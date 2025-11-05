ETV Bharat / bharat

रैली में भीड़ को मैनेज करने के लिए BPR&D ने बनाई योजना, भगदड़ पर लगेगी लगाम!, जानें कैसे

भीड़ प्रबंधन (प्रतीकात्मक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: देश भर में भगदड़ की कई घटनाओं से स्तब्ध, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने एक सामूहिक प्रबंधन योजना तैयार की है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके. बीपीआरएंडडी द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार बड़े भीड़ प्रबंधन कार्यक्रमों की योजना जिला स्तर पर कई एजेंसियों द्वारा समन्वित तरीके से बनाई जाती है, लेकिन अगर कार्यक्रम का प्रबंधन किसी निजी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो पुलिस ही अंतिम भीड़ प्रबंधक होती है. भारत में 2025 तक भगदड़ से कम से कम 114 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 2024 में 123 मौतें दर्ज की गई थीं. जनवरी में महाकुंभ के दौरान 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौतें, जून में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 11 मौतें और सितंबर में तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान 39 लोगों की मौत सबसे प्रमुख थी. बीपीआरएंडडी मॉड्यूल ने कहा, 'भले ही कार्यक्रम का प्रबंधन किसी पेशेवर निजी एजेंसी या आयोजकों द्वारा किया जा रहा हो, पुलिस और अन्य एजेंसियां ​​इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं क्योंकि कार्यक्रम के लिए नियामक प्राधिकरणों से लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जो कई मामलों में राजस्व अधिकारी, पुलिस और क्षेत्र के नगर निकाय होते हैं.' इसके अलावा पुलिस और मजिस्ट्रेट कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार होंगे. 1970 में अपनी स्थापना के बाद से बीपीआरएंडडी ने अनुसंधान और विकास में निवेश करके पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले पुलिस के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया है. बीपीआरएंडडी का ध्यान पुलिस और सुधार सेवाओं के लिए नीतियाँ और अभ्यास विकसित करने, बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त तकनीक की तलाश और उसे हासिल करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण, राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने पर रहा है. बीपीआरएंडडी ने कहा, 'योजनाएँ शून्य में या बिना किसी संदर्भ बिंदु के नहीं बनाई जाती हैं. अधिकांश धार्मिक सामूहिक समारोह हर साल या समय-समय पर निश्चित स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं. अगले आयोजन की योजना बनाने के लिए संदर्भ के रूप में हमेशा ऐतिहासिक योजनाएँ और आँकड़े उपलब्ध होते हैं. हालाँकि, इस तरह के नियोजन दृष्टिकोण में संशोधन की भी आवश्यकता होती है क्योंकि पिछले आयोजनों की जानकारी और ज्ञान आयोजन की योजना बनाने के लिए अपर्याप्त हो सकता है क्योंकि समग्र वातावरण अब बहुत तेजी से बदल रहा है.' योजना और ज्ञान अनिश्चितताओं को कम करते हैं दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजनों की योजना बनाने में मदद के अलावा, ज्ञान और जानकारी अनिश्चितताओं को कम करने में भी मदद करते हैं. भीड़ दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के विश्लेषण से पता चलता है कि कई दुर्घटनाएँ घटनाओं के प्रबंधन के लिए बेतरतीब परिचालन योजना या अनियोजित दृष्टिकोण के कारण होती हैं. बीपीआरएंडडी द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार सामूहिक आयोजनों के योजनाकारों को आँकड़ों की विश्वसनीयता, मान्यताओं की वैधता और भीड़ व भीड़ प्रबंधन प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान, जिसमें भीड़ प्रबंधन अवधारणाओं की स्पष्टता भी शामिल है, पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. चूँकि भीड़ प्रबंधन आयोजनों में नियोजन स्तर पर भी अनिश्चितता बनी रहती है, 'अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में नियोजन की प्रकृति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है. अत्यधिक अनिश्चित परिस्थितियों में तर्कसंगत नियोजन अधिक कठिन हो जाता है. भविष्य के सहवर्ती दृष्टिकोण अपर्याप्त या दूषित आँकड़ों और उन आँकड़ों पर लागू की गई खराब वैचारिक योजना के कारण विकृत हो सकते हैं. जब भविष्य के महत्वपूर्ण पहलुओं का पता नहीं चलता या तो नियोजन अपने सबसे कार्यात्मक पहलुओं से वंचित हो जाता है. बीपीआरएंडडी ने कहा, 'हालांकि, उच्च अनिश्चितता के तहत योजना बनाना अप्रभावी नहीं है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता की डिग्री से समझौता हो सकता है.' अनिश्चितता योजना को कैसे प्रभावित करती है इसमें कहा गया है कि बीपीआरएंडडी के अनुसार अनिश्चितताएँ हमेशा सामूहिक आयोजनों का एक अभिन्न अंग होती हैं. सबसे पहले बिना टिकट वाले आयोजनों में योजनाकार सटीक रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकते कि आयोजन में कितने लोग आएंगे. एक बड़े सामूहिक आयोजन में दो अलग-अलग एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए दो योजना दस्तावेजों में आयोजन के दौरान अपेक्षित भीड़ के आगमन के तीन अलग-अलग अनुमान दर्ज किए गए थे. दूसरा परिवहन के विभिन्न साधनों, जैसे निजी वाहनों, राज्य परिवहन बसों और रेलवे द्वारा आने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है. फिर यह अनुमान लगाना बेहद जोखिम भरा है कि किसी एक विशेष दिशा से या देश के किसी विशेष हिस्से से कितने लोग आएंगे. ऐसे सभी मुद्दे अनिश्चितताओं को बढ़ाते हैं और अनिश्चितताओं को जोखिम में बदलने के लिए डेटा संग्रह में अत्यधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है. बीपीआरएंडडी ने कहा, 'भले ही योजनाकारों के पास इन मापदंडों पर कुछ विश्वसनीय आंकड़े हों, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे आंकड़ों पर आधारित योजना सफल होगी, क्योंकि बीच में आने वाली घटनाएं जैसे सूखा, अच्छा मानसून, भरपूर फसल, राजनीतिक स्थिति, बड़ी महामारी का खतरा आदि भीड़ के आगमन पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डाल सकती हैं.'