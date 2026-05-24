अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन - भारत में बढ़ती संभावनाओं को लेकर पर्यटन मंत्रालय की पहल
बहुभाषी गाइड, परिवहन सुविधाएं, टूरिस्ट फ्रेंडली वीजा नीति को बढ़ावा देने की आपील. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : May 24, 2026 at 11:07 AM IST
नई दिल्ली : भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. पर्यटन उद्योग के हितधारकों ने पर्यटन मंत्रालय से संपर्क किया है. उन्होंने बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय को कई उपाय सुझाए हैं, ताकि सुचारू व्यापार संचालन सुनिश्चित हो सके और स्थानीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों में वृद्धि हो सके.
उन्होंने बंदरगाहों पर प्रशिक्षित बहुभाषी गाइडों की उपलब्धता, सरलीकृत वीजा प्रक्रिया, बेहतर आवास सुविधाएं, बेहतर परिवहन संपर्क और आक्रामक प्रचार अभियान चलाने का सुझाव दिया है. इन पहलों से भारत के "क्रूज भारत मिशन" को मजबूती मिलने और "समुद्री भारत विजन 2030" के लक्ष्यों को समर्थन मिलने की उम्मीद है.
अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज प्रतिवर्ष भारत आते हैं, जिनमें से प्रत्येक क्रूज लगभग 2,000-4,000 पर्यटकों को लाता है.क्रूज पर्यटन की आर्थिक क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय बसु ने कहा कि उद्योग संगठन भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रूज यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, संजय बसु ने कहा कि घरेलू क्रूज पर्यटन का विस्तार रोजगार सृजन, विनिर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देकर आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है.
उन्होंने कहा, “हमारा मुख्य उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय बाजारों को भी लाभ होगा.”उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र को सरकारी सहायता मिलने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पर्यटन एवं आतिथ्य से जुड़े अन्य उद्योगों को मजबूती मिलेगी.
इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, पर्यटन विशेषज्ञ और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कैस्था ने भारत में क्रूज पर्यटन के व्यापक आर्थिक लाभों पर प्रकाश डाला.
ईटीवी भारत से बात करते हुए रजनीश कैस्था ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रूज पर्यटक देश में अपने प्रवास के दौरान स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.उन्होंने कहा, “अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों प्रकार के क्रूज पर्यटक दो से तीन दिनों के लिए भारत आते हैं. इस दौरान वे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हैं, होटलों में ठहरते हैं और स्थानीय हस्तशिल्प खरीदते हैं, जिससे स्थानीय बाजारों को बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजित होता है और लोगों को लाभ होता है.”
कैस्था ने आगे बताया कि हितधारकों के साथ चर्चा के दौरान क्रूज पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गए. इनमें बहुभाषी प्रशिक्षित गाइडों की आवश्यकता, दर्शनीय स्थलों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं और अधिक सुगम एवं पर्यटक-अनुकूल वीजा नीति शामिल हैं.
क्रूज यात्री :सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के लिए भारत में समुद्री और नदी क्रूज यात्रियों की संख्या इस प्रकार है:
समुद्री क्रूज यात्री - 4,92,362 (2024-25) और 3,42,631 (दिसंबर 2025 तक)
नदी क्रूज यात्री - 4,35,163 (2024-25) और 29,26,440 (दिसंबर 2025 तक).
तटीय और नदी क्षेत्र के लिए क्रूज पर्यटन:बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने देश के व्यापक समुद्री और अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क का हवाला देते हुए, क्रूज और नदी पर्यटन के लिए भारत की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला था.
मंत्रालय के अनुसार, भारत में 7,500 किलोमीटर लंबी पूर्वी और पश्चिमी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 लघु बंदरगाह फैले हुए हैं. देश में 110 राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से 20,000 किलोमीटर से अधिक नौगम्य जलमार्ग हैं, जो लगभग 400 नदियों को जोड़ते हैं.
मंत्रालय ने आगे बताया कि कई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और लगभग 1,300 द्वीप तटरेखा और नदी तटों पर स्थित हैं, जो तटीय और अंतर्देशीय क्रूज पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं.
क्रूज इंडिया मिशन:क्रूज इंडिया मिशन को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक चलेगा.
मैरीटाइम इंडिया विजन 2030:बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है, जिसमें समुद्री और नदी दोनों प्रकार के क्रूज शामिल हैं. मंत्रालय ने आगे कहा कि बढ़ती मांग और खर्च करने योग्य आय के कारण भारतीय क्रूज बाजार में अगले दशक में 8 गुना वृद्धि की क्षमता है.
राष्ट्रीय जलमार्ग:राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के अलावा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्ग पर नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग किया है. इस पहल से भारतीय क्रूज जहाजों को बांग्लादेश से गुजरने की सुविधा मिलेगी और पर्यटकों को मार्ग में स्थित कई विरासत और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच प्राप्त होगी. अधिकारियों का मानना है कि यह कदम क्षेत्र में सीमा पार नदी पर्यटन के लिए नए रास्ते खोल सकता है.
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