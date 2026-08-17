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बिहार के अशोक धाम से पहले यहां भी मची थी भगदड़, जानें देश में इससे पहले कब और कहां हुई घटनाएं?

देश में इससे पहले कब आई भगदड़ ( ETV Bharat )

लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले स्थित अशोकधाम मंदिर के बाहर हालिया भगदड़ में कम से कम सात श्रद्धालुओं की जान चली गई है. घटना में 12 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे पहले भी बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में भगदड़ की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इस साल नालंदा में भगदड़: नालंदा में स्थित मां शीतला मंदिर में 31 मार्च 2026 को एक बड़ा हादसा सामने आया था. चैत्र माह के धार्मिक अनुष्ठान के चलते मंदिर परिसर में 25 हजार से भी अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. इसी दौरान अपनों से बिछड़े एक व्यक्ति द्वारा घबराहट में जोर-जोर से चिल्लाने के कारण वहां अचानक अफवाह और अफरा-तफरी के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए. वेंकटेश्वर मंदिर की भगदड़: इससे पिछले साल, 1 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान अचानक अनियंत्रित स्थिति पैदा हो गई. भीड़ के बेकाबू होने से मची इस भगदड़ की चपेट में आने के कारण 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. सात श्रद्धालुओं की जान चली गई (ETV Bharat) करूर भगदड़ हादसा: तमिलनाडु के करूर क्षेत्र में 27 नवंबर 2025 को एक बड़ा राजनीतिक हादसा हुआ. सिनेमा जगत से राजनीति में कदम रखने वाले अभिनेता थलापति विजय की एक जनसभा के दौरान अप्रत्याशित भीड़ जमा हो गई. इस भारी हुजूम के अनियंत्रित होने से वहां भयंकर भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से 41 लोगों की जान चली गई. मनसा देवी मंदिर में भगदड़: उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार में स्थित मां मनसा देवी के मंदिर में 27 जुलाई 2025 को सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने से हादसा हुआ. दर्शनार्थियों की भारी कतार के बीच अचानक फैली अव्यवस्था भगदड़ में बदल गई. इस घटना में 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए. बेंगलुरु में बड़ी भगदड़: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून, 2025 को आईपीएल ट्रॉफी जीतने की खुशी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था. इस ऐतिहासिक जश्न में शामिल होने आए खेल प्रेमियों की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई. वहां मची भगदड़ के कारण 11 खेल प्रशंसकों की दर्दनाक मौत हो गई. लैराई देवी जात्रा भगदड़: गोवा के प्रसिद्ध लैराई जात्रा मंदिर में 3 मई 2025 को एक दर्दनाक दुर्घटना घटी. धार्मिक उत्सव के दौरान अचानक फैली अव्यवस्था के कारण मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई. इस चपेट में आने से 6 दर्शनार्थियों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़: प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ. स्टेशन परिसर में यात्रियों की अत्यधिक तादाद के चलते अचानक नियंत्रण बिगड़ गया और भगदड़ मच गई, जिसमें 18 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी. महाकुंभ में मची बड़ी भगदड़: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ मेले के दौरान 29 जनवरी 2025 को पवित्र स्नान और दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं के बीच अचानक भगदड़ मच गई. इस दुखद घटना में 30 भक्तों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए. हाथरस में भगदड़: उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई 2024 को एक भीषण और हृदयविदारक दुर्घटना हुई. एक धार्मिक आयोजन में सत्संग और प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी एकत्र हुए थे. अचानक अनियंत्रित हुई भीड़ के कारण वहां भयंकर भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए. ETV Bharat GFX (ETV Bharat GFX)