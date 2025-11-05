रैली में भीड़ को मैनेज करने के लिए BPR&D ने बनाई योजना, भगदड़ पर लगेगी लगाम!, जानें कैसे
भारत में भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती है. भीड़ के दौरान भगदड़ से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है.
नई दिल्ली: देश भर में भगदड़ की कई घटनाओं से स्तब्ध, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने एक सामूहिक प्रबंधन योजना तैयार की है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके. बीपीआरएंडडी द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार बड़े भीड़ प्रबंधन कार्यक्रमों की योजना जिला स्तर पर कई एजेंसियों द्वारा समन्वित तरीके से बनाई जाती है, लेकिन अगर कार्यक्रम का प्रबंधन किसी निजी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो पुलिस ही अंतिम भीड़ प्रबंधक होती है.
भारत में 2025 तक भगदड़ से कम से कम 114 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 2024 में 123 मौतें दर्ज की गई थीं. जनवरी में महाकुंभ के दौरान 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौतें, जून में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 11 मौतें और सितंबर में तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान 39 लोगों की मौत सबसे प्रमुख थी.
बीपीआरएंडडी मॉड्यूल ने कहा, 'भले ही कार्यक्रम का प्रबंधन किसी पेशेवर निजी एजेंसी या आयोजकों द्वारा किया जा रहा हो, पुलिस और अन्य एजेंसियां इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं क्योंकि कार्यक्रम के लिए नियामक प्राधिकरणों से लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जो कई मामलों में राजस्व अधिकारी, पुलिस और क्षेत्र के नगर निकाय होते हैं.'
इसके अलावा पुलिस और मजिस्ट्रेट कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार होंगे. 1970 में अपनी स्थापना के बाद से बीपीआरएंडडी ने अनुसंधान और विकास में निवेश करके पुलिसिंग में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले पुलिस के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया है.
बीपीआरएंडडी का ध्यान पुलिस और सुधार सेवाओं के लिए नीतियाँ और अभ्यास विकसित करने, बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त तकनीक की तलाश और उसे हासिल करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण, राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने पर रहा है.
बीपीआरएंडडी ने कहा, 'योजनाएँ शून्य में या बिना किसी संदर्भ बिंदु के नहीं बनाई जाती हैं. अधिकांश धार्मिक सामूहिक समारोह हर साल या समय-समय पर निश्चित स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं. अगले आयोजन की योजना बनाने के लिए संदर्भ के रूप में हमेशा ऐतिहासिक योजनाएँ और आँकड़े उपलब्ध होते हैं.
हालाँकि, इस तरह के नियोजन दृष्टिकोण में संशोधन की भी आवश्यकता होती है क्योंकि पिछले आयोजनों की जानकारी और ज्ञान आयोजन की योजना बनाने के लिए अपर्याप्त हो सकता है क्योंकि समग्र वातावरण अब बहुत तेजी से बदल रहा है.'
योजना और ज्ञान अनिश्चितताओं को कम करते हैं
दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजनों की योजना बनाने में मदद के अलावा, ज्ञान और जानकारी अनिश्चितताओं को कम करने में भी मदद करते हैं. भीड़ दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के विश्लेषण से पता चलता है कि कई दुर्घटनाएँ घटनाओं के प्रबंधन के लिए बेतरतीब परिचालन योजना या अनियोजित दृष्टिकोण के कारण होती हैं.
बीपीआरएंडडी द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार सामूहिक आयोजनों के योजनाकारों को आँकड़ों की विश्वसनीयता, मान्यताओं की वैधता और भीड़ व भीड़ प्रबंधन प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान, जिसमें भीड़ प्रबंधन अवधारणाओं की स्पष्टता भी शामिल है, पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
चूँकि भीड़ प्रबंधन आयोजनों में नियोजन स्तर पर भी अनिश्चितता बनी रहती है, 'अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में नियोजन की प्रकृति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है. अत्यधिक अनिश्चित परिस्थितियों में तर्कसंगत नियोजन अधिक कठिन हो जाता है.
