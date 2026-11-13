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SIR में वोटर लिस्ट से कट गया नाम? घबराएं नहीं! उत्तराखंड में SSR अभियान शुरू

उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम के संग अन्य अधिकारी ( फोटो सोर्स- CEO Uttarakhand )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी कमर कस ली है. ऐसे में आगामी चुनाव में कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान शुरू दिया है.

उत्तराखंड में SSR अभियान शुरू: मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जा रहा है. जो एक महीने तक चलेगा. इस अभियान के दौरान जिन लोगों के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में हट गए हैं. वो व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

उत्तराखंड में SSR अभियान शुरू (वीडियो- ETV Bharat)

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से कार्यक्रम के मुताबिक, 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है. ऐसे में 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक जनता दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करवा सकती हैं. इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं. साथ ही किसी मतदाता का नाम डिलीट करना है, तो उसके लिए फार्म 7 भर सकते हैं.

4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन: वहीं, ईआरओ स्तर से इन सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए 28 दिसंबर तक का समय सीमा निर्धारित की गई है. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. जिसके आधार पर ही आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे.

उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम समेत अन्य लोग (फोटो सोर्स- CEO Uttarakhand)

उत्तराखंड में वोटरों की स्थिति: बीती 12 नवंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक, उत्तराखंड में कुल 72,78,035 मतदाता हैं. जिसमें 34,84,447 महिला मतदाता, 37,93,373 पुरुष मतदाता और 215 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. जबकि, एसआईआर के बाद 3 अक्टूबर 2026 को जारी फाइनल मतदाता सूची के मुताबिक, प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 71,58,949 थी.

इसके बाद प्रदेश में 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चले एसआईआर अभियान के दौरान फॉर्म 6 के तहत 1,25,216 मतदाताओं ने नाम जोड़े गए हैं. साथ ही फॉर्म 7 के तहत 6,130 मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए हैं. इस तरह से एसआईआर के बाद अभी तक मतदाता सूची में 1,19,086 मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है. इसके अलावा प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की संख्या 86,028 है, जिसमें 83,352 पुरुष और 2,676 महिला शामिल हैं.

अगर नाम कटा या छूट गया है, तो जुड़वा सकते हैं नाम: उत्तराखंड में 12 नवंबर से शुरू हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान हर एक पात्र व्यक्ति, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है. दरअसल, एसआईआर के दौरान करीब 8 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया था.

हालांकि, इसके पीछे निर्वाचन आयोग ने तमाम वजह बताए थे. अब इस अभियान के दौरान पात्र व्यक्ति, नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. खास बात ये है कि साल 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग न होने की वजह से जिन मतदाताओं का नाम डिलीट हो गया था. ऐसे पात्र व्यक्ति भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए वैलिड दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं.

पोलिंग बूथों फिर से गठन: ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर प्रदेश में पोलिंग बूथों का भी फिर से गठन किया गया है. जिसके बाद प्रदेश में पोलिंग बूथों की कुल संख्या 12,498 हो गई है. जबकि, 3 अक्टूबर 2026 को जारी मतदाता सूची के अनुसार पोलिंग बूथों की संख्या 12,543 थी.