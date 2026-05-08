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तमिलनाडु में DMK-AIADMK एलायंस को लेकर अटकलें तेज, क्या हो सकता है ऐसा गठबंधन?

विधानसभा चुनावों में हार के बाद डीएमके के विधायकों की एक मीटिंग कल शाम चेन्नई के अन्ना अरिवालयम में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्टालिन ने की. हालांकि इस मीटिंग में चुनावी हार और विधायी पार्टी नेता के चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चार खास प्रस्ताव पास किए गए.

हालांकि इन रिपोर्टों—जिनमें कहा गया है कि दोनों द्रविड़ पार्टियां खास तौर पर नई पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक हो रही हैं—की काफी आलोचना हुई है, लेकिन हाल के कई घटनाक्रम ऐसे दावों को सही साबित करते दिख रहे हैं.

जब टीवीके सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो बुधवार शाम को ऐसी खबरें आने लगीं कि डीएमके और एआईएडीएमके जो पार्टियां पिछले 50 सालों से एक-दूसरे की विरोधी राजनीतिक ताकतों की तरह काम कर रही हैं—एक साथ मिलकर सरकार बनाने की योजना बना रही है.

जहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए टीवीके से हाथ मिला लिया है, वहीं तमिझागा वेत्री कझगम अभी सीपीआई (एम), सीपीआई और वीसीके के साथ बातचीत कर रही है. चूंकि इन तीनों पार्टियों ने अभी तक कोई पक्का रुख नहीं बताया है, इसलिए आज तक आपसी सहमति से कोई हल निकलने की उम्मीद है.

हालांकि एक्टर विजय की पार्टी तमिझागा वेत्री कझगम ने अकेले चुनाव लड़ते हुए 108 सीटें जीतकर अचानक जीत हासिल की लेकिन वह सरकार बनाने के लिए बहुमत से कम रह गई. इसलिए विजय पिछले 2 दिनों में तमिलनाडु के एक्टिंग गवर्नर से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया. जब गवर्नर ने उन्हें बताया कि साफ बहुमत न होने की वजह से वह सरकार बनाने का न्योता नहीं दे सकते, तो विजय कल फिर गवर्नर से बातचीत के दूसरे दौर के लिए मिले.

हालांकि सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों की कमी के कारण टीवीके ने पिछले दो दिन अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बातचीत में बिताए हैं ताकि एक रूलिंग कोएलिशन बनाया जा सके.

हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जहां डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को हार का सामना करना पड़ा, वहीं एक्टर विजय की तमिझागा वेत्री कझगम (TVK)—जिसने अपनी शुरुआत के सिर्फ दो साल में 108 असेंबली सीटें हासिल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

चेन्नई: डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन और एआईएडीएमके जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी अपनी-अपनी पार्टी के विधायकों से काफी हद तक एक जैसे लहजे में बात कर रहे हैं. इससे तमिलनाडु के पॉलिटिकल माहौल में डीएमके-एआईएडीएमके गठबंधन की संभावना को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं.

इनमें से डीएमके विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन को मौजूदा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हालात को एनालाइज करने और तुरंत इमरजेंसी फैसले लेने का अधिकार दिया गया. इस कदम को बड़े पैमाने पर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच चल रही अलायंस बातचीत को कन्फर्म करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

पार्टी के भले के लिए लिया गया फैसला: एडप्पाडी

एआईएडीएमके के विधायकों की एक बैठक बुधवार को चेन्नई में हुई. इस दौरान कई विधायकों ने टीवीके के साथ जाने की चर्चा की. इसे देखते हुए उन विधायकों को पुडुचेरी के एक प्राइवेट लग्जरी रिज़ॉर्ट में ठहराया गया.

इसी सिलसिले में एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पाडी पलानीस्वामी कल सीधे रिज़ॉर्ट गए और वहीं पार्टी के विधायकों की एक मीटिंग बुलाई. मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, 'मैंने पार्टी के भले के लिए फैसला लिया है, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपना पूरा सहयोग देंगे.'

जबकि स्टालिन ने कहा है कि इस मुश्किल समय में उनके लिए गए फ़ैसलों को सभी को मानना ​​होगा, एडप्पाडी पलानीस्वामी ने अपनी तरफ से ऑफिशियली ऐलान किया है, 'मैंने एक फ़ैसला ले लिया है.'

क्या DMK-AIADMK का गठबंधन होने वाला है?

डीएमके और एआईएडीएमके के बीच संभावित गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. दोनों पक्षों के नेताओं की ओर से दिए गये बयान से राजनीतिक सरगर्मी और भी बढ़ गई है. डीएमके के पास 59 विधानसभा सीटें हैं और एआईएडीएमके के पास 47, डीएमके गठबंधन को 68 सदस्यों का समर्थन हासिल है. इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के 2, कम्युनिस्ट पार्टियों और वीसीके के 2-2, और डीएमडीके का 1 सदस्य शामिल है. इसी तरह एआईएडीएमके गठबंधन को 52 सदस्यों का समर्थन हासिल है. इसमें पीएमके के 4 और बीजेपी और एएमएमके के 1-1 सदस्य शामिल हैं.

क्या वे PMK से हाथ मिलाएंगे?

इस अहम सवाल के बीच कि क्या वीसीके (विदुथलाई चिरुथईगल काची) और कम्युनिस्ट पार्टियां पीएमके के साथ बनी रहेंगी जो अभी डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं. अगर डीएमके और एआईएडीएमके आखिरकार साथ आने का फैसला करते हैं, तो यह माना जा रहा है कि इन पार्टियों के मौजूदा गठबंधन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा संभावना है. इसलिए अगर कम्युनिस्ट और वीसीके सच में पीछे हट जाते हैं, तो एक और सवाल उठता है- क्या डीएमके और एआईएडीएमके ऐसा फैसला लेंगे, यह देखते हुए कि सिर्फ 114 सदस्यों के सपोर्ट के साथ सरकार बनाना नामुमकिन हो जाएगा?

VCK और कम्युनिस्ट पार्टियां आज फैसले का ऐलान करेंगी

गर्म राजनीतिक माहौल के बीच, विदुथलाई चिरुथईगल काची की हाई-लेवल कमेटी की मीटिंग और कम्युनिस्ट पार्टियों की स्टेट कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग आज होने वाली हैं. इन मीटिंग के बाद तीनों पार्टियों से तमिझागा वेत्री कझगम (TVK) को सपोर्ट करने के अपने रुख के बारे में अनाउंसमेंट करने की उम्मीद है. इस कॉन्टेक्स्ट में, यह आम तौर पर माना जा रहा है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सच में अलायंस होता है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये तीनों पार्टियां मिलकर टीवीके को अपना सपोर्ट देंगी.