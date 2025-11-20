ETV Bharat / bharat

ओडिशा के बारगढ़ में 'धनु यात्रा' के लिए मंच तैयार, अलग-अलग रोल के लिए चुने गए कलाकार

बरगढ़ में कंस के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए कलाकार अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए ( ETV Bharat )

बारगढ़ (ओडिशा): ओडिशा के बारगढ़ शहर में बीजू पटनायक टाउन हॉल को 24 दिसंबर से शुरू होने वाली 78वीं धनु यात्रा के लिए 'द्वापर कंस दरबार' में बदल दिया गया.

यात्रा के ऑडिशन में एक्टर्स हॉल के बाहर कॉस्ट्यूम पहनकर लाइन में खड़े थे, जो कंस और दूसरे रोल पाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस दिखाने को बेताब थे.

यात्रा की पहली तैयारी बैठक जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में हुई. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के लिए नए कलाकारों को चुना गया है, जिसके दौरान पूरा शहर कंस के दरबार में बदल जाता है.

ऑडिशन तीन दिनों तक चले और इस बार धनु यात्रा कमेटी ने नए और प्रतिभाशाली कलाकारों को मौका दिया है. ऑडिशन के लिए कुल 291 कलाकारों ने आवेदन किया था. 15 नवंबर को देवकी, नारद, चाणूर, मुस्तिका, सरतकी, वासुदेव, अक्रूर और उग्रसेन के किरदारों के लिए कलाकार चुने गए. अगले दिन महामंत्री और सेनापति के लिए कलाकार चुने गए और 17 नवंबर को कंस महाराज के रोल के लिए कलाकारों का चयन किया गया.

18 नवंबर को यात्रा के लिए चुने गए नए कलाकारों के नाम घोषित किए गए. कलाकरों की अभियन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, जूरी ने कंस के रोल के लिए सुशील मेहर को चुना.

इसी तरह, महाम्यानिशकर की भूमिका के लिए गोलाप चंद्र दाश, शतभा की भूमिका के लिए अंबाभोनार हेमंत प्रधान, सरताकी के लिए जगबंधु महालिंग, अक्रूर के लिए जगन्नाथ साहू, देवकी के लिए मुग्धा दाश, वासुदेव के लिए मनोज कुमार साहू, नारद के लिए कामराज भोई, उग्रसेन के लिए आर्तत्रन महापात्रा, चाणूर के लिए हिमांशु साहू और मुस्तिक के लिए प्रभास कुमार त्रिपाठी का चयन किया गया.