भविष्य के सहवर्ती दृष्टिकोण अपर्याप्त या दूषित आँकड़ों और उन आँकड़ों पर लागू की गई खराब वैचारिक योजना के कारण विकृत हो सकते हैं. जब भविष्य के महत्वपूर्ण पहलुओं का पता नहीं चलता या तो नियोजन अपने सबसे कार्यात्मक पहलुओं से वंचित हो जाता है. बीपीआरएंडडी ने कहा, 'हालांकि, उच्च अनिश्चितता के तहत योजना बनाना अप्रभावी नहीं है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता की डिग्री से समझौता हो सकता है.'
अनिश्चितता योजना को कैसे प्रभावित करती है
इसमें कहा गया है कि बीपीआरएंडडी के अनुसार अनिश्चितताएँ हमेशा सामूहिक आयोजनों का एक अभिन्न अंग होती हैं. सबसे पहले बिना टिकट वाले आयोजनों में योजनाकार सटीक रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकते कि आयोजन में कितने लोग आएंगे. एक बड़े सामूहिक आयोजन में दो अलग-अलग एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए दो योजना दस्तावेजों में आयोजन के दौरान अपेक्षित भीड़ के आगमन के तीन अलग-अलग अनुमान दर्ज किए गए थे. दूसरा परिवहन के विभिन्न साधनों, जैसे निजी वाहनों, राज्य परिवहन बसों और रेलवे द्वारा आने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है.
फिर यह अनुमान लगाना बेहद जोखिम भरा है कि किसी एक विशेष दिशा से या देश के किसी विशेष हिस्से से कितने लोग आएंगे. ऐसे सभी मुद्दे अनिश्चितताओं को बढ़ाते हैं और अनिश्चितताओं को जोखिम में बदलने के लिए डेटा संग्रह में अत्यधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है.
बीपीआरएंडडी ने कहा, 'भले ही योजनाकारों के पास इन मापदंडों पर कुछ विश्वसनीय आंकड़े हों, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे आंकड़ों पर आधारित योजना सफल होगी, क्योंकि बीच में आने वाली घटनाएं जैसे सूखा, अच्छा मानसून, भरपूर फसल, राजनीतिक स्थिति, बड़ी महामारी का खतरा आदि भीड़ के आगमन पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डाल सकती हैं.'
नियोजन में भीड़-भाड़ वाली घटनाओं की गतिशीलता को ध्यान में रखना आवश्यक
बीपीआरएंडडी ने कहा कि अनिश्चितताओं से आगे बढ़ते हुए, हालाँकि सभी अनिश्चितताओं को जोखिमों तक सीमित नहीं किया जा सकता, नियोजनकर्ताओं को यह समझना होगा कि भीड़ प्रबंधन की घटनाओं के दौरान आने वाले जोखिमों की प्रकृति हमेशा गतिशील होती है और नियोजन प्रक्रिया को इन गतिशील जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए.
योजनाकारों को इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि 'उन परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करना असंभव है जो भीड़-संबंधी कई जोखिमों को जन्म देती हैं. ये जोखिम गतिशील प्रकृति के होते हैं. भीड़-भाड़ वाले जोखिम विशिष्ट स्थानों से संबंधित हो सकते हैं, उनकी अवधि कम हो सकती है और जोखिम की गंभीरता समय के साथ बदल सकती है.' बीपीआरएंडडी के अनुसार, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया भी सक्रिय और चक्रीय होनी चाहिए, जिससे संचार, पूर्वानुमान और आगे की योजना बनाने में सुविधा हो.
सूचना, सूचना प्रवाह और संचार
योजना के क्रियान्वयन की बात करें तो एक बार योजना तैयार हो जाने के बाद, संचार और सूचना, यानी उसका प्रवाह, भीड़ प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सफलता कारक बनकर उभरते हैं. कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों के बीच संचार और क्षेत्र से नियंत्रण कक्ष तक पहुँचाई गई सूचना और उसके उपयोग के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है. हालाँकि भीड़ प्रबंधन योजनाओं में अन्य बातों के अलावा, संचार पहलू और निर्णय समर्थन प्रणाली का अभाव है.
