तमिलनाडु: स्टालिन ने कहा कि DMK छह महीने तक विजय की बनने वाली सरकार को परेशान नहीं करेगी
स्टालिन ने यह भी साफ किया कि डीएमके राज्य में न तो कोई संवैधानिक संकट चाहती है और न ही जल्द ही कोई और चुनाव.
Published : May 7, 2026 at 12:49 PM IST
चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) प्रेसिडेंट एम.के. स्टालिन ने साफ कहा है कि पार्टी एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय के लिए कम से कम छह महीने तक कोई रुकावट नहीं डालेगी, जो तमिलनाडु में नई सरकार बनाने वाले हैं.
2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर उभरा है. लगभग सात दशकों तक तमिलनाडु पर राज करने वाली द्रविड़ पार्टियों को हराकर, विजय की लीडरशिप वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.
234 सदस्यों वाली विधानसभा में सामान्य बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन टीवीके को सिर्फ 108 सीटें मिली हैं. क्योंकि विजय ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा और जीता, इसलिए उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना होगा, जिससे टीवीके की असरदार संख्या 107 रह जाएगी. इस वजह से पार्टी सरकार बनाने के लिए जरूरी 11 और विधायक का सपोर्ट पाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत कर रही है.
कांग्रेस पार्टी जिसने पाँच सीटें जीती थी पहले ही डीएमके गठबंधन से हट गई है और विजय को सपोर्ट दिया है. इस स्थिति में विजय ने खुद तमिलनाडु के इंचार्ज गवर्नर से मुलाकात की और सरकार बनाने की इजाजत के लिए एक फॉर्मल लेटर सौंपा. हालाँकि, खबर है कि गवर्नर ने अभी तक उन्हें सरकार बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया है, और टीवीके से पहले 118 विधायकों के सपोर्ट से अपनी मेजॉरिटी साबित करने को कहा है.
इस बीच यह अंदाजा तेजी से फैल गया कि डीएमके और एआईएडीएमके एक अलग सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाने की संभावना तलाश रहे हैं. दोनों पार्टियों के अपने सीनियर नेताओं के साथ गहरी बातचीत करने की खबरों ने इन अफवाहों को और हवा दी.
अटकलों पर रोक लगाते हुए एम.के. स्टालिन ने एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में साफ किया कि डीएमके छह महीने तक विजय के राज पर बिना किसी राजनीतिक गड़बड़ी के करीब से नजर रखेगी. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि टीवीके, डीएमके द्वारा पहले किए गए कई भलाई के वादों को पूरा करेगी. स्टालिन ने आगे यह भी साफ किया कि डीएमके न तो कोई संवैधानिक संकट चाहती है और न ही जल्द ही कोई और चुनाव.
जब उनसे पूछा गया कि टीवीके सरकार किस स्कीम को प्रायोरिटी देगी तो स्टालिन ने कहा कि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम जारी रखनी चाहिए. महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के विजय के वादे के बारे में सवालों के जवाब में स्टालिन ने कहा कि ऐसा वादा पूरा करना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि नई सरकार को कम से कम 1000 रुपये देना जारी रखना चाहिए, जैसा कि डीएमके राज में लागू किया गया था.
उन्होंने यह भी कहा कि डीएमके सरकार ने अपने 2021 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए लगभग 90 फीसदी वादे पूरे कर दिए हैं और दावा किया कि केंद्र सरकार की रोक की वजह से पार्टी नीट (NEET) एग्जाम खत्म नहीं कर सकती. स्टालिन ने आगे कहा कि डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ प्रैक्टिकली पूरे होने वाले वादे ही शामिल किए हैं, जबकि टीवीके के छह फ्री एलपीजी सिलेंडर देने के वादे पर शक जताया. उन्होंने कहा, 'अगर वे इसे लागू कर पाते हैं, तो हमें खुशी होगी.'