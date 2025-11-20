ETV Bharat / bharat

ओडिशा के बारगढ़ में 'धनु यात्रा' के लिए मंच तैयार, अलग-अलग रोल के लिए चुने गए कलाकार

दुनिया के सबसे बड़े ओपन-एयर थिएटर के तौर पर मशहूर यह यात्रा अपने 78वें साल में पहुंच गई है और 24 दिसंबर से शुरू होगी.

Actors wait for their turn to audition for the role of Kansa in Bargarh
बरगढ़ में कंस के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए कलाकार अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बारगढ़ (ओडिशा): ओडिशा के बारगढ़ शहर में बीजू पटनायक टाउन हॉल को 24 दिसंबर से शुरू होने वाली 78वीं धनु यात्रा के लिए 'द्वापर कंस दरबार' में बदल दिया गया.

यात्रा के ऑडिशन में एक्टर्स हॉल के बाहर कॉस्ट्यूम पहनकर लाइन में खड़े थे, जो कंस और दूसरे रोल पाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस दिखाने को बेताब थे.

यात्रा की पहली तैयारी बैठक जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में हुई. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के लिए नए कलाकारों को चुना गया है, जिसके दौरान पूरा शहर कंस के दरबार में बदल जाता है.

ऑडिशन तीन दिनों तक चले और इस बार धनु यात्रा कमेटी ने नए और प्रतिभाशाली कलाकारों को मौका दिया है. ऑडिशन के लिए कुल 291 कलाकारों ने आवेदन किया था. 15 नवंबर को देवकी, नारद, चाणूर, मुस्तिका, सरतकी, वासुदेव, अक्रूर और उग्रसेन के किरदारों के लिए कलाकार चुने गए. अगले दिन महामंत्री और सेनापति के लिए कलाकार चुने गए और 17 नवंबर को कंस महाराज के रोल के लिए कलाकारों का चयन किया गया.

18 नवंबर को यात्रा के लिए चुने गए नए कलाकारों के नाम घोषित किए गए. कलाकरों की अभियन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, जूरी ने कंस के रोल के लिए सुशील मेहर को चुना.

इसी तरह, महाम्यानिशकर की भूमिका के लिए गोलाप चंद्र दाश, शतभा की भूमिका के लिए अंबाभोनार हेमंत प्रधान, सरताकी के लिए जगबंधु महालिंग, अक्रूर के लिए जगन्नाथ साहू, देवकी के लिए मुग्धा दाश, वासुदेव के लिए मनोज कुमार साहू, नारद के लिए कामराज भोई, उग्रसेन के लिए आर्तत्रन महापात्रा, चाणूर के लिए हिमांशु साहू और मुस्तिक के लिए प्रभास कुमार त्रिपाठी का चयन किया गया.

कलाकार अगले तीन साल तक यात्रा में परफॉर्म करेंगे, जिसके बाद नए ऑडिशन होंगे. दुनिया के सबसे बड़े ओपन-एयर थिएटर के तौर पर मशहूर, बरगढ़ धनु यात्रा की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है. आजादी के बाद, बरगढ़ के लोगों ने कल्चरल तरीकों से आजादी का स्वाद महसूस करने के लिए धनु यात्रा का प्लान बनाया.

इसकी नींव 1948 में भारत के आजाद होने के बाद रखी गई थी. इसकी योजना चक्रधर नायक, चंद्र गौंटिया और गौंटिया रघुमणि दाश ने बरगढ़ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई थी. यात्रा के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और धनु यात्रा समिति द्वारा व्यापक व्यवस्था की जाती है.

पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बड़े इंतजाम किए हैं. लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए शहर में सीसीटीवी लगाए गए हैं.

पिछली बीजेडी सरकार के दौरान बरगढ़ धनु यात्रा को 10 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने 2024 में यात्रा को 1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था जिसका बजट अब 4 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें- 16 साल की उम्र में खुद अपनी शादी रुकवायी, अब दूसरी बेटियों की जिंदगी बचा रही है सस्मिता!

TAGGED:

DHANU YATRA
KANSA
BARGARH
ODISHA
WORLD FAMOUS BARGARH DHANUYATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.