एमके स्टालिन की शाह को चुनौती, कहा- 'अहंकार' के आगे नहीं झुकेगा तमिलनाडु

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा DMK भगवा पार्टी को हराकर विजयी होगी. ( IANS )

मुख्यमंत्री ने कहा, "तमिलनाडु सिर्फ़ प्यार को अपनाता है और घमंड के आगे नहीं झुकेगा और इसके बजाय राज्य इसका विरोध करेगा," उन्होंने जोर देकर कहा कि DMK (BJP को हराकर) जीतेगी.

स्टालिन ने कहा: "सिर्फ़ आप (अमित शाह) ही नहीं, अगर आप पूरी संघी बटालियन (RSS के लोग) भी ले आएं, तो भी आप यहां कुछ नहीं कर सकते (चुनावी असर डालना और जीतना). यह तमिलनाडु है. आप हमारा कैरेक्टर नहीं समझते."

हाल ही में, CM ने कहा, अमित शाह ने कहा था कि बिहार में जीत के बाद BJP का अगला टारगेट तमिलनाडु है.

इसके अलावा, DMK प्रेसिडेंट ने कहा कि सिर्फ ऐसे हालात को देखते हुए, अमित शाह जैसे BJP नेता DMK से नाराज थे.

CM ने कहा: "हमारी ड्यूटी सिर्फ तमिलनाडु और तमिल भाषा की रक्षा करना नहीं है; हमारी ड्यूटी पूरे भारत और इसके प्लूरलिज़्म की रक्षा करना है. DMK अकेली राज्य पार्टी है, जो पूरे भारत में BJP के खिलाफ विचारधारा के आधार पर लड़ रही है. वे (BJP) सिर्फ तमिलनाडु में सफल नहीं हो सकते."

यह आरोप लगाते हुए कि 2024 में BJP के केंद्र में तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद राइट-विंग संगठन तेजी से काम कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि वे झूठ और "बदनाम करने वाले और पिछड़े विचार" फैला रहे हैं, और इस घटना से निपटने के लिए, पार्टी को जोरदार कैंपेन चलाना होगा और अपने सिद्धांतों को फैलाना होगा.

DMK की यूथ विंग (नॉर्थ जोन) के पदाधिकारियों की मीटिंग में, स्टालिन ने दशकों से पार्टी की यंग विंग की ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीछे की कड़ी मेहनत और अपने समेत नेताओं के काम को याद किया.

तिरुवन्नामलाई (तमिलनाडु): BJP पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि न केवल केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बल्कि RSS के लोगों की पूरी बटालियन भी तमिलनाडु को चुनावी रूप से प्रभावित नहीं कर पाएगी और DMK भगवा पार्टी को हराकर विजयी होगी.

DMK चीफ ने कहा कि लोगों के सामने सवाल यह है कि क्या वे 50 साल आगे बढ़ेंगे या वे उन लोगों से खुद को प्रभावित होने देंगे, जो उन्हें कई साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने जोर देकर कहा, "लोगों का उस सवाल का जवाब द्रविड़ मॉडल गवर्नमेंट वर्शन 2.0 होगा," और कैडर से 2026 के असेंबली इलेक्शन में बड़ी जीत के उस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की. उन्होंने कहा, "तमिलनाडु का भविष्य DMK के भविष्य में है."

युवा नेताओं द्वारा DMK को बनाने के इतिहास को बताते हुए, स्टालिन ने कहा कि DMK के संस्थापक सीएन अन्नादुरई 1949 में पार्टी की स्थापना के समय सिर्फ़ 40 साल के थे.

उस समय, कई दूसरे लोग जो बाद में टॉप लीडर बने, वे बहुत जवान थे; पार्टी के स्वर्गीय पिता एम करुणानिधि सिर्फ़ 25 साल के थे. वे "आग" जैसी एनर्जी से भरे थे और DMK अपनी आइडियोलॉजी के प्रति अपने कमिटमेंट और असरदार कैंपेनिंग से "फायरब्रांड" बन गई.

DMK चीफ ने कहा कि चाय की दुकानों जैसी जगहों पर जहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, उन्हें लोगों को एजुकेट करने के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया गया और डोर-टू-डोर कैंपेन उन कैंपेन स्ट्रेटेजी में से एक था, जिन्हें अपनाया गया. खासकर पार्टी की स्थापना के बाद शुरुआती दशकों के काम को आउटलाइन करते हुए.

20 जुलाई, 1980 को मदुरै में करुणानिधि द्वारा शुरू की गई यूथ विंग को ईंट-ईंट करके बनाने के लिए अपने समेत नेताओं के काम को याद करते हुए, स्टालिन ने कहा कि ज़िम्मेदारी उदयनिधि को दी गई थी, जो पार्टी यूथ विंग के सेक्रेटरी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं.

CM ने अपने बेटे उदयनिधि की तारीफ करते हुए कहा कि वह आइडियोलॉजी की अपनी समझ और उसे फॉलो करने में काफी मजबूत हैं. इससे विरोधी यह कहने लगे हैं कि DMK यूथ विंग के चीफ "सबसे खतरनाक" हैं. CM ने कहा कि उदयनिधि को अपनी ज़िम्मेदारी समझ आ गई है और वह असरदार तरीके से काम कर रहे हैं.

CM ने कहा, "सबसे पहले, उन्होंने यूथ विंग को मजबूत करने के लिए लाखों युवाओं को इसमें शामिल किया और पार्टी की विचारधारा की उनकी समझ को मजबूत बनाने के लिए, उन्होंने खास मीटिंग कीं."

DMK चीफ ने उदयनिधि की कई और कोशिशों के बारे में भी बताया, जिसमें "पहले बैच में 200 नए वक्ता तैयार करना", नॉलेज कार्निवल (अरिवू थिरुविझा) करना और युवाओं को विचारधारा को बेहतर ढंग से समझाने और उसे अच्छे से समझाने के लिए नई किताबें निकालने के लिए एक पब्लिकेशन हाउस शुरू करना शामिल है.

उन्होंने उदयनिधि की तारीफ करते हुए कहा, "यह एक पॉलिटिशियन की खूबी है."

स्टालिन ने कहा, "आपको क्या करना चाहिए? आपको हमारी विरासत लोगों तक ले जानी चाहिए." उन्होंने कहा कि युवा विंग के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचें और उन्हें लोगों की भलाई और राज्य के विकास के लिए सरकार के ठोस कामों के बारे में बताएं.