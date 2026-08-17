बिहार के अशोक धाम से पहले यहां भी मची थी भगदड़, जानें देश में इससे पहले कब और कहां हुई घटनाएं?
बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में धार्मिक स्थलों और जनसभाओं में भगदड़ में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत. गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट
Published : August 17, 2026 at 11:24 AM IST
लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले स्थित अशोकधाम मंदिर के बाहर हालिया भगदड़ में कम से कम सात श्रद्धालुओं की जान चली गई है. घटना में 12 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे पहले भी बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में भगदड़ की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है.
इस साल नालंदा में भगदड़: नालंदा में स्थित मां शीतला मंदिर में 31 मार्च 2026 को एक बड़ा हादसा सामने आया था. चैत्र माह के धार्मिक अनुष्ठान के चलते मंदिर परिसर में 25 हजार से भी अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. इसी दौरान अपनों से बिछड़े एक व्यक्ति द्वारा घबराहट में जोर-जोर से चिल्लाने के कारण वहां अचानक अफवाह और अफरा-तफरी के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए.
वेंकटेश्वर मंदिर की भगदड़: इससे पिछले साल, 1 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान अचानक अनियंत्रित स्थिति पैदा हो गई. भीड़ के बेकाबू होने से मची इस भगदड़ की चपेट में आने के कारण 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे.
करूर भगदड़ हादसा: तमिलनाडु के करूर क्षेत्र में 27 नवंबर 2025 को एक बड़ा राजनीतिक हादसा हुआ. सिनेमा जगत से राजनीति में कदम रखने वाले अभिनेता थलापति विजय की एक जनसभा के दौरान अप्रत्याशित भीड़ जमा हो गई. इस भारी हुजूम के अनियंत्रित होने से वहां भयंकर भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से 41 लोगों की जान चली गई.
मनसा देवी मंदिर में भगदड़: उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार में स्थित मां मनसा देवी के मंदिर में 27 जुलाई 2025 को सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने से हादसा हुआ. दर्शनार्थियों की भारी कतार के बीच अचानक फैली अव्यवस्था भगदड़ में बदल गई. इस घटना में 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए.
बेंगलुरु में बड़ी भगदड़: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून, 2025 को आईपीएल ट्रॉफी जीतने की खुशी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था. इस ऐतिहासिक जश्न में शामिल होने आए खेल प्रेमियों की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई. वहां मची भगदड़ के कारण 11 खेल प्रशंसकों की दर्दनाक मौत हो गई.
लैराई देवी जात्रा भगदड़: गोवा के प्रसिद्ध लैराई जात्रा मंदिर में 3 मई 2025 को एक दर्दनाक दुर्घटना घटी. धार्मिक उत्सव के दौरान अचानक फैली अव्यवस्था के कारण मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई. इस चपेट में आने से 6 दर्शनार्थियों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये.
दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़: प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ. स्टेशन परिसर में यात्रियों की अत्यधिक तादाद के चलते अचानक नियंत्रण बिगड़ गया और भगदड़ मच गई, जिसमें 18 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी.
महाकुंभ में मची बड़ी भगदड़: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ मेले के दौरान 29 जनवरी 2025 को पवित्र स्नान और दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं के बीच अचानक भगदड़ मच गई. इस दुखद घटना में 30 भक्तों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए.
हाथरस में भगदड़: उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई 2024 को एक भीषण और हृदयविदारक दुर्घटना हुई. एक धार्मिक आयोजन में सत्संग और प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी एकत्र हुए थे. अचानक अनियंत्रित हुई भीड़ के कारण वहां भयंकर भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए.
वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़: साल 2022 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के कारण 12 भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई लोग इस घटना में चोटिल हुए.
तमिलनाडु में मची थी भगदड़: तमिलनाडु के त्रिची (तिरुचिरापल्ली) क्षेत्र में 21 अप्रैल 2019 को करुप्पासामी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी. इसी दौरान परिसर में अचानक मची भगदड़ के कारण माहौल गमगीन हो गया और इस हादसे में 7 लोगों की असमय मौत हो गई.
देवघर मंदिर में भगदड़: झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 10 अगस्त 2015 को एक बड़ा हादसा हुआ था. पवित्र सावन महीने के दौरान जलार्पण के लिए शिवभक्तों की भारी कतारें लगी हुई थीं. इसी बीच अचानक मची भगदड़ में 11 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
गोदावरी पुष्कर मेले में भगदड़: गोदावरी पुष्कर मेले में भगदड़: आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में 14 अगस्त 2015 को आयोजित गोदावरी पुष्कर मेले के दौरान कोठागम्मा स्नान घाट पर अचानक नियंत्रण बिगड़ने से भयंकर भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई.
पटना भगदड़ में 42 मौतें: बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के त्योहार पर मातम पसर गया. दशहरा मेले और रावण वध कार्यक्रम के समापन के समय वहां भगदड़ मच गई. इस भीषण दुर्घटना में 42 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 100 से अधिक लोग घायल हुए.
एमपी के सतना में भगदड़: मध्य प्रदेश के सतना जिले में 24 अगस्त 2014 को एक दुखद घटना घटी. यहां के प्रसिद्ध कामतानाथ मंदिर में दर्शन और परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे. इसी दौरान परिसर में अचानक अनियंत्रित स्थिति पैदा हो गई और मची भगदड़ की चपेट में आने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई.
दतिया मंदिर में भगदड़: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 13 अक्टूबर 2013 को नवरात्रि उत्सव के समय रतनगढ़ माता मंदिर की ओर जा रहे दर्शनार्थियों की भारी भीड़ के बीच अचानक एक पुल ढह गया. इस हादसे और उसके बाद मची भयंकर अफरा-तफरी में 89 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए.
बिहार में छठ के दौरान भगदड़: बिहार की राजधानी पटना में 19 नवंबर 2012 को लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान मातम पसर गया. अर्घ्य देने के लिए नदी घाट पर जुटे श्रद्धालुओं के बीच अचानक भगदड़ की स्थिति बन गई. इस दर्दनाक हादसे में 20 व्रतियों व श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए.
सबरीमाला भगदड़ में 106 मौतें: केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में 14 जनवरी 2011 को देश की सबसे बड़ी और दर्दनाक दुर्घटनाओं में से एक हुई थी. मकरज्योति के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के बीच बस पकड़ने की आपाधापी मच गई. इस दौरान अनियंत्रित हुई भीड़ के कारण भीषण भगदड़ हो गई, जिसकी चपेट में आने से 106 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए.
हरिद्वार में भगदड़ की घटना: उत्तराखंड के पवित्र धार्मिक स्थल हरिद्वार में 8 नवंबर 2011 को एक बड़ा हादसा सामने आया था. पवित्र गंगा स्नान के पावन अवसर पर हर की पौड़ी घाट पर देश भर से श्रद्धालु जुटे थे. इसी दौरान घाट परिसर में अचानक सुरक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई और मची अफरा-तफरी के कारण 20 श्रद्धालुओं की जान चली गई.
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