बीपीआरएंडडी ने कहा, 'संचार और सूचना प्रवाह योजना के अलग-अलग लक्ष्य हैं. पहला, यह हमें भीड़ की स्थिति के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति देता है. जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का वितरण, प्रवाह का निर्माण, विसंगतियों के बारे में चेतावनी, या विशिष्ट संसाधनों की आवश्यकता जैसी अधिक तार्किक जानकारी. इस प्रकार की जानकारी आम तौर पर क्षेत्र में मौजूद एजेंटों से नियंत्रण कक्ष तक जाती है, जहाँ इसे संसाधित किया जाता है और निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है.'
इसलिए संगठनों और क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को भीड़ प्रबंधन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य जागरूकता होनी चाहिए और भीड़ की स्थितियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की प्रकृति को भी समझना चाहिए. महत्वपूर्ण समय पर सही निर्णय न ले पाना यह भी दर्शाता है कि योजनाएँ और प्रक्रियाएँ आमतौर पर संचालन की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं. बीपीआरएंडडी ने कहा, 'जब ऐसी प्रक्रियाएँ पर्याप्त नहीं होती हैं, तो खतरे दुर्घटनाओं या खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों को जन्म दे सकते हैं.'
भीड़ में संचार विफलता
भीड़ दुर्घटनाओं की विशेषता अक्सर सूचना या संचार विफलता होती है. मजबूत संचार योजना के अभाव में विफलताएँ आयोजन स्थल पर हो सकती हैं, लेकिन घनी भीड़ में संचार विफलता का एक विशिष्ट रूप होता है जिसकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है. यह भीड़ में तब होता है जब भीड़ का दबाव और बल अत्यधिक होता है.
इस प्रकार भीड़ में दुर्घटनाएँ संचार विफलता के कारण होती हैं क्योंकि भीड़ के पीछे बल लगाने वालों को भीड़ के आगे गिरे हुए लोगों या किसी अवरोध के कारण लोगों के कुचलने जैसी महत्वपूर्ण स्थितियों का पता नहीं होता है. बीआर एंड डी ने कहा कि जैसे-जैसे बल बढ़ता है, पीछे वालों को भी पता नहीं चलता कि उनकी हरकतें आगे वालों को घायल कर रही हैं.
इन सभी कारकों के कारण बड़ी भीड़ में लोगों को किसी घटना के घटित होने की समग्र समझ नहीं होती है और उन्हें अपनी सही स्थिति का भी पता नहीं होता है. उनसे यह जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि दूसरे लोग किसी खास दिशा में क्यों धक्का दे रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं. आकर्षण के कई बिंदु गति और बलों की व्याख्या को और भी भ्रमित कर देते हैं.
बीपीआरएंडडी ने कहा, 'जोखिम मूल्यांकन उन खतरों की पहचान करने के लिए आवश्यक है जो संभावित रूप से भीड़ के सदस्यों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकते हैं. जोखिम प्रबंधन, खतरे की पहचान, आकलन और उसके प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया है. जबकि जोखिम संचार, भीड़ के सदस्यों और सरकार सहित हितधारकों के बीच सूचनाओं और विचारों के आदान-प्रदान की एक परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया है. यह जोखिम, किसी अनिश्चित भविष्य की घटना या परिणाम से संबंधित है जिसका भीड़ में मौजूद लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.'
निकासी योजना
पीड़ितों को तथा उन लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने से जिन्हें आपातस्थिति वाले क्षेत्र से तत्काल नहीं निकाला जा सकता, आपातस्थिति के दौरान कई लोगों की जान बच सकती है. हालाँकि, आयोजन योजना का यह महत्वपूर्ण घटक आमतौर पर उपेक्षित होता है और आयोजन योजनाकार विभिन्न परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाते हुए जब आयोजन स्थल को खाली कराना पड़ सकता है, संरचित निकासी योजनाएँ तैयार नहीं करते हैं.
आग लगने के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा आमतौर पर 10-15 फीसदी तक गिर जाती है. इसके बाद दम घुटने से मौत हो जाती है. आग लगने की जगह पर होने वाली सभी अचानक मौतों में से 60 प्रतिशत से अधिक धुएँ के कारण होती हैं क्योंकि पीड़ित पर्याप्त निकास क्षमता की कमी के कारण समय पर बाहर नहीं निकल पाते हैं. इसलिए निकासी एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है. इसका उपयोग भीड़ पर किसी आपात स्थिति या आपदा के प्रभाव को कम करने के साधन के रूप में किया जा सकता है.