले जाते थे, तो मजार से आधे किलोमीटर पहले ही डोली को कंधे से उतारकर सम्मान और डर से अपने हाथों पर उठा लेते थे. यहां तक कि आज भी गांव में किसी भी शुभ काम से पहले इस मजार पर अगरबत्ती जलाकर चादरपोशी जरूर की जाती है. बताया जाता है कि साल 1980 में ग्रामीणों की कोशिश से ये मज़ार अस्तित्व में आया. उसकी मरम्मत कराकर तब से गांव के लोग ही मजार की देखरेख करते हैं.

"ये मजार कौमी एकता की मिसाल है. गैर मुस्लिम भी यहां अपनी दुआ कबूल होने पर आते हैं. नई शादी होने पर दुल्हन को घर ले जाने से पहले मजार पर लाकर इबादत की जाती है. उसके बाद ही घर में लेकर जाते हैं." - मफ़हूम रब्बानी, मस्जिद के इमाम

दाऊद खां क्रियान्वी की है मजार: शेरशाह सूरी के 16वें वंशज और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य मो. तुफैल अहमद खां सूरी ने इस कब्र का असली और चौंकाने वाला इतिहास बताया. उनके मुताबिक मौलवी फसीह उद्दीन बलखी अजीमाबादी की किताब 'तारीख-ए-मगध' के हवाले से पता लगता है कि यह मजार असल में दाऊद खां क्रियान्वी की है. दाऊद खां सिलाव के करियन्ना गांव निवासी सुलेमान खां क्रियान्वी के बड़े बेटे थे वह खुद को एक स्वतंत्र बादशाह के रूप में स्थापित करना चाहते थे.

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'माह-ए-नाज़' (ETV Bharat)

धड़ को खड़ा करके चुनवाया गया: कहा जाता है कि यह बात जब अकबर को पता चली तो उसके गवर्नर मुनम खां ने दाऊद को धोखे से बुलाया और बेरहमी से उसकी गर्दन काट दी. इसके बाद दाऊद का सिर अकबर के कदमों में पेश किया गया और उसके धड़ को उसी तलवार के साथ 1574-1576 ई. के बीच दीवार में खड़ा करके चुनवा दिया गया. इसी वजह से इस कब्र को 'खड़ी कब्र' के रूप में जाना जाता है, जबकि सिर किसी दूसरी जगह दफ़न है.

28 साल की उम्र में मारे गए दाऊद खां: महज 28 साल की उम्र में मारे गए दाऊद खां की ताकत का अंदाजा उसकी खौफनाक सेना से लगाया जा सकता है. उस दौर में दाऊद के पास 1 लाख 40 हजार पैदल सैनिक (प्यादा), 3600 हाथी और 20 हजार तोपों की विशाल फौज थी.इतिहास गवाह है कि शेरशाह सूरी के वंशज अफगानी पठानों ने जीवन भर मुगलों से दुश्मनी निभाई. 16वीं सदी में दक्कन से आए एक ऐसे ही पठान योद्धा ने 18 जून 1576 को हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था.

हल्दीघाटी में मौजूद है मजार: मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इस अफगान योद्धा ने मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ 'हरावल' (सेना की अग्रिम पंक्ति) की कमान संभाली थी. यह गौरव पारपंरिक रूप से सिर्फ राजपूतों को मिलता था. युद्ध में वीरगति पाने वाले इस अफगानी पठान की मजार आज भी हल्दीघाटी (खमनौर) में मौजूद है, जो सेक्युलरिज्म और देशभक्ति की अमिट मिसाल है.